 К координаторам движения ″Голос″ пришли с обысками | Новости из Германии о России | DW | 12.09.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

К координаторам движения "Голос" пришли с обысками

Обыск у координатора движения "Голос" в Саратовской области связан с делом о "финансировании Навального", сообщила полиция. Обыск прошел и у замкоординатора "Ассоциации наблюдателей Татарстана".

Наблюдатели за выборами движения Голос

Наблюдатели за выборами движения "Голос" (фото из архива)

У сотрудников движения в защиту прав избирателей "Голос" в четверг, 12 сентября, проводятся обыски. Правоохранители пришли, в частности, к координаторам "Голоса" в Саратовской области и Татарстане Александру Никишину и Михаилу Тихонову, сообщается на сайте движения.

"5 людей в форме. Собираются пилить дверь", - написал на своей странице в Facebook Никишин. Позднее стало известно, что обыск у него санкционарован постановлением Басманного суда Москвы и, как пояснили проводящие его полицейские, проходит в раках дела "о финансировании Навального".

Контекст

Дарья Беседина, самовыдвиженка, поддержанная партией "Яблоко", - одна из новых депутатов Мосгордумы. Первая ее инициатива - распустить гордуму. Почему - Беседина объяснила в интервью DW. (09.09.2019)

Результаты выборов 8 сентября 2019 года стали для многих неожиданными. Они показали, что с помощью "умного голосования" можно успешно противостоять провластным кандидатам. DW - с оценками экспертов. (09.09.2019)

Координатора "Голоса" в Татарстане Тихонова после обыска доставили на допрос в Следственный комитет (СК) РФ, сообщил в своем Telegram-канале глава правозащитной группы "Агора", юрист Павел Чиков. Позже он написал, что координаторов "Голоса" после допросов отпускают.

"Похоже на мелкую месть властей республики"

С обыском пришли также к замкоординатору общественного движения "Ассоциация наблюдателей Татарстана" Азату Габдульвалееву и его отцу. "Это сильно похоже на мелкую месть властей республики за резкую оценку прошедших выборов", - написал Габдульвалеев в Facebook. "Я свою точку зрения высказал на заседании ЦИК РТ (республики Татарстан. - Ред.). По-видимому, мое выступление оказалось более резонансным, чем я думал", - продолжил он.

Во время избирательной кампании в преддверии единого дня голосования 8 сентября Никишин, Тихонов и Габдульвалеев активно занимались обучением наблюдателей и читали лекции для разных политических сил, в том числе сторонников оппозиционера Алексея Навального, отмечает "Голос". Движение считает обыски "попыткой давления и запугивания общественных наблюдателей", написал в Facebook председатель "Голоса" Григорий Мельконьянц.

Обыски в штабах Навального

12 сентября также проходят или прошли обыски в штабах Навального в 41 российском городе, в том числе у их координаторов и других сотрудников. Активистов увозили на допросы в отделения СК РФ в качестве свидетелей по делу об отмывании денег, которое было заведено ранее в отношении основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), сообщил его соратник Леонид Волков. Оппозиционеры связывают обыски с успехом стратегиии "умное голосование" на выборах 8 сентября.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Участник протеста перед полицейским оцеплением

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    "Московское дело": главные фигуранты - оппозиционеры

    "Московское дело" - под таким общим названием фигурируют в СМИ разбирательства в отношении целого ряда участников оппозиционных акций в российской столице. Фигурантами дела являются не менее 15 человек, и их число может возрасти.

  • Задержание в ходе акций протеста в Москве 27 июля

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    27 июля - более 1000 задержанных в Москве

    Фигуранты "Московского дела" были задержаны как минимум на трех акциях протеста - 27 июля, 3 и 10 августа. 27 июля в Москве состоялась несогласованная акция протеста в поддержку независимых незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Задержаны были более тысячи человек.

  • Задержание участника акции протеста

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    3 августа - еще около 700 задержанных в столице

    Акция, прошедшая в Москве 3 августа, тоже не была согласована. По данным "ОВД-Инфо", силовики задержали почти 700 человек. В тот же день подобная акция прошла в Санкт-Петербурге.

  • Девушка перед полицейским кордоном

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Неготовность согласовывать протестные акции

    Протесты в Москве проходят каждую субботу - либо в формате согласованной акции, либо нет. При этом власти в большинстве случаев не согласуют мероприятия.

  • Протестующие в Москве

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Отказ регистрировать независимых кандидатов - причина протеста

    Протесты вспыхнули после отказа Мосгоризбиркома регистрировать на выборы в Мосгордуму независимых и оппозиционных кандидатов. В дальнейшем протестующие стали требовать и прекращения полицейского произвола.

  • Сергей Митрохин

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Пока зарегистрирован только Митрохин

    Представители официальных властей предлагают всем недовольным действиями избиркома обратиться в суд, но доказать свою правоту в суде удалось пока только Сергею Митрохину - окружной избирком обязали зарегистрировать его в качестве кандидата.

  • Егор Жуков под арестом

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Егор Жуков из ВШЭ - "лицо" нынешнего дела

    Одно из главных медийных лиц "московского дела" - студент ВШЭ Егор Жуков. За него вступились многие известные лица - рэпер Oxxxymiron, юрист ФБК Любовь Соболь, актриса Чулпан Хаматова и другие. Месяц Жуков оставался под стражей, однако затем его уголовное преследование по делу о массовых беспорядках было прекращено. Студента перевели под домашний арест - обвиняя в призывах к экстремизму.

  • Кирилл Жуков в суде

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Три года колонии за попытку поднять забрало шлема

    Кирилл Жуков получил три года колонии общего режима. По версии следствия, на акции протеста 27 июля он пытался поднять росгвардейцу забрало шлема, что расценили как насилие.

  • Данила Беглец в суде

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Признание вины не помогло избежать приговора

    25-летний предприниматель Данила Беглец, обвиненный в нападении на полицейского - а именно в том, что он схватил стража порядка за руку и одернул ее - признал в суде свою вину, надеясь вернуться к семье. Тем не менее суд, учтя все смягчающие обстоятельства, приговорил отца двух детей к двум годам колонии общего режима.

  • Иван Подкопаев на скамье подсудимых

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Распылил газовый баллончик - три года за насилие

    25-летнего Ивана Подкопаева суд приговорил к трем годам колонии. Технического сотрудника библиотеки признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти. По утверждению следствия, скрыв лицо под балаклавой, он распылил газовый баллончик в сторону полицейских и нацгвардейцев.

  • Евгений Коваленко

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Отставной офицер вступился за митингующих

    Три с половиной года колонии получил офицер в отставке Евгений Коваленко, бросивший, по версии следствия, урну в сотрудника полицейского спецподразделения. Коваленко свою вину не признал, объяснив свой поступок жестом отчаяния и желанием оградить других митингующих от избиений со стороны полицейских.

  • Владислав Синица в суде

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Пять лет колонии за твит

    Блогер Владислав Синица, опубликовавший 31 июля спорный пост в Twitter, осужден на пять лет колонии общего режима за возбуждение "ненависти и вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов" и призывы к насилию в отношении их детей.

  • Акция протеста 27 июня 2019 года

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Преследование пяти фигурантов прекращено

    СК прекратил уголовное преследование пяти фигурантов "московского дела" - по результатам расследования был сделан вывод, что в действиях Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева нет состава преступления. Меры пресечения, избранные им ранее, отменены.

    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 02:54

Что думают немецкие эксперты об "умном голосовании"

Контекст

"Московское дело": причины и следствия протестов

Несогласованные акции протеста в июле-августе 2019 года привели к ряду уголовных дел, которые СМИ неофициально называют "московским делом". В фотогалерее DW - о том, как оно появилось и кто в нем фигурирует. (15.08.2019)  

Ссылки в интернете

По всей России проходят обыски в штабах Алексея Навального  

Страница в Facebook Леонида Волкова

Страница в Facebook Азата Габдульвалеева

Страница в Facebook председателя движения "Голос" Григория Мельконьянца

Сайт движения "Голос"

Telegram-канал Павла Чикова

Страница в Facebook координатора движения "Голос" Александра Никишина

Аудио- и видеофайлы по теме

Что думают немецкие эксперты об "умном голосовании"  

Выборы в Мосгордуму: "умное голосование" победило "Единую Россию"?  

Иван Жданов: "Лучше конкуренция со сталинистом, чем единая партия"  

Также по теме

Russland Kommunal- und Regionalwahlen in Moskau l Alexei Navalny

По всей России проходят обыски в штабах Алексея Навального 12.09.2019

Обыски в штабах оппозиционера Алексея Навального и квартирах их координаторов проходят в 41 городе России. По мнению ФБК, возможная причина обысков - успех умного голосования.

Russland Pro-Nawalny- Demo | Moskau

Леонид Волков: "Умное голосование" - наша идея, как сделать Кремлю неприятно 11.01.2019

В интервью DW Леонид Волков подводит итоги 2018 года. Соратник Алексея Навального также объясняет, при каких условиях его движение поддержало бы на выборах коммунистов, ЛДПР и даже Ксению Собчак.

Anti-Putin-Demonstration in Moskau

Леонид Волков: В Германии мы были бы очень близки к ХДС 14.01.2019

В интервью DW соратник Алексея Навального рассказывает о том, чего он ожидает от Германии и Европы. Волков также отвечает на вопрос, является ли Россия европейской страной.

Реклама

Самые читаемые

Пенсионеры в немецких тюрьмах  

Как Страсбургский суд слушал дело "Украина против России" по Крыму  

В ФРГ потребовали от "Газпрома" вдвое сократить прокачку газа по OPAL  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно