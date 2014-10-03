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Кэтрин Эштон (20.3.1956) – британский и европейский политик. Окончила Лондонский университет в 1977 году, изучала социологию. В 1999 году получила титул пожизненного пэра за заслуги перед государством. С 2001 по 2007 год работала на различных должностях в министерствах образования и юстиции. В 2008 году стала комиссаром ЕС по вопросам экономики. С 2009 по 2014 год Эштон была первым Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, а также вице-президентом Еврокомиссии.