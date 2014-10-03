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Кэтрин Эштон

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Кэтрин Эштон".

Кэтрин Эштон (20.3.1956) – британский и европейский политик. Окончила Лондонский университет в 1977 году, изучала социологию. В 1999 году получила титул пожизненного пэра за заслуги перед государством. С 2001 по 2007 год работала на различных должностях в министерствах образования и юстиции. В 2008 году стала комиссаром ЕС по вопросам экономики. С 2009 по 2014 год Эштон была первым Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, а также вице-президентом Еврокомиссии.

epa03562512 EU commissioner for International Cooperation, Humanitarian Aid and Crisis Response Kristalina Georgieva (L) chats with European Union High Representative for Foreign Affairs Catherine Ashton (R) at the start of an EU Foreign Affairs Council meeting at the EU headquarters, in Brussels, Belgium, 31 January 2013. The session of the Council discussed the Arab Spring and the situation in Mali. EPA/JULIEN WARNAND +++(c) dpa - Bildfunk+++

Глава дипломатии ЕС: Обстрел жилых районов Донецка неприемлем 03.10.2014

Об этом заявили Кэтрин Эштон и еврокомиссар по гуманитарным вопросам Кристалина Георгиева в связи с гибелью сотрудника миссии Международного комитета Красного Креста в Донбассе.
Students wave flags of the European Union and Ukraine as they shout slogans during a rally of the opposition in the western Ukrainian city of Lviv on December 5, 2013. The United States urged Ukrainian authorities to heed the demands of thousands of pro-EU demonstrators, as protesters kept up a blockade of top government buildings and occupation of a central Kiev square. AFP PHOTO / YURIY DYACHYSHYN (Photo credit should read YURIY DYACHYSHYN/AFP/Getty Images)

ЕС призвал Россию прекратить агрессию против Украины 30.08.2014

Министры иностранных дел стран ЕС настаивают на прекращении Москвой поставок вооружений в зону конфликта и выводе российских войск с территории Украины.
Flags of the European Union (L-R), Ukraine and Russia fly during the arrivals of leaders and delegations at an airport outside Minsk August 26, 2014. Russia and Ukraine said last Tuesday their presidents would meet together with top European Union officials in Belarus's capital of Minsk on August 26 to discuss their confrontation over Ukraine which has plunged relations to an all-time low. REUTERS/Vasily Fedosenko (BELARUS - Tags: POLITICS)

Переговоры в Минске: первые результаты 26.08.2014

Президент России "позитивно" оценивает итоги беседы со своим украинским коллегой. Президент Украины охарактеризовал переговоры как "очень тяжелые и сложные".
Ukraine's President-elect Petro Poroshenko (L) walks past Russian President Vladimir Putin during an international D-Day commemoration ceremony on the beach of Ouistreham, Normandy, on June 6, 2014, marking the 70th anniversary of the World War II Allied landings in Normandy. AFP PHOTO / POOL / CHRISTOPHE ENA (Photo credit should read CHRISTOPHE ENA/AFP/Getty Images)

Встреча Путина и Порошенко завершилась 26.08.2014

Беседа лидеров России и Украины состоялась в рамках саммита по ситуации на Украине, в котором участвовали представители ЕС и президенты Беларуси и Казахстана.
Das Gebäude der EU-Kommission in Brüssel. Eine Gruppe russischer Journalisten besuchte mit Hilfe der Vertretung der RF bei der EU das Hauptquartier dieser Organisation in Brüssel. Dabei hatten sie Möglichkeit führende europäische Politiker zu treffen und mit ihnen über die die Zukunft ihrer Beziehungen zu Russland nach Krim-Annexion zu sprechen. Copyright: DW/W. Izotov

ЕС назвал терактом убийство консула Литвы в Луганске 23.08.2014

ЕС считает терактом убийство почетного консула Литвы Николая Зеленца в Донбассе. Глава европейской дипломатии Кэтрин Эштон призвала привлечь убийц к ответственности.
EU foreign policy chief Catherine Ashton holds a news conference after a European Union emergency foreign ministers meeting on the situation in Ukraine, in Brussels March 3, 2014. European Union governments agreed on Monday to consider targeted measures against Russia if Moscow fails to de-escalate the crisis in Ukraine, an EU diplomat said. REUTERS/Yves Herman (BELGIUM - Tags: POLITICS CONFLICT MILITARY)

Представитель главы европейской дипломатии: Россия "откровенно нарушила" границу Украины 22.08.2014

Евросоюз призывает Россию изменить решение о самовольном пересечении украинской границы транспортной колонной и осуждает ее действия, не согласованные ни с МККК, ни с Киевом.
European Union foreign policy chief Catherine Ashton talks to the media as she arrives at an European Union foreign ministers meeting in Brussels May 12, 2014. The European Union is set to step up pressure on Russia on Monday by taking a first cautious step towards extending sanctions to companies, as well as people, linked to Moscow's annexation of Ukraine's Crimea region. REUTERS/Francois Lenoir (BELGIUM - Tags: POLITICS)

Эштон созывает экстренное совещание глав МИД ЕС по Ираку и Украине 13.08.2014

Министр иностранных дел ФРГ призвал своих европейских коллег как можно скорее отреагировать на призыв Кэтрин Эштон и принять участие в заседании по ситуации в Ираке и на Украине.
EU foreign policy chief Catherine Ashton holds a news conference after a European Union emergency foreign ministers meeting on the situation in Ukraine, in Brussels March 3, 2014. European Union governments agreed on Monday to consider targeted measures against Russia if Moscow fails to de-escalate the crisis in Ukraine, an EU diplomat said. REUTERS/Yves Herman (BELGIUM - Tags: POLITICS CONFLICT MILITARY)

Евросоюз осудил преступления против человечности в Ираке 10.08.2014

ЕС выступил с осуждением агрессии исламистских группировок на севере Ирака. Глава европейской дипломатии Кэтрин Эштон призвала расследовать действия экстремистов.
European Union foreign policy chief Catherine Ashton talks to the media as she arrives at a EU foreign ministers meeting in Brussels March 17, 2014. The European Union will raise the stakes in a confrontation with Russia over Ukraine on Monday by slapping sanctions on Russian officials, a day after voters in Ukraine's Crimea region opted to join Russia in a referendum the EU condemned as illegal. REUTERS/Francois Lenoir (BELGIUM - Tags: POLITICS HEADSHOT)

Эштон: ЕС пока не будет вводить новые санкции против России 22.07.2014

По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, на встрече глав МИД ЕС будут лишь обсуждаться возможные дальнейшие санкции.
Bildunterschrift:Flowers are placed in front of the Ukrainian and European flags on the table where an agreement for support to the consolidation of the Ukrainian state ('state building contract') for an amount of 355 million euros was signed on May 13, 2014 at the EU Headquarters in Brussels. Interim Ukrainian Premier Arseniy Yatsenyuk and his government held talks with the European Commission to examine further support from the 28-nation bloc. AFP PHOTO / GEORGES GOBET (Photo credit should read GEORGES GOBET/AFP/Getty Images)

Глава МИД Украины примет участие в заседании Совета ЕС 22.06.2014

Павел Климкин представит на заседании Совета ЕС мирный план Порошенко, а также проведет двусторонние встречи с Кэтрин Эштон, Штефаном Фюле и главами МИД ряда европейских стран.
epa04032236 European Union High Representative for foreign affairs, British, Catherine Ashton (L) and Polish Foreign minister Radoslaw Sikorski during a European foreign affairs ministers Council at EU headquarters in Brussels, Belgium, 20 January 2014. The Council focus on the the crisis in Syria, in view of the possible 'Geneva II' peace conference and EU support for the stabilisation of the Central African Republic in the framework of the EU's Common Security and Defence Policy. EPA/OLIVIER HOSLET +++(c) dpa - Bildfunk+++

Польша предлагает Сикорского в качестве преемника Эштон 29.05.2014

За последние годы резко выросло влияние Варшавы в сфере внешней политики, поэтому Польша заинтересована в должности главы европейской дипломатии, заявил польский премьер Дональд Туск.
ITAR-TASS: ODESSA, UKRAINE. MAY 3, 2014. People lay flowers at the regional Trade Unions House to pay tribute to those who died in trade union building fire and riots in Odessa on May 2, 2014. (Photo ITAR-TASS/ Alexander Gagarin)

Евросоюз настаивает на независимом расследовании трагедии в Одессе 03.05.2014

Кэтрин Эштон призвала все стороны конфликта на Украине к максимальной сдержанности.
European Union foreign policy chief Catherine Ashton talks to the media as she arrives at a EU foreign ministers meeting in Brussels March 17, 2014. The European Union will raise the stakes in a confrontation with Russia over Ukraine on Monday by slapping sanctions on Russian officials, a day after voters in Ukraine's Crimea region opted to join Russia in a referendum the EU condemned as illegal. REUTERS/Francois Lenoir (BELGIUM - Tags: POLITICS HEADSHOT)

Эштон призвала Киев к "благоразумию" при проведении антитеррористической операции 23.04.2014

Со своей стороны России следует предпринять усилия для немедленного прекращения похищений и убийств на востоке Украины, заявил представитель главы европейской дипломатии.
European Union foreign policy chief Catherine Ashton talks to the media as she arrives at a EU foreign ministers meeting in Brussels March 17, 2014. The European Union will raise the stakes in a confrontation with Russia over Ukraine on Monday by slapping sanctions on Russian officials, a day after voters in Ukraine's Crimea region opted to join Russia in a referendum the EU condemned as illegal. REUTERS/Francois Lenoir (BELGIUM - Tags: POLITICS HEADSHOT)

ЕС критикует намерение провести президентские выборы в Сирии 22.04.2014

Выборы в разгар гражданской войны не вызывают никакого доверия, считает главный дипломат ЕС.
epaselect epa04167120 Luxembourg's Foreign Minister Jean Asselborn (L) chats with High Representative for Foreign Affairs and Security Policy for the European Union, Catherine Ashton (R) prior to the EU Luxembourg Foreign Affairs council at the EU Headquarters in Luxembourg, 14 April 2014. Ministres will talk about Ukranian situation. EPA/NICOLAS BOUVY +++(c) dpa - Bildfunk+++

Эштон: ЕС расширяет список лиц, против которых введены санкции 14.04.2014

ЕС расширяет список из 33 граждан Украины и России, в отношении которых введены санкции после аннексии Крыма. Причиной нынешней меры является ситуация на востоке Украины.
EU foreign policy chief Catherine Ashton holds a news conference after a European Union emergency foreign ministers meeting on the situation in Ukraine, in Brussels March 3, 2014. European Union governments agreed on Monday to consider targeted measures against Russia if Moscow fails to de-escalate the crisis in Ukraine, an EU diplomat said. REUTERS/Yves Herman (BELGIUM - Tags: POLITICS CONFLICT MILITARY)

В ЕС поддержали действия Киева по наведению порядка на востоке Украины 09.04.2014

Кэтрин Эштон посоветовала украинским властям безотлагательно провести конституционную реформу.
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