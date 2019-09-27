Кучерена: ЕСПЧ отказался запрещать экстрадицию Цемаха в Нидерланды

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался запрещать экстрадицию в Нидерланды бывшего зенитчика "ДНР" Владимира Цемаха, сообщил "Интерфаксу" в четверг, 30 января, его адвокат Анатолий Кучерена. Он рассказал, что защита запрашивала такой запрет в качестве обеспечительной меры по жалобе в ЕСПЧ и разочарована решением суда.

Жалоба Цемаха была направлена в Страсбургский суд в декабре 2019 года, он обвиняет сотрудников правоохранительных органов Нидерландов и Украины в незаконном похищении и удержании в СИЗО в Киеве. Владимира Цемаха Нидерланды считают подозреваемым в деле катастрофы малазийского Боинга, который был сбит 17 июля 2014 года над Донецкой областью из российского ракетного комплекса "Бук". Цемах в сентябре 2019 года был одним из участников обмена пленными между Киевым и Москвой.

Нидерландские следователи обратились с запросом к России выдать Цемаха

По данным расследовательской группы Bellingcat, Цемах был очевидцем событий, связанных с крушением, вероятно, прятал зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого сбили MH17, и общался с членами его экипажа. Россия отказалась выдавать его, ссылаясь на то, что не выдает своих граждан, хотя Цемах - гражданин Украины. Нидерланды в ответобвинили России в препятствовании допросу Цемаха по делу МН17.

В марте в Гааге начнется заочный суд над тремя россиянами и одним украинцем, которых следствие обвиняет в катастрофе самолета авиакомпании Malaysia Airlines.

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