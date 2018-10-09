 Курьеры DHL пересели на 10-тысячный электромобиль StreetScooter | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 31.08.2019

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Германия

Курьеры DHL пересели на 10-тысячный электромобиль StreetScooter

Уже каждый пятый грузовой автомобиль немецкой почты стал электрическим. Компания выпускает их на двух собственных автозаводах - и создала крупнейшую в ФРГ сеть зарядных станций.

10-тысячный грузовой автомобиль DHL

Кёльн, 30 августа 2019: 10-тысячный грузовой электромобиль DHL с нулевой эмиссией CO2 прибыл на работу

Немецкая почта, которой принадлежит служба экспресс-доставки DHL, развозит по Германии корреспонденцию и посылки на 50 500 грузовых автомобилях. Практически каждый пятый из них работает теперь на электрической тяге. 30 августа автопарк компании Deutsche Post DHL Group пополнился 10-тысячным коммерческим электромобилем StreetScooter. Его в торжественной обстановке передали почтовикам города Кельна.

Нулевая эмиссия парникового газа CO2

Первые StreetScooter начали развозить корреспонденцию весной 2016 года. С тех пор желтые электромобили немецкой почты наездили уже в общей сложности свыше 100 миллионов километров, сообщила пресс-служба концерна. Пожалуй, самое примечательное в этой истории успеха то, что выпуском электрических коммерческих автомобилей занимается сама Deutsche Post DHL.

Самая маленькая модель StreetScooter

Самая маленькая модель StreetScooter

Стать автомобилестроителем она решила в 2014 году, когда целиком купила созданный в 2010 году при Рейнско-Вестфальской высшей технической школе в Ахене (RWTH) стартап StreetScooter. До этого почта была его соинвестором.

Интерес к электромобилям был продиктован стратегическим решением Deutsche Post DHL стать "зеленым" логистическим предприятием и к 2050 году свести к нулю свои выбросы в атмосферу парникового газа CO2, вызывающего глобальное потепление. Ведь тема изменения климата все больше волнует немцев - как клиентов компании, так и ее сотрудников. Проблема состояла в том, что традиционные автостроители сочли не выгодной разработку и производство специально для немецкой почты недорогой модели легкого коммерческого автомобиля на электрической тяге для использования в городских условиях.

Два автозавода мощностью 20 тысяч электромобилей

Контекст

Завод американской корпорации в Кельне стал третьей производственной площадкой компании Streetscooter. Она переводит автопарк концерна Deutsche Post DHL на электрическую тягу. (09.10.2018)

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Почта ФРГ продает не только марки и конверты: у Deutsche Post первый крупный заказ на электромобили собственного производства. Своих почтальонов DHL электротягой уже обеспечивает. (02.05.2017)

Вот почтовикам и пришлось самим взяться за непрофильный бизнес. Сегодня у Deutsche Post DHL - два автозавода мощностью 10 тысяч электромобилей в год каждый. Один в Ахене, другой заработал весной 2018 года в расположенном по соседству Дюрене. При таком производственном потенциале немецкая почта сможет электрифицировать свой автопарк в Германии за считанные годы.

Однако с 2017 года она продает две модели StreetScooter сторонним покупателям - например, торговым сетям или ремесленникам. Один вариант этого грузового электромобиля вмещает 4,3 м3 или 720 кг, другой способен перевозить 8 м3 или 905 кг. Дальность пробега составляет при доставке почты в обоих случаях до 80 километров, что вполне достаточно для работы с частыми остановками.

К тому же с осени 2018 года Deutsche Post DHL совместно с кельнским заводом автоконцерна Ford выпускает более крупную модель StreetScooter Work XL, вмещающую уже 20 кубометров или 1275 кг. У нее дальность пробега - до 200 километров. Именно эта модель и стала торжественно сданным в эксплуатацию 10-тысячным экземпляром.

Лидер по числу зарядных станций 

Для такого количества электромобилей почтовой компании пришлось создать разветвленную систему подзарядки. Сегодня в логистических центрах Deutsche Post DHL по всей Германии установлено около 13 500 зарядных станций, которыми могут пользоваться и другие фирмы. Почта утверждает, что использует электроэнергию только из возобновляемых источников.

Трехколесный электрический велосипед немецкой почты

Первые трехколесные электрические велосипеды для почтальонов Deutsche Post представила в 2011 году

Если учесть, что, по данным Федерального объединения предприятий энерго- и водоснабжения (BDEW), в ФРГ в настоящий момент действует в общей сложности 20 650 публичных или частично публичных точек зарядки электромобилей, то немецкая почта является крупнейшим в стране обладателем зарядных станций, подчеркивает пресс-служба компании.

Прибавим к этому примерно 12 000 электрических двух- и трехколесных велосипедов, которыми пользуются немецкие почтальоны, и станет ясно, почему Deutsche Post DHL провозглашает себя "бесспорным лидером в сфере зеленой логистики". Автопарк в 10 000 электромобилей, подчеркивает компания, ежегодно сокращает выбросы в атмосферу CO2 на 36 тысяч тонн.  

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    Автор: Наталия Королева


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