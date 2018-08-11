Курт Волкер прокомментировал видео ОБСЕ о грузовиках из РФ в Донбассе  

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер прокомментировал данные Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о двух колоннах грузовиков, которые несколькими днями ранее пересекли российско-украинскую границу. Россия "заблокировала эффективную работу мониторинговой миссии", написал Волкер в своем микроблоге в Twitter в субботу, 11 августа.

По его словам, российская сторона не дает представителям миссии посещать границу, а также "намеренно продолжает конфликт и поддерживает бои на востоке Украины, несмотря на попытки международного сообщества принести в Украину мир".

Скоординированные передвижения

9 августа ОБСЕ опубликовала отчет и отметила, что беспилотный летательный аппарат миссии 7 августа зафиксировал "колонны грузовиков, которые посреди ночи въезжали в Украину и выезжали из нее по грунтовой дороге в районе, где отсутствуют погранично-пропускные сооружения".

На территории Украины колонны дважды останавливались - около внедорожника в поле и у двух грузовиков на перекрестке, говорится в отчете организации. Люди в припаркованных транспортных средствах "общались с водителями головных машин каждой из колонн", отмечают представители ОБСЕ.

Первый заместитель председателя мониторинговой миссии Александр Хуг (Alexander Hug) подтвердил, что колонна "зафиксирована в месте, где нет погранично-пропускных сооружений". По его словам, передвижения грузовиков "были очень хорошо скоординированы".

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