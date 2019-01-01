Курс рубля: стабильность только снится?

Удастся ли рублю в 2019 году остановить падение к доллару и евро, которым закончился для российской валюты 2018-й? Карикатурист Сергей Елкин о том, что рубль хочет, но вряд ли сможет.
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