 Курс рубля обвалился из-за угрозы эмбарго на импорт российского сырья | Экономические новости из Германии | DW | 07.03.2022

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Экономика

Курс рубля обвалился из-за угрозы эмбарго на импорт российского сырья

Накануне в США сообщили о возможном эмбарго на импорт нефти из РФ. В Европе также обсуждается возможность отказа от поставок российского газа.

Rubel Banknoten

Обсуждение рядом стран возможности введения эмбарго на импорт российских нефти и газа повлияло на курс рубля. На фоне угрозы потери доходов от экспорта сырья он обвалился более чем на 10%. На международных торгах утром в понедельник, 7 марта, за один доллар давали рекордные 138 рублей. Евро в первой половине дня торговался по 152,8 рубля.

В США и Европе обсуждают эмбарго на российские нефть и газ

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что американская администрация ведет со своими европейскими партнерами "очень активные дискуссии" о возможности введения эмбарго на поставки российской нефти. Об аналогичных мерах заговорили и в Японии. В Европе также обсуждается возможность отказа от импорта российского газа.

В тоже время глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер выступил против подобных мер. "Если мы откажемся от поставок газа, нефти и угля из России, то цены в Западной Европе и мире драматично вырастут из-за ожидаемого недостатка (этого сырья. - Ред.), - заявил политик в эфире телеканала Bild TV. Он также выразил сомнение, что введение подобных санкций могло бы приблизить окончание войны в Украине.

В Европе цены на газ, нефть и металлы достигли новых максимумов

На фоне продолжающейся войны России против Украины и возможного замораживания Западом импорта российских энергоресурсов цены на природный газ, нефть и металлы достигли в Европе исторических максимумов. Несколько экологических организаций Германии в открытом письме министру экономики ФРГ Роберту Хабеку (Robert Habeck) призвали "как можно скорее обеспечить узаконенный путь постепенного отказа от ископаемого газа".

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    Автор: Николай Пермяков


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