Курс доллара: что американской валюте хорошо, то рублю…

Доллар США набирает в весе. По оценкам экспертов, он уже скоро может достичь отметки в 70 рублей. А по прогнозу карикатуриста Сергея Елкина - и перевалить за нее.
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