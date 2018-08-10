 Курс доллара по отношению к рублю достиг максимума за два года | Новости из Германии о России | DW | 10.08.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Курс доллара по отношению к рублю достиг максимума за два года

На фоне объявления США новых санкций против России продолжается падение рубля: курс доллара впервые за два года превысил 67 рублей. Минэкономразвития РФ видит в этом возможный фактор ускорения инфляции.

Табло пункта обмена валют в Москве (фото из архива)

Табло пункта обмена валют в Москве (фото из архива)

Курс доллара на Московской бирже в пятницу, 10 августа, впервые за два года поднялся выше отметки в 67 рублей. В последний раз по такой цене доллар торговался в августе 2016 года, указывает РБК. Курс единой европейской валюты колебался на уровне 76,4 - 76,5 рубля.

Причиной падения рубля по отношению к доллару и евро, наблюдаемого уже в течение двух дней, называются риски в связи с объявлением США новых санкций против России. Между тем министр финансов РФ Антон Силуанов утверждает, что за последние годы экономика страны стала более устойчивой, а у правительства и Центробанка имеются все необходимые инструменты, чтобы обеспечить финансовую стабильность.

Контекст

Прошло три года после ввода российских контрсанкций против ЕС. Но, кажется, они нанесли вред самой России, что видно на инфографиках. (31.07.2017)

В проекте распоряжения Белого дома говорится, что санкции могут быть введены в отношении трети крупнейших бизнес-структур страны, уличенной во вмешательстве в выборы в США. (09.08.2018)

Ослабление рубля после объявления новых санкций может стать одним из факторов ускорения инфляции во второй половине 2018 года. Об этом говорится в подготовленном Минэкономразвития обзоре "Картина инфляции", с которым ознакомился РБК. Тем не менее, в ведомстве оценивают влияние этого фактора как ограниченное "в силу наблюдаемого в 2017–2018 годы снижения эффекта переноса валютного курса на инфляцию".

Годовой темп инфляции в июле составил 2,5 процента - на 0,2 процентных пункта выше, чем месяцем ранее. Новый показатель совпадает с нижней границей прогноза Минэкономразвития.

8 августа в США были обнародованы детали законопроекта, предполагающего санкции в отношение российских госбанков и суверенного долга. Кроме того, госдепартамент США намерен наложить на Москву санкции в связи с отравлением в Англии бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По данным газеты The Washington Post, Белый дом готовит указ о санкциях против иностранцев, вмешивающихся в американские выборы.

Смотрите также:

  • Infografik Reservefonds Russland Rubel Russisch

    Инфографика: Как Россия накапливала и расходовала свой Резервный фонд

    Вот как объем фонда менялся в рублях…

    Инициатива создания фонда, в котором на "черный день" накапливались бы нефтегазовые сверхдоходы, принадлежит бывшему министру финансов РФ Алексею Кудрину. С 2004 года в России действовал Стабилизационный фонд, средства которого к 1 февраля 2008 года были распределены между Резервным фондом и Фондом национального благосостояния.

  • Infografik Reservefonds Russland Dollar Russisch

    Инфографика: Как Россия накапливала и расходовала свой Резервный фонд

    … а вот динамика в долларах США

    Активное использование средств фонда в 2009-2010 годах позволило успешно сгладить последствия всемирного экономического кризиса. Затем резервы в долларах частично восстановились, а в рублях - благодаря девальвации 2014 года - даже превысили первоначальный уровень. В последние полтора года резервы вновь быстро расходуются: их объем сократился за это время на 55 процентов.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 07:15
Now live
07:15 мин

Стабильность вместо рывка и прорыва: немецкий бизнес о правительстве Медведева

Контекст

Инфографика: Как Россия накапливала и расходовала свой Резервный фонд

Средства Резервного фонда РФ будут полностью израсходованы уже в 2017 году, считает Минфин России. Как менялся объем фонда за девять лет его существования - в инфографике DW. (06.07.2016)  

Ссылки в интернете

Курс доллара поднялся выше 67 руб. впервые за два года

Аудио- и видеофайлы по теме

Контрсанкции против США: почему столько шумихи вокруг нового закона – DW Новости  

Прощание славянки под санкциями - "Заповедник"  

Стабильность вместо рывка и прорыва: немецкий бизнес о правительстве Медведева  

Также по теме

Symbolbild Russland UK | Diplomatisches Tauziehen | Whitehall Aussenministerium

Лондон приветствует санкции США против РФ из-за отравления Скрипалей 08.08.2018

В МИД Великобритании считают новые американские санкции правильной реакцией на "провокационное" поведение России. На фоне новости об ограничительных мерах рубль обновил свои минимумы.

Russland Händler in Moskau

Акции компаний из РФ падают на фоне объявления новых санкций США 09.08.2018

Объявление новых санкций США против России привело к удешевлению акций российских банков и "Аэрофлота", гособлигаций РФ, падению курса рубля по отношению к доллару и евро.

Wolfgang Büchele

Немецкий бизнес призывает ЕС защищаться от новых санкций США против России 10.08.2018

Принуждение к соблюдению американских санкций против России представители немецкого бизнеса назвали нарушением международного права. Они призвали распространить на РФ Положение ЕС о защите от санкций США.

Самые читаемые

Почему испортились отношения Греции и России?  

Комментарий: Референдум о пенсионной реформе, которого не будет  

США объяснили цель введения новых санкций в отношении России  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно