Курс доллара по отношению к рублю достиг максимума за два года

На фоне объявления США новых санкций против России продолжается падение рубля: курс доллара впервые за два года превысил 67 рублей. Минэкономразвития РФ видит в этом возможный фактор ускорения инфляции.
Курс доллара на Московской бирже в пятницу, 10 августа, впервые за два года поднялся выше отметки в 67 рублей. В последний раз по такой цене доллар торговался в августе 2016 года, указывает РБК. Курс единой европейской валюты колебался на уровне 76,4 - 76,5 рубля.
Причиной падения рубля по отношению к доллару и евро, наблюдаемого уже в течение двух дней, называются риски в связи с объявлением США новых санкций против России. Между тем министр финансов РФ Антон Силуанов утверждает, что за последние годы экономика страны стала более устойчивой, а у правительства и Центробанка имеются все необходимые инструменты, чтобы обеспечить финансовую стабильность.
Ослабление рубля после объявления новых санкций может стать одним из факторов ускорения инфляции во второй половине 2018 года. Об этом говорится в подготовленном Минэкономразвития обзоре "Картина инфляции", с которым ознакомился РБК. Тем не менее, в ведомстве оценивают влияние этого фактора как ограниченное "в силу наблюдаемого в 2017–2018 годы снижения эффекта переноса валютного курса на инфляцию".
Годовой темп инфляции в июле составил 2,5 процента - на 0,2 процентных пункта выше, чем месяцем ранее. Новый показатель совпадает с нижней границей прогноза Минэкономразвития.
8 августа в США были обнародованы детали законопроекта, предполагающего санкции в отношение российских госбанков и суверенного долга. Кроме того, госдепартамент США намерен наложить на Москву санкции в связи с отравлением в Англии бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По данным газеты The Washington Post, Белый дом готовит указ о санкциях против иностранцев, вмешивающихся в американские выборы.
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