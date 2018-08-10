Курс доллара по отношению к рублю достиг максимума за два года

Курс доллара на Московской бирже в пятницу, 10 августа, впервые за два года поднялся выше отметки в 67 рублей. В последний раз по такой цене доллар торговался в августе 2016 года, указывает РБК. Курс единой европейской валюты колебался на уровне 76,4 - 76,5 рубля.

Причиной падения рубля по отношению к доллару и евро, наблюдаемого уже в течение двух дней, называются риски в связи с объявлением США новых санкций против России. Между тем министр финансов РФ Антон Силуанов утверждает, что за последние годы экономика страны стала более устойчивой, а у правительства и Центробанка имеются все необходимые инструменты, чтобы обеспечить финансовую стабильность.

Ослабление рубля после объявления новых санкций может стать одним из факторов ускорения инфляции во второй половине 2018 года. Об этом говорится в подготовленном Минэкономразвития обзоре "Картина инфляции", с которым ознакомился РБК. Тем не менее, в ведомстве оценивают влияние этого фактора как ограниченное "в силу наблюдаемого в 2017–2018 годы снижения эффекта переноса валютного курса на инфляцию".

Годовой темп инфляции в июле составил 2,5 процента - на 0,2 процентных пункта выше, чем месяцем ранее. Новый показатель совпадает с нижней границей прогноза Минэкономразвития.

8 августа в США были обнародованы детали законопроекта, предполагающего санкции в отношение российских госбанков и суверенного долга. Кроме того, госдепартамент США намерен наложить на Москву санкции в связи с отравлением в Англии бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По данным газеты The Washington Post, Белый дом готовит указ о санкциях против иностранцев, вмешивающихся в американские выборы.

Смотрите также:

Инфографика: Как Россия накапливала и расходовала свой Резервный фонд Вот как объем фонда менялся в рублях… Инициатива создания фонда, в котором на "черный день" накапливались бы нефтегазовые сверхдоходы, принадлежит бывшему министру финансов РФ Алексею Кудрину. С 2004 года в России действовал Стабилизационный фонд, средства которого к 1 февраля 2008 года были распределены между Резервным фондом и Фондом национального благосостояния.

Инфографика: Как Россия накапливала и расходовала свой Резервный фонд … а вот динамика в долларах США Активное использование средств фонда в 2009-2010 годах позволило успешно сгладить последствия всемирного экономического кризиса. Затем резервы в долларах частично восстановились, а в рублях - благодаря девальвации 2014 года - даже превысили первоначальный уровень. В последние полтора года резервы вновь быстро расходуются: их объем сократился за это время на 55 процентов. Автор: Андрей Гурков

