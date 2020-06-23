Курсы акций российских IT-компаний выросли после обращения Путина

Цены на акции российских IT-компаний поднялись после объявления президентом РФ Владимиром Путиным о "налоговом маневре" в отрасли цифровых технологий. Об этом во вторник, 23 июня, сообщило издание "Коммерсант".

В частности, на момент написания материала акции Mail.ru Group на Лондонской фондовой бирже подорожали на 9,4%, а акции "Яндекса" на Нью-йоркской бирже - на 4,4%. Выросли на 1% в Лондоне и акции АФК "Система".

Путин 23 июня объявил о налоговых льготах для IT-отрасли во время своего обращения к россиянам, в котором, помимо прочего, он сообщил о повышении налогов для тех, кто зарабатывает более 5 миллионов рублей в год. Для сферы IT налог на прибыль будет снижен с 20% до 3%, а страховые взносы - с 14% до 7,6%.

Смотрите также:

Смотреть видео 02:48 Поделиться Ключ от Яндекса: ФСБ потребовала доступ к переписке? Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3Jqhc Ключ от Яндекса: ФСБ потребовала доступ к переписке? (04.06.2019)