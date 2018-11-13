 Курсу евро грозит дальнейшее снижение не только из-за Италии | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 14.11.2018

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Экономика

Курсу евро грозит дальнейшее снижение не только из-за Италии

Российские экспортеры стремятся из-за санкций США перевести расчеты на европейскую валюту в тот самый момент, когда она падает в цене. Экономике Евросоюза девальвация пока выгодна.

Купюры евро и доллара

На мировом рынке дешевеет евро. В ночь на вторник, 13 ноября, курс европейской валюты к американской упал до минимума за полтора года - до 1,1216 доллара США. Затем котировки выросли до более чем 1,1285, однако за этим отскоком в любой момент может последовать новый виток снижения: евро находится в очевидном понижательном тренде и уже потерял более 10 процентов по сравнению с февральским пиком на уровне 1,25.

Четыре основные причины ослабления евро

Ослабление евро и, соответственно, укрепление доллара на международном валютном рынке Forex вызваны, по мнению экспертов, четырьмя основными причинами: продолжающимся повышением процентных ставок в США, растущей тревогой из-за бюджета и госдолга Италии, приближающимся "Брекзитом", а также множащимися признаками замедления экономического роста в еврозоне и в целом в ЕС.

Здание ФРС

Бурный рост экономики США и угроза инфляции заставляют ФРС ужесточать денежную политику

В самые последние дни на первый план, похоже, вышел именно итальянский фактор. Во всяком случае, очередное резкое снижение котировок произошло в преддверии 13 ноября. Именно до этого дня Европейская комиссия (правительство ЕС) дала новому кабинету министров в Риме трехнедельный срок на то, чтобы он кардинально переработал проект бюджета Италии на 2019 год. При этом и в Брюсселе, и на финансовых рынках достаточно хорошо понимали, что никаких существенных изменений итальянское правительство, скорее всего, вносить не будет, поскольку оно сознательно идет на конфронтацию с Евросоюзом.

О сути и возможных последствиях конфликта между правительством в Риме и руководством Евросоюза DW подробно рассказала три недели назад в комментарии под заголовком "Италия может втянуть ЕС и Россию в большой финансовый кризис".

Почему так опасен конфликт вокруг бюджета Италии

Если говорить предельно коротко, то проблема в следующем: в Италии, третьей по размерам экономики стране еврозоны, к власти пришло малоопытное популистское правительство, которое демонстративно отвергает установленные в ЕС нормы финансовой дисциплины и сознательно идет на увеличение и без того гигантского долга страны ради раздачи дорогостоящих предвыборных подарков в надежде на то, что это оживит экономику. 

Правительство Италии на балконе

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Финансовые рынки настороженно следят за этим конфликтом, ведь если Риму и Брюсселю не удастся найти компромиссного решения (а для этого итальянское правительство должно довольно серьезно скорректировать свой курс), то Еврокомиссии придется запустить дисциплинарную процедуру, которая может закончиться тем, что на Италию наложат многомиллиардный штраф.

Но главная опасность состоит не в этом. Нарастание конфликта между Римом и Брюсселем может вызвать бегство капитала из Италии и прежде всего - распродажу международными инвесторами имеющихся у них итальянских государственных облигаций и отказ покупать новые.

Жесткий "Брекзит" может наложиться на кризис в Италии

В таком случае Апеннинский полуостров может очень быстро превратиться в очаг нового крупномасштабного долгового кризиса в еврозоне, что, несомненно, вызовет резкое замедление роста ВВП в ЕС и с большой долей вероятности приведет даже к новой рецессии. Подобная перспектива, пока еще довольно теоретическая, заставляет некоторых инвесторов предусмотрительно сокращать вложения в валюте евро, что и ведет к снижению его курса.

Паром в Дувре

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Другим фактором, способным вызвать серьезное торможение экономического роста в еврозоне, стал бы жесткий вариант "Брекзита" - выход Великобритании из ЕС без широкомасштабного соглашения о сохранении режима свободной торговли. Переговоры между Брюсселем и Лондоном сейчас в самом разгаре, шансы договориться пока еще есть.

Но если этого не случится, то дальнейшее ослабление валюты евро (ну и, конечно же, британского фунта) в ноябре-декабре весьма вероятно. Особенно, если обострение на британском направлении наложится на нарастание проблем с Италией. Да еще и на очередное повышение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой США (ФРС), которая намерена в декабре продолжить ужесточение своей денежной политики.

Ключевое значение денежной политики ФРС

Ведь главная, фундаментальная причина ослабления евро и укрепления доллара состоит в этом году в том, что по мере роста процентных ставок в Америке вложение средств в американские гособлигации и другие долларовые активы становится все более выгодным. А если руководство ФРС на своем заседании в декабре не только поднимет ставку, но еще и намекнет на серию повышений в 2019 году, то дальнейшее укрепление доллара представляется весьма вероятным.

Контекст

По данным агентства Reuters, российские нефтяные компании требуют изменить экспортные контракты, чтобы уменьшить санкционные риски. (09.11.2018)

Регулятор США увеличивает ставку из-за сильных макроэкономических показателей. Ожидается, что в этом году она будет повышена и в четвертый раз. (26.09.2018)

Прогресс на переговорах о "Брекзите" недостаточен для созыва саммита Евросоюза. Мэй должна убедить свой кабинет пойти на компромисс в вопросе о границе между Ирландией и Северной Ирландией. (13.11.2018)

Рост ВВП Германии в 2018 и 2019 годах будет не таким большим, как ожидалось ранее. Одной из причин того, что правительство ФРГ скорректировало прогноз, стали неблагоприятные внешнеэкономические условия. (11.10.2018)

До какого же уровня сможет в таком случае снизиться евро? На долгосрочном графике котировок пары евро-доллар видно, что падение курса европейской валюты дважды, в начале 2015 и в конце 2016 годов, завершалось примерно в диапазоне 1,04-1,05 доллара США. С точки зрения технического анализа, здесь находится так называемый уровень поддержки. Иными словами, достаточна велика вероятность, что международные инвесторы при таких курсах вновь начнут активно вкладываться в евро. Хотя никаких гарантий этому нет.

Для экономики Евросоюза в принципе выгодны как уже произошедшая в этом году девальвация евро, так и дальнейшее снижение его курса еще на 5-7 процентов: это повышает ценовую конкурентоспособность европейской экспортной продукции на мировом рынке. В выигрыше окажутся, в частности, и многочисленные итальянские экспортеры, что было бы очень важно для стабилизации итальянских государственных финансов.

С другой стороны, девальвация подхлестывает инфляцию, поскольку делает более дорогой импортную продукцию. Еврозона в большом количестве импортирует энергоносители и сырье. За них предприятиям придется расплачиваться дорожающим долларом. В такой ситуации для фирм в Евросоюзе может оказаться весьма привлекательным предложение российских компаний, особенно нефтяных, перейти на расчеты в евро. Фирмы из России пытаются таким образом обезопасить себя от возможных санкций США. 

В то же время для самих российских компаний подобная дедолларизация экспорта таит в себе в данный момент дополнительные финансовые риски, ведь они будут получать за свою продукцию дешевеющую валюту. 

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  • Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шевчович и комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете

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    Автор: Андрей Гурков


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