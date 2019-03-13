Курортная архитектура "Северного Сорренто"

Балтийское побережье Германии богато не только янтарем, но и жемчужинами... архитектуры - виллами, резиденциями, отелями, живописными морскими причалами и репрезентативными курзалами, возведенными во времена зарождения и развития здешних курортов. Первый такой курорт был основан в этих местах в 1793 году - Хайлигендамм, расположенный около города Бад-Доберана в земле Мекленбург - Передняя Померания. Широкую мировую известность он получил в 2007 году во время председательства Германии в "большой восьмерке", став местом проведения саммита G8.

Бинц на почтовой открытке 1900 года

Период расцвета курортного строительства на немецком балтийском побережье и островах пришелся на конец XIX - начало XX веков. Заказчиками выступали богачи начавшейся индустриальной эпохи, представители знатных родов и прочие состоятельные люди. Именно тогда архитектурные жемчужины, о которых сейчас пойдет речь, появились на острове Рюген вдоль этого песчаного пляжа в бывшей рыбацкой деревушке Бинц (Binz), превратившейся в "Северный Сорренто".

Балконы, веранды и башенки

Такую архитектуру в Германии называют курортной - Bäderarchitektur. Иногда даже говорят о курортном стиле, однако не в смысле эпох в истории искусства. Общими характерными признаками являются преимущественно белоснежные или светлые фасады, шикарные балконы и веранды, причудливые орнаменты, ажурная деревянная резьба, филигранные металлические решетки, бросающиеся в глаза эркеры и карнизы, живописные башенки. Однако все зависело от воли и вкусов владельцев, поэтому, например, не все фасады здесь белые.

Кстати, о вкусах. Особой достопримечательностью в Бинце является несколько странного вида скульптура - хорошо накачанная русалка с внушительными мужскими бицепсами, украшающая виллу "Сирена". Она была переделана из Посейдона, заказанного для этой резиденции первоначально, но отвергнутого супругой владельца, которому пришлось уступить жене в споре по поводу названия. Фотография - в нашей галерее ниже.

Фотогалерея: Курортная архитектура в Бинце

Курортная архитектура в Бинце Прогулку по Бинцу начнем около типичного образца здешней курортной архитектуры - пансиона Villa Hoffnung ("Надежда"), возведенного в 1906 году.

Курортная архитектура в Бинце На этой фотографии - место встречи отдыхающих и центр всей курортной жизни Курзал (Kurhaus).

Курортная архитектура в Бинце Он был торжественно открыт здесь в июле 1908 года, через несколько лет сгорел, но был восстановлен.

Курортная архитектура в Бинце Так центр этого балтийского курорта на острое Рюген выглядит сейчас с высоты птичьего полета.

Курортная архитектура в Бинце Вдоль пляжного променада в Бинце выстроилось около полусотни таких исторических вилл.

Курортная архитектура в Бинце Во многих из них работают отели и пансионы. Например, в этом здании 1891 года постройки находится гостинница Loev.

Курортная архитектура в Бинце Русалка, украшающая резиденцию Villa Sirene ("Сирена"), была переделана из Посейдона. Так захотела жена владельца.

Курортная архитектура в Бинце Типичными для курортной архитектуры являются такие веранды или балконы с деревянными резными украшениями.

Курортная архитектура в Бинце Резиденция Villa Glückspilz ("Счастливчик" или "Везунчик", дословно - "Гриб счастья", он же - "Мухомор") 1910 года постройки.

Курортная архитектура в Бинце Так выглядел первый здешний причал, построенный в 1902 году. В 1912 году он обвалился из-за слишком большого количества людей, в результате чего погибло 17 человек. После этой катастрофы в Германии было создано добровольное общество спасения на водах DLRG.

Курортная архитектура в Бинце В середине 1930-х годов причал перестал использоваться по назначению, начал постепенно ветшать и обрушился в 1942 году. Восстановлен был лишь в 1994 году уже после воссоединения Германии.

Курортная архитектура в Бинце Пансионы на главном променаде в Бинце.

Курортная архитектура в Бинце Резиденция Villa Undine ("Ундина") 1885 года постройки.

Курортная архитектура в Бинце Курортный пансион Haus Metropol ("Метрополь") был возведен в начале XX века. На первом этаже расположена стеклодувная мастерская.

Курортная архитектура в Бинце Новые отели здесь тоже возводят в традициях курортной архитектуры. Например, этот был открыт в 2002 году. Автор: Максим Нелюбин



В одной лишь первой линии вдоль пляжа в Бинце насчитывается около полусотни таких вилл - одна краше другой. Их любят сравнивать с дивами - эксцентричными, обладающими неповторимым характером, постоянно удивляющими публику своими причудами.

Если приглядеться к виллам и резиденциям, можно обнаружить элементы и примеры самых разных стилистических эпох в истории западноевропейского искусства и архитектуры - готики, ренессанса, барокко, классицизма, не говоря уже о модерне - актуальном стиле тех самых времен, когда они строились.

Курзал и другие достопримечательности Бинца

Одной из главных здешних достопримечательностей является Курхаус - курортный зал, открытый в 1890 году и возведенный на деньги берлинских банкиров-инвесторов. Среди первых гостей Курхауса в Бинце была германская императрица Августа Виктория - супруга Вильгельма II. Первый зал сгорел в 1905 году, но уже скорого был восстановлен.

Один из пляжей на острове Рюген в 1925 году

Недалеко от этого импозантного здания в море уходит 370-метровый причал. Раньше он был еще на двести метров длинней. Был возведен в 1902 году, чтобы к нему могли пришвартовываться морские корабли. До этого пассажирам, приезжавшим отдохнуть на этот курорт, приходилось пользоваться катерами и шлюпками. В середине 1930-х годов Рюген соединили с материковой частью железнодорожной дамбой, позволившей добираться сюда на поездах, после чего пассажирские причалы на острове потеряли свою изначальную функцию и превратились просто в достопримечательности.

Месяц курортной архитектуры

В Бинце гордятся своим архитектурным наследием и бережно о нем заботятся. В мае 2019 года здесь проводится целый Месяц курортной архитектуры (Monat der Bäderarchitektur). В программе (PDF на немецком языке) - дни открытых дверей, выставки, доклады, чтения, специальные прогулки для фотографов, концерты и экскурсии.

Ежегодно в отелях и пансионах главного рюгенского курорта останавливается более 450 тысяч человек. В среднем каждый проводит здесь пять с половиной дней. Рюген является самым большим немецким островом и входит в число наиболее популярных туристических регионов Германии. Здесь и на соседнем небольшом острове Хиддензее - "Балтийском Капри", о котором мы также подробно рассказывали, каждый год отдыхает около 1,36 миллиона человек.

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Достопримечательности острова Рюген

Рюген за один день Пирс и символ Все дороги на Рюгене ведут к этому морскому причалу - Seebrücke Sellin, уходящему в море почти на 400 метров. Он является не только главной достопримечательностью курортного местечка Зеллин, но и бесспорным символом всего острова и популярным мотивом туристических открыток. Причал-предшественник, построенный в 1925 году и разрушенный во время Второй мировой войны, был еще на сотню метров длиннее.

Рюген за один день Мимо резных балконов Его восстановили лишь после воссоединения Германии - по историческому проекту вместе с ресторанными павильонами в 1997-1998 годах. Сейчас прогуляться по Зеллинскому морскому пирсу приезжают отдыхающие со всего острова, чем, конечно же, пользуются местные чайки, собирающие свою хлебную дань. Путь от парковок к пляжу проходит мимо белоснежных вилл - типичных для здешней курортной архитектуры.

Рюген за один день Старая переправа До прошлого века попасть на Рюген можно было только по воде. Паромы до сих пор ходят между ганзейским городом Штральзунд и деревушкой Альтефер на Рюгене, в названии которой легко узнается указание на "Старую переправу". В 1937 году поблизости появился сухопутный маршрут - дамба для машин, поездов и пешеходов. Изображенный на этой трансформаторной будке новый автомобильный мост открыли в 2004 году.

Рюген за один день "Прорский колосс" В 1930-х годах дамба потребовалась для того, чтобы доставлять к месту отдыха верных НСДАП рабочих и служащих - в гигантский санаторий, заложенный в местечке Прора. В военные времена, к которым готовился "третий рейх", дамба имела стратегическое значение для переброски солдат и техники. Сейчас по ней на малой скорости ходят поезда Немецкой железной дороги.

Рюген за один день Вид на Штральзунд Деревушка Альтефер заслуживает того, чтобы свернуть к ней сразу, попав на Рюген по новому автомобильному мосту. Отсюда открывается красивейший вид через пролив на Штральзунд с ганзейскими причалами и готическими храмами. Вечером - больше романтики, днем лучше видны детали, например, мачты немецкого барка "Горх Фок", то есть бывшего советского "Товарища".

Рюген за один день Мой дом - моя фантазия Дорожка, ведущая от пристани и яхт-клуба к главной площади Альтефера со старинной церковью, проходит мимо частного дома, в палисаднике которого стоит самодельный флюгер в виде маяка и двух парусных лодок на велосипедном колесе. Присмотревшись повнимательней, вокруг можно обнаружить еще много примеров полета творческой фантазии местных жителей.

Рюген за один день Старая церковь Первое упоминание храма Святого Николая в Альтефере датировано 1325 годом. Внушительные по меркам деревенских церквей размеры этого памятника старины говорят о том, что на момент его закладки это рыбацкое местечко было большим и процветающим поселением на пути между островом и богатым торговым городом, которым уже становился Штральзунд.

Рюген за один день Тише едешь - дальше будешь От Альтефера вглубь Рюгена ведет широкое скоростное шоссе, но до выезда на него сохранился участок старой аллеи. В давние времена такие дороги должны были защищать путников от солнца и зноя. Став неотъемлемой частью здешних ландшафтов, они находятся под охраной, хотя при нынешних скоростях увеличивают опасность серьезных последствий в случае потери контроля над автомобилем.

Рюген за один день Под стук колес До многих основных достопримечательностей острова можно добраться на "Неистовом Роланде". Эта историческая узкоколейка связывает старейший курорт Рюгена город Путбус с другими его туристическими центрами: Бинцем, Зеллином, Бабе и Гёреном. Общая протяженность путей узкоколейной дороги составляет почти 60 километров, а максимальная скорость поезда достигает 30 км/ч.

Рюген за один день Замок Границ Сойдя с поезда на остановке "Jagdschloss" или свернув к автомобильной парковке по соответствующему указателю, минут через двадцать неспешного подъема вы окажетесь около охотничьей резиденции Границ - самого посещаемого замка Мекленбурга-Передней Померании. Его построили в 1846 году для князя Вильгельма Мальте I. Одним из гостей замка был канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк.

Рюген за один день Башня Шинкеля Высота центральной башни Граница достигает почти сорока метров. Наверху расположена смотровая площадка, на которую можно подняться по чугунной лестнице. В хорошую погоду отсюда как на ладони виден весь Рюген. Проект башни подготовил знаменитый берлинский архитектор Карл Фридрих Шинкель - важнейший представитель исторического романтизма в немецкой архитектуре.

Рюген за один день Дом для инженера Одним замком Границ список старых резиденций на Рюгене не ограничивается. Некоторые из них используются в качестве отелей, на другие можно взглянуть лишь снаружи. Издалека заметен, например, замок Малый Лихтенштейн в Литцове. В 1890 году его возвел для своей семьи инженер, руководивший на острове крупными строительными проектами. Внешне он напоминает Schloss Lichtenstein в Баден-Вюртемберге.

Рюген за один день Музейное подворье Традиционным способом строительства крестьянских и рыбацких домов на острове был фахверк, а для крыш использовали тростник. Заглянуть в такой дом можно на музейном подворье в деревне Цирков (Zirkow), находящейся по пути к Бинцу (Binz) - одному из самых крупных и популярных курортов Рюгена.

Рюген за один день Кирпичная готика Рядом с музейным подворьем в Циркове находится церковь Святого Иоанна (St. Johanneskirche). Первое упоминание о храме на этом месте датировано 1313 годом, но нынешнее здание было воздвигнуто в первой половине XV века в стиле кирпичной готики. Этот стиль зародился в Средние века в Северной Германии, а затем с ганзейскими торговцами распространился по всему балтийскому региону.

Рюген за один день Монастырь Святого Юргена Это уже крыша другого храма - небольшой церквушки бывшего госпиталя для больных проказой около местечка Рамбин (Rambin). Он был основан в 1334 году на подворье, принадлежавшем одному из членов городского совета Штральзунда. Богатый купец, следуя ганзейским традициям, сделал щедрые пожертвования на богоугодное дело. После исчезновения болезни здесь в 1730 году открыли больницу и приют для бедных.

Рюген за один день Меловые скалы Рюгена От архитектурных древностей - к ландшафтным красотам. Меловые скалы давно притягивают путешественников и туристов со всего мира. Этот уголок Рюгена знаком многим по творчеству художника-романтика Каспара Давида Фридриха. В 2011 году эти скалы вместе с национальным парком на полуострове Ясмунд были включены ЮНЕСКО в список Всемирного природного наследия.

Рюген за один день Курорт Засниц Южная оконечность парка граничит с городом Засниц (Sassnitz), которому предстоит стать последним пунктом нашего обзорного путешествия по Рюгену. Как гласят городские хроники, первые курортники провели здесь летний отпуск еще в 1824 году. Они приехали из Берлина. Бурное же развитие началось ближе к концу XIX века после модернизации грунтовой дороги и прокладки железнодорожной ветки.

Рюген за один день "Калинин" Долгое время Засниц также являлся важным рыболовецким портом, о чем напоминают корабли, пришвартованные у причалов. Отдельные названия сохранились со времен ГДР. Некоторые рыбацкие суда используются теперь в качестве плавучих кафе и закусочных, предлагающих туристам рыбу самых разных видов, приготовленную по самым разным рецептам.

Рюген за один день Под одной крышей В 1910 году в Заснице завершили строительство репрезентативного здания многоцелевого назначения. В нем одновременно находились административные помещения, муниципальный зал собраний и купальни с подогретой морской водой. О последней его функции напоминает старая стеклянная мозаика над парадным входом. Ратуша в бане - редкое сочетание.

Рюген за один день "Мы ведь собираемся купаться" Среди знаменитых гостей Засница называют композитора Иоганнеса Брамса и германского кайзера Вильгельма I. Писатель Теодор Фонтане вложил в уста одного из героев своего романа "Эффи Брист" фразу: "Ехать на Рюген, это, в сущности, ехать в Засниц. Бинц, говорят, тоже неплохое место, но там ... много камешков и мелких ракушек, а мы ведь собираемся купаться".

Рюген за один день Вдоль берега Прогулочную набережную, на которую выходят фасады курортных гостиниц, а также располагается эта сцена для концертов под открытым небом с потемневшим от времени бетонным закулисьем, обустроили в Заснице в начале XX века. Городские права он получил лишь во времена ГДР в 1957 году. В этот период власти делали ставку на развитие рыболовства, а здания отелей и пансионов постепенно ветшали.

Рюген за один день Российская колея В 1984 году в Заснице был открыт новый транспортный порт, из которого железнодорожные морские паромы отправлялись в Советский Союз. Он был и остается единственным в сегодняшней Западной Европе портом с широкой колеей, то есть располагает инфраструктурой, позволяющей производить смену колесных пар.

Рюген за один день "Квартира свободна" Самодельная вывеска "Zimmer frei" приглашает постояльцев в один из небольших частных пансионов Рюгена. В среднем, каждый турист, останавливающийся на острове, проводит здесь почти пять дней. Ежегодное число таких гостей с учетом небольшого соседнего острова Хиддензе составляет около 1,3 миллиона человек.

Рюген за один день Закат над Рюгеном К их числу следует прибавить тех, кто приезжает на остров с соседних курортов Мекленбурга Передней-Померании и городов балтийского побережья Германии на один день, чтобы увидеть основные достопримечательности и провести рекогносцировку, может быть, выбрав место для следующей более продолжительной поездки. Автор: Максим Нелюбин





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