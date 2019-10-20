 Курдские силы отходят из приграничной зоны Сирии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.10.2019

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Мир

Курдские силы отходят из приграничной зоны Сирии

Из города Рас-эль-Айна были вывезены 500 курдских бойцов - таким образом выполняются условия перемирия. Накануне в этом городе еще шли бои.

Отход курских сил

Контролируемые курдскими лидерами "Демократические силы Сирии" (SDF) в воскресенье, 20 октября, начали отход из зоны наступления турецких сил и подконтрольных им сирийских вооруженных групп. Об этом сообщает агентство dpa, ссылаясь на источники в курдских кругах.

Контекст

ЕС должен предотвратить дальнейшее сближение Турции с РФ и Ираном, поэтому Брюссель не должен идти на поводу у Трампа в вопросе введения санкций против Анкары, считает Бернд Ригерт. (15.10.2019)

"Исламское государство" еще не побеждено. И оно может вновь заявить о себе, если из-за военной операции Турции его сторонники бегут из тюрем в Сирии, охраняемых курдами, считает Маттиас фон Хайн. (15.10.2019)

В частности, конвой из 86 автомобилей вывез курдские отряды из города Рас-эль-Айна, который турецкие силы не могли взять с начала военной операции. По данным "Сирийского наблюдательного центра по правам человека" (SOHR), из города были вывезены 500 бойцов SDF.

17 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после продолжительных переговоров с вице-президентом США Майком Пенсом согласился на пятидневное перемирие, чтобы дать курдским формированиям возможность покинуть "зону безопасности" на севере Сирии. Турецкий лидер также обещал полностью остановить военную операцию в том случае, если все бойцы SDF покинут 30-километровую полосу вдоль турецкой границы в установленный срок.

Еще в субботу, по данным турецкой стороны, в Рас-эль-Айне продолжались бои между турецкой армией и курдскими группами. Правительство Турции обвинило формирования курдов в нарушении договоренности о прекращении огня в северной части Сирии.

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