 Куратор кинофестиваля в Брюсселе: Странам Восточной Европы есть что рассказать | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 28.01.2020

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Культура и стиль жизни

Куратор кинофестиваля в Брюсселе: Странам Восточной Европы есть что рассказать

В Брюсселе прошел третий фестиваль кино из Восточной Европы Bridges. Его куратор рассказала DW о состоянии кинематографа в Украине, Грузии, Беларуси и интересе к нему в Бельгии.

Жюльет Дюре

Жюльет Дюре

Брюссельский Центр изящных искусств BOZAR провел третий ежегодный фестиваль кино из шести восточноевропейских стран Bridges. East of West. Открыла его картина "Атлантида" Валентина Васяновича, показывающая Донбасс в будущем, через год после войны. Закрыл его фильм "Шиндиси" о российско-грузинской войне 2008 года. О том, зачем этот фестиваль нужен и какое состояние кинематографа в Восточной Европе, DW расспросила руководителя направления "Кино" в BOZAR, куратора фестиваля Bridges с бельгийской стороны Жюльет Дюре.

DW: Какова цель фестиваля Bridges?

Жюльет Дюре: Начну с истории. Три года мы делали фестиваль украинского кино. Также я работала с грузинским и армянским кинематографом. И вдруг мой начальник говорит: почему ты не соберешь все страны вместе? И мы решили работать со странами "Восточного партнерства". Но мы можем работать и с другими странами. Я не знаю, каким будет будущее фестиваля. Ведь это молодой фестиваль, мы все еще ищем свое место. Цель - познакомить бельгийскую и европейскую аудиторию с фильмами и талантами из этого региона.

- Поясните название Bridges, то есть "Мосты".

- Первая идея - это создать связи между этими странами, а также между ними и Европой. Часть из этих стран все еще молодые в плане кино. Потому мы провели "День индустрии": отобрали восемь проектов из региона и свели их авторов с бельгийскими продюсерами.

На встречу пришли 50 человек, из них 25-30 человек - это были бельгийские продюсеры, они были в восторге от всех проектов, о которых они услышали. Было два украинских, два грузинских проекта, а также по одному из четырех остальных стран.

- Это проекты будущих фильмов?

- Да, ищущие копродукцию. Мы подумали, что в этих странах есть достаточно зрелые проекты, чтобы работать с бельгийскими продюсерами.

Плакат кинофестиваля Bridges

Плакат кинофестиваля Bridges

- А как вы оцениваете состояние кинематографа в этих странах?

- В Советском Союзе был хороший кинематограф, так что во всех этих странах есть понимание того, что такое кино. В Украине, Грузии, также Армении были великие режиссеры, например Сергей Параджанов. В Украине очень зрелая индустрия кино. Одна из причин этого - Одесский кинофестиваль. Он знакомит украинский кинематограф с европейским. Я думаю, он вдохнул новую энергию в создание фильмов, помогает приспособиться к стандартам. У Грузии также очень хорошая история копродукции с Европой. Там кинематограф был состоявшимся уже десять лет назад, достаточно вспомнить фильм "Длинные светлые дни". В Армении есть таланты, но нет денег.

- Расскажите, какие фильмы из нынешней программы Bridges произвели на вас наибольшее впечатление?

- Я считаю, что все фильмы - очень хорошие. "Атлантида" для меня - это шедевр. "Вулкан" - тоже. Их создатели (Валентин Васянович и Роман Бондарчук. - Ред.) знают, что такое кинематограф, они пойдут далеко.

Меня удивили белорусские фильмы ("II" Влады Сеньковой и "Сашин ад" Никиты Лаврецкого. - Ред.). В них есть зрелость, хотя их режиссеры молодые. В Беларуси я вижу мощное желание создавать кино.

Контекст

Олег Сенцов работал над фильмом "Номера", находясь в заключении. Организаторы фестиваля отметили, что фильм "был создан при невозможных обстоятельствах, в ситуации экзистенциального вакуума".

​​​​​​​Фильм "Хрусталь", номинированный от Беларуси на "Оскара", окунает в атмосферу лихих 90-х и обращается к желанию искать счастье за границей. Мы поговорили с режиссером.

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- То есть вы видите большой потенциал в кинематографе этих стран?

- Иногда у меня складывается впечатление, что в Бельгии не хватает историй, которые можно было бы рассказать. Здесь нет нехватки в работе с визуальным рядом, в кинопроизводстве, но часто нечего рассказать. А этим странам (Восточной Европы. - Ред.) есть что рассказать.

- В нынешней программе было сразу несколько фильмов, где поднимается тема войны: украинские "Атлантида" и "Вулкан", грузинский "Шиндиси"...

- Действительно, в этом году у нас много фильмов о войне. "Маяк" Марии Саакян также о войне. Но это не было каким-то решением, так получилось. В прошлом году темы войны не было, фестиваль оказался посвященным женщинам-режиссерам. Половина фильмов была снята женщинами. В этом году мы не смогли найти такое количество.

- Расскажите, как отбираются фильмы в программу Bridges? Вы лично все смотрели?

- Конечно. Я была в Одессе, ездила в Минск. Я езжу в Ереван и сотрудничаю с "Золотым абрикосом" (ежегодный фестиваль кино в Ереване. - Ред.). Шесть лет назад я начала интересоваться регионом. Конечно, я не пересматриваю все фильмы из региона, но я смотрю много. Есть другие кураторы фестиваля. Например, Тамара Татишвили. У нее связи с кинематографической сценой Грузии. Из Украины мне помогает Денис Иванов (директор кинокомпании "Артхаус Трафик" - Ред).

- Я вижу, что люди приходят на показы, но все же в залах остается немало пустых мест.Вы считаете фестиваль Bridges успехом?

- Когда мы проводили фестивали только украинского, армянского или грузинского кино, то было намного больше зрителей. Потому что проще работать с одной страной. Но было решение в BOZAR отказаться от фокуса на национальном кино. Честно говоря, не знаю, хорошая ли это была идея.

У нас мало возможностей донести информацию. Во многом мы полагаемся на посольства этих стран в Брюсселе. Но они не всегда приводят людей. Например, мы не работаем с посольством Беларуси, потому что они не хотят видеть эти фильмы. Я рада, когда в зале от 80 до 120 зрителей. У нас нет и желания стать Каннами или Берлином. Наша идея - предоставить слово режиссерам. Для меня сейчас - определенный поворотный момент. Может быть, в следующем году больше не будет Bridges. Мы можем решить вернуться к фестивалям украинского, грузинского кино. Но тогда мне будет немного грустно, что мы не пошли дальше этим путем.

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Контекст

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