Куратор кинофестиваля в Брюсселе: Странам Восточной Европы есть что рассказать

Брюссельский Центр изящных искусств BOZAR провел третий ежегодный фестиваль кино из шести восточноевропейских стран Bridges. East of West. Открыла его картина "Атлантида" Валентина Васяновича, показывающая Донбасс в будущем, через год после войны. Закрыл его фильм "Шиндиси" о российско-грузинской войне 2008 года. О том, зачем этот фестиваль нужен и какое состояние кинематографа в Восточной Европе, DW расспросила руководителя направления "Кино" в BOZAR, куратора фестиваля Bridges с бельгийской стороны Жюльет Дюре.

DW: Какова цель фестиваля Bridges?

Жюльет Дюре: Начну с истории. Три года мы делали фестиваль украинского кино. Также я работала с грузинским и армянским кинематографом. И вдруг мой начальник говорит: почему ты не соберешь все страны вместе? И мы решили работать со странами "Восточного партнерства". Но мы можем работать и с другими странами. Я не знаю, каким будет будущее фестиваля. Ведь это молодой фестиваль, мы все еще ищем свое место. Цель - познакомить бельгийскую и европейскую аудиторию с фильмами и талантами из этого региона.

- Поясните название Bridges, то есть "Мосты".

- Первая идея - это создать связи между этими странами, а также между ними и Европой. Часть из этих стран все еще молодые в плане кино. Потому мы провели "День индустрии": отобрали восемь проектов из региона и свели их авторов с бельгийскими продюсерами.

На встречу пришли 50 человек, из них 25-30 человек - это были бельгийские продюсеры, они были в восторге от всех проектов, о которых они услышали. Было два украинских, два грузинских проекта, а также по одному из четырех остальных стран.

- Это проекты будущих фильмов?

- Да, ищущие копродукцию. Мы подумали, что в этих странах есть достаточно зрелые проекты, чтобы работать с бельгийскими продюсерами.

Плакат кинофестиваля Bridges

- А как вы оцениваете состояние кинематографа в этих странах?

- В Советском Союзе был хороший кинематограф, так что во всех этих странах есть понимание того, что такое кино. В Украине, Грузии, также Армении были великие режиссеры, например Сергей Параджанов. В Украине очень зрелая индустрия кино. Одна из причин этого - Одесский кинофестиваль. Он знакомит украинский кинематограф с европейским. Я думаю, он вдохнул новую энергию в создание фильмов, помогает приспособиться к стандартам. У Грузии также очень хорошая история копродукции с Европой. Там кинематограф был состоявшимся уже десять лет назад, достаточно вспомнить фильм "Длинные светлые дни". В Армении есть таланты, но нет денег.

- Расскажите, какие фильмы из нынешней программы Bridges произвели на вас наибольшее впечатление?

- Я считаю, что все фильмы - очень хорошие. "Атлантида" для меня - это шедевр. "Вулкан" - тоже. Их создатели (Валентин Васянович и Роман Бондарчук. - Ред.) знают, что такое кинематограф, они пойдут далеко.

Меня удивили белорусские фильмы ("II" Влады Сеньковой и "Сашин ад" Никиты Лаврецкого. - Ред.). В них есть зрелость, хотя их режиссеры молодые. В Беларуси я вижу мощное желание создавать кино.

- То есть вы видите большой потенциал в кинематографе этих стран?

- Иногда у меня складывается впечатление, что в Бельгии не хватает историй, которые можно было бы рассказать. Здесь нет нехватки в работе с визуальным рядом, в кинопроизводстве, но часто нечего рассказать. А этим странам (Восточной Европы. - Ред.) есть что рассказать.

- В нынешней программе было сразу несколько фильмов, где поднимается тема войны: украинские "Атлантида" и "Вулкан", грузинский "Шиндиси"...

- Действительно, в этом году у нас много фильмов о войне. "Маяк" Марии Саакян также о войне. Но это не было каким-то решением, так получилось. В прошлом году темы войны не было, фестиваль оказался посвященным женщинам-режиссерам. Половина фильмов была снята женщинами. В этом году мы не смогли найти такое количество.

- Расскажите, как отбираются фильмы в программу Bridges? Вы лично все смотрели?

- Конечно. Я была в Одессе, ездила в Минск. Я езжу в Ереван и сотрудничаю с "Золотым абрикосом" (ежегодный фестиваль кино в Ереване. - Ред.). Шесть лет назад я начала интересоваться регионом. Конечно, я не пересматриваю все фильмы из региона, но я смотрю много. Есть другие кураторы фестиваля. Например, Тамара Татишвили. У нее связи с кинематографической сценой Грузии. Из Украины мне помогает Денис Иванов (директор кинокомпании "Артхаус Трафик" - Ред).

- Я вижу, что люди приходят на показы, но все же в залах остается немало пустых мест.Вы считаете фестиваль Bridges успехом?

- Когда мы проводили фестивали только украинского, армянского или грузинского кино, то было намного больше зрителей. Потому что проще работать с одной страной. Но было решение в BOZAR отказаться от фокуса на национальном кино. Честно говоря, не знаю, хорошая ли это была идея.

У нас мало возможностей донести информацию. Во многом мы полагаемся на посольства этих стран в Брюсселе. Но они не всегда приводят людей. Например, мы не работаем с посольством Беларуси, потому что они не хотят видеть эти фильмы. Я рада, когда в зале от 80 до 120 зрителей. У нас нет и желания стать Каннами или Берлином. Наша идея - предоставить слово режиссерам. Для меня сейчас - определенный поворотный момент. Может быть, в следующем году больше не будет Bridges. Мы можем решить вернуться к фестивалям украинского, грузинского кино. Но тогда мне будет немного грустно, что мы не пошли дальше этим путем.

Смотрите также:

"Вавилон-Берлин": что нужно знать о самом дорогом немецком сериале