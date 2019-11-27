Культурный геноцид? Власти Китая отправляют мусульман-уйгуров в лагеря

Наглухо запертые камеры, телесные наказания и полный контроль - даже во время сна и похода в туалет. Именно так выглядят будни сотен тысяч уйгуров - мусульманского меньшинства в КНР, традиционно проживающего в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Власти КНР систематически преследуют представителей этого этноса и отправляют их в "перевоспитательные" лагеря, где контролируют каждый их шаг.

Эти и другие сведения содержатся в секретных документах китайских властей, обнародованных Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). Документы за 2017 и 2018 годы журналистам передали представители уйгуров, которым удалось бежать из страны. Анализом и проверкой досье, получившего название China Cables, занимались более 75 журналистов из 17 мировых СМИ - в том числе немецких телерадиокомпаний NDR и WDR, а также газеты Süddeutsche Zeitung.

В китайских лагерях содержится до миллиона уйгуров

На сегодняшний день в провинции Синьцзян проживает около 10 млн уйгуров - мусульман тюркского происхождения. На протяжении многих лет эта этническая группа подвергалась дискриминации со стороны коммунистического правительства Китая - как в экономическом и политическом, так и культурном отношении. По этой причине уйгуры нередко выступают против властей КНР: те же, в свою очередь, жестко подавляют протесты и обвиняют уйгурские группировки в сепаратизме, религиозном экстремизме и терроризме.

Уйгуры по дороге в мечеть в провинции Синьцзян

О том, что в Китае притесняют уйгуров, известно уже давно. К примеру, в правозащитной организации Human Rights Watch утверждают, что в китайских лагерях принудительно удерживаются до миллиона уйгуров и других мусульман. Там их против воли подвергают "политической и культурной индоктринации", а также заставляют учить китайский язык и петь "хвалебные оды" коммунистической партии, подчеркивают активисты. Теперь же - после появления China Cables - их высказывания впервые получили документальное подтверждение.

Помимо прочего, в руки журналистов попало руководство по эксплуатации лагерей, сведения о наличии базы данных с результатами слежки и судебное решение в отношении одного уйгура. Как пишет Süddeutsche Zeitung, в одном из документов перечислены более двух десятков правил работы лагерей. Одно из них гласит, что все камеры и коридоры должны быть наглухо заперты. Также поясняется, что за заключенными необходимо вести круглосуточное наблюдение - во время занятий, сна и даже похода в туалет, сообщает телерадиокомпания NDR. В лагерях практикуются и телесные наказания, а поведение заключенных оценивают с помощью системы баллов.

Уйгуры в Синьцзяне, май 2019 года

15 тысяч арестов уйгуров за одну неделю

Как следует из China Cables, лишь за одну неделю в июне 2017 года китайские власти арестовали и отправили в лагеря более 15 000 уйгуров. Документы говорят и о том, что Китай шпионит за представителями этой этнической группы даже за рубежом: консульства и посольства КНР собирают информацию о "подозрительных" лицах. В случае, если попавший в список человек вернется на родину, его немедленно арестуют.

Согласно документам, власти КНР располагают базой данных, в которую вносится информация, полученная в ходе допросов, а также с помощью компьютерных программ для слежки и многочисленных камер наблюдения в Синьцзяне. Как сообщает NDR, китайские власти также отправляют своих сотрудников в уйгурские деревни, чтобы узнать, что их жители думают о правящей партии, а затем делят людей на "категории риска".

Адриан Ценц

"Массовое перевоспитание жителей региона"

Официальный Пекин, впрочем, отрицает все обвинения в притеснениях уйгуров и называет лагеря "образовательными центрами". В ответ на запрос Süddeutsche Zeitung в посольстве КНР в Берлине заявили, что такие учреждения используются лишь в целях борьбы с терроризмом и предупреждения опасности исламистской радикализации, а также профессионального обучения.

Между тем живущий в США Адриан Ценц (Adrian Zenz) - один из ведущих мировых экспертов по ситуации в Синьцзяне - придерживается иного мнения на этот счет. По его словам, China Cables служат доказательством тому, что китайские власти с 2017 года под предлогом профессионального обучения проводят кампанию по массовому перевоспитанию жителей этого региона.

Ценц называет происходящее "культурным геноцидом": на его взгляд, речь идет о, вероятно, "самом масштабном со времен Холокоста" "систематическом лишении свободы целого этно-религиозного меньшинства".

Санкции против КНР за притеснение уйгуров?

Позицию ученого по этому вопросу разделяет и лидер Всемирного конгресса уйгуров Долкун Иса. Он называет учреждения, в которых содержатся заключенные, концентрационными лагерями и призывает международное сообщества ввести санкции в отношении Пекина. Как подчеркивает Иса, права мусульманского меньшинства в Китае нарушались годами, однако после прихода к власти нынешнего председателя КНР Си Цзиньпина в 2013 году положение уйгуров значительно ухудшилось.

Генеральный секретарь Центрального совета мусульман в Германии Абдассамад эль-Язиди (Abdassamad El Yazidi), также считает происходящее этнической чисткой. "China Cables раскрывают систему нарушения прав человека невероятных масштабов, которую международное сообщество и правительство ФРГ не вправе игнорировать", - заявил эль-Язиди в беседе с DW. "Экономические интересы никогда не должны стоять выше принципов соблюдения прав человека", - резюмирует он.

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