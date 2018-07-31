Культурная история зажигалки

На выставке "Огонь и пламя" в Музее ювелирного искусства в немецком городе Ханау можно увидеть зажигалки разных эпох и стилей. Самые эффектные - в подборке DW.
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