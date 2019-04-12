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Культура и политика

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Культурная политика".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Bundeskanzlerin Angela Merkel steht am Sonntag (01.06.2008) während eines Rundgangs durch die Ausstellungsräume der Nolde Stiftung Seebüll in Berlin vor dem Bild Meer I. Die Schau mit dem Titel Mein Wunderland von Meer zu Meer - Landschaften, Blumen, Meere des Malers Emil Nolde ist von 1. Juni bis 31. August 2008 zu besichtigen. Foto: Soeren Stache/Pool dpa/lbn +++(c) dpa - Report+++ | Verwendung weltweit

Антисемит в кабинете у Меркель? 12.04.2019

В офисе федерального канцлера до недавнего времени висели две картины немецкого экспрессиониста Эмиля Нольде. Ангела Меркель решила от них избавиться.
Opernhaus Zürich, Schweiz, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Худрук Цюрихской оперы: "Мы надеемся, что Серебренникова отпустят" 08.11.2018

В интервью DW художественный руководитель оперного театра Андреас Хомоки рассказал, почему для него было так важно, чтобы именно Серебренников поставил Моцарта в Цюрихе.
Portraitfoto von dem Präsidenten des Goetheinstitut. Lehmann. copyright: Goethe-Institut/Loredana La Rocca

Гёте-Институт: В России сотрудничество с партнерами - под угрозой 02.08.2018

Президент Гёте-Института Клаус-Дитер Леман в интервью DW рассказал о последствиях усиления политического давления, в частности, в России, для возглавляемой им организации.
Alexander Sokurow - russischer Regisseur

Александр Сокуров: "Надеюсь, что у "Матильды" будет только один враг - время" 23.10.2017

Знаменитый режиссер рассказал DW о конфликте с министерством культуры РФ, о том, что его не устраивает в системе российского кинопроката и об отношении к "Матильде".
Maksim Drosdow, Poet aus Russland Copyright: privat

Поэт Максим Дроздов: В российском народе воспитывают ненависть и агрессию 20.10.2017

Против жителя Краснодара Максима Дроздова возбудили уголовное дело об экстремизме из-за постов в "Вконтакте", которые якобы возбуждают вражду к атеистам. DW поговорила с автором.
In this photo taken on Tuesday, Aug. 1, 2017, an Orthodox protester holds up a sign reading Stop Matilda during a protest against the release of a movie depicting a liaison of Russia's last czar in Moscow, Russia. Russia's Culture Ministry says that a controversial historical film about the last Russian czar's affair with a ballerina has been cleared for release. Matilda, which is about Nicholas II's relationship with Matilda Kshesinskaya, has drawn virulent criticism from some Orthodox believers and hard-line nationalists, who see it as blasphemy against the emperor, glorified as a saint by the Russian Orthodox Church. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko) |

Верноподданные против "Матильды": почему такого не было в СССР 11.09.2017

В интервью DW кинокритик Евгений Майзель сравнивает советскую цензуру и кампанию против "Матильды", а также рассказывает о том, какие фильмы запрещали в Советском Союзе.
Russian conductor Valery Abisalovich Gergiev conducts the Czech Philharmonic Orchestra in Prague, Czech Republic, on Friday, June 31, 2014. (CTK Photo/Michal Dolezal)

Валерий Гергиев - "теневой министр культуры" России 11.09.2017

В интервью DW музыковед Дмитрий Ренанский рассуждает о давлении власти на культуру, о природе конформизма, а также о сущности "дружбы" Путина с Гергиевым.
A visitor walks behind the installation 'Pile o Sapmi', a curtain made out of reindeer skulls by Norwegian artist Maret Anne Sara during the press preview of the documenta 14, the world's most significant exhibition of contemporary art, in Kassel, Germany, Friday, June 9, 2017. (AP Photo/Jens Meyer) |

Самые жуткие работы художников 21.06.2017

Искусство в неспокойные времена: одна из главных выставок современного искусства в мире - documenta в Касселе - вызывает очень сильные эмоции.
MOSCOW, RUSSIA - MAY 23, 2017: Journalists seen by the Gogol Center Theatre that is being searched in connection with a case of embezzlement of budget funds in 2014. Dmitry Serebryakov/TASS Foto: Dmitry Serebryakov/TASS/dpa |

Скандал вокруг "Гоголь-центра": кто пришел защитить Серебренникова 24.05.2017

В Москве прошла акция в поддержку "Гоголь-центра" и известного режиссера Кирилла Серебренникова. Что думают участники акции об обысках и уголовном деле в связи с театром? Репортаж DW.
Belarus police detain an activist during an opposition rally in Minsk, Belarus, Saturday, March 25, 2017. Police in the Belarusian capital have begun wide-scale arrests protesters who had gathered for a forbidden demonstration that they hoped would build on a rising wave of defiance of the former Soviet republic's authoritarian government. ﻿﻿(AP Photo/Sergei Grits) |

Виктор Мартинович: "Я пытаюсь объяснить Беларусь и понять ее" 05.05.2017

Один из самых модных белорусских писателей Виктор Мартинович рассказал DW о том, что сейчас происходит в Беларуси и почему он чувствует себя героем своего романа "Паранойя".
MOSCOW, RUSSIA. DECEMBER 26, 2014. Ukrainian film director Oleg Sentsov, detained in Crimea on charges of terrorism, seen in a cage during a hearing into the investigator's request to extend his arrest at Moscow's Lefortovo District Court. Mikhail Pochuyev/TASS

Итоги-2016: мужество Сокурова, сила Манского и откровенность Райкина 27.12.2016

Специально для DW кинокритик Антон Долин, публицист Александр Архангельский и театральный критик Марина Дмитревская подводят итоги уходящего года в культурной жизни России.
Bild: Das Yeltsin Zentrum in Ekaterinburg, Russland, das am 25. November 2015 eröffnet wird. Bild: Yeltsin Presidential Center

Какого беса Михалков взялся за Центр Ельцина 13.12.2016

В интервью DW российский историк Леонид Кацва рассуждает о конфликте вокруг Центра Ельцина и о том, почему не надо дудеть всем в одну дудку.
Dieses Foto hat heute unsere Mitarbeiterin Olga Kapustina am Bonn Hauptbahnhof gemacht, das zeigt die erste deutsche Ausgabe von „Charlie Hebdo“.

Над чем побоялись шутить в немецком номере Charlie Hebdo 01.12.2016

В киосках Германии появился скандальный журнал Charlie Hebdo на немецком языке. На этот раз французские карикатуристы не стали провоцировать читателей.
Mit diesem Plakat bewirbt Charlie hebdo seine deutsche Ausgabe. Quelle: Screenshot http://culturebox.francetvinfo.fr/livres/bande-dessinee/charlie-hebdo-lance-sa-version-allemande-249437

Charlie Hebdo в Германии: понравится ли немцам Меркель на унитазе 30.11.2016

​​​​​​​1 декабря выходит первый номер немецкой версии Charlie Hebdo. Шансы скандального французского журнала в Германии в интервью DW оценивает сатирик Мартин Зоннеборн.
05/01/2016 The monument to Panfilov's Twenty Eight Guardsmen in Volokolamsky District. The year 2016 marks the 75th anniversary of the Great Patriotic War's Battle of Moscow. Vladimir Sergeev/Sputnik | picture-alliance/dpa/V. Sergeev

Российский историк: Власти пытаются отформатировать память общества 16.11.2016

16 ноября в Москве открылась выставка "Война и мифы". Дата открытия совпадает с годовщиной подвига 28 панфиловцев. А был ли подвиг?
Filmstill aus dem Film Rodnye von Vitalij Mansky

Родные, которых расколола война 11.11.2016

Режиссер Виталий Манский снял фильм "Родные" о близких ему людях, которые из-за российско-украинского конфликта оказались по разные стороны баррикад. В интервью DW он объяснил, почему не хочет их мирить.
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