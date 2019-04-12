Культура и политика

Виктор Мартинович: "Я пытаюсь объяснить Беларусь и понять ее"

Один из самых модных белорусских писателей Виктор Мартинович рассказал DW о том, что сейчас происходит в Беларуси и почему он чувствует себя героем своего романа "Паранойя".