Культура и политика

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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Культурная политика".
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В офисе федерального канцлера до недавнего времени висели две картины немецкого экспрессиониста Эмиля Нольде. Ангела Меркель решила от них избавиться.
В интервью DW художественный руководитель оперного театра Андреас Хомоки рассказал, почему для него было так важно, чтобы именно Серебренников поставил Моцарта в Цюрихе.
Президент Гёте-Института Клаус-Дитер Леман в интервью DW рассказал о последствиях усиления политического давления, в частности, в России, для возглавляемой им организации.
Знаменитый режиссер рассказал DW о конфликте с министерством культуры РФ, о том, что его не устраивает в системе российского кинопроката и об отношении к "Матильде".
Против жителя Краснодара Максима Дроздова возбудили уголовное дело об экстремизме из-за постов в "Вконтакте", которые якобы возбуждают вражду к атеистам. DW поговорила с автором.
В интервью DW кинокритик Евгений Майзель сравнивает советскую цензуру и кампанию против "Матильды", а также рассказывает о том, какие фильмы запрещали в Советском Союзе.
В интервью DW музыковед Дмитрий Ренанский рассуждает о давлении власти на культуру, о природе конформизма, а также о сущности "дружбы" Путина с Гергиевым.
Искусство в неспокойные времена: одна из главных выставок современного искусства в мире - documenta в Касселе - вызывает очень сильные эмоции.
В Москве прошла акция в поддержку "Гоголь-центра" и известного режиссера Кирилла Серебренникова. Что думают участники акции об обысках и уголовном деле в связи с театром? Репортаж DW.
Один из самых модных белорусских писателей Виктор Мартинович рассказал DW о том, что сейчас происходит в Беларуси и почему он чувствует себя героем своего романа "Паранойя".
Специально для DW кинокритик Антон Долин, публицист Александр Архангельский и театральный критик Марина Дмитревская подводят итоги уходящего года в культурной жизни России.
В интервью DW российский историк Леонид Кацва рассуждает о конфликте вокруг Центра Ельцина и о том, почему не надо дудеть всем в одну дудку.
В киосках Германии появился скандальный журнал Charlie Hebdo на немецком языке. На этот раз французские карикатуристы не стали провоцировать читателей.
1 декабря выходит первый номер немецкой версии Charlie Hebdo. Шансы скандального французского журнала в Германии в интервью DW оценивает сатирик Мартин Зоннеборн.
16 ноября в Москве открылась выставка "Война и мифы". Дата открытия совпадает с годовщиной подвига 28 панфиловцев. А был ли подвиг?
Режиссер Виталий Манский снял фильм "Родные" о близких ему людях, которые из-за российско-украинского конфликта оказались по разные стороны баррикад. В интервью DW он объяснил, почему не хочет их мирить.
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