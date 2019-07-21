Кулоны и браслеты из материнского молока (фото)

Дуйсбург • Такие индивидуальные украшения, для создания которых используется материнское молоко, вызывают в Германии неоднозначные реакции - от самых позитивных до брезгливых, но их автор получает столько запросов, что следующих заказчиц приходится выбирать с помощью лотереи.

Для производства своих кулонов и браслетов немецкий дизайнер украшений, 36-летняя Мелани Кеппле (Melanie Käpple) из Дуйсбурга смешивает материнское молоко со специальными смолами. Небольшое количество молока, которое заказчицы присылают по почте, она предварительно высушивает, чтобы получить порошок. Для создания украшений могут также использоваться волосы ребенка, часть засушенных пуповины или плаценты.

Как отмечает агентство dpa, эти украшения, по мнению дизайнера, должны напоминать женщинам о первых неделях материнства и периоде кормления грудью. Ежемесячно она получает около тысячи заявок, но выполнить может где-то шестьдесят. Стоят такие украшения от 45 евро до 1100 евро.

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Где играют дети в Германии?

Где играют дети в Германии? Много или мало? Детских площадок в Германии - относительно немного: они есть далеко не в каждом дворе. В немецких городах нет традиции оборудовать площадки на каждом шагу. Но если уж площадка есть, ее практически невозможно "отбить" у города под гаражи, магазины или офисные здания. Обычно городские площадки расположены в живописных уголках и среди зелени.

Где играют дети в Германии? Не по трафарету На большой немецкий город приходится от 600 до 800 городских детских площадок. Некоторые из них - настоящие жемчужины. Главная особенность немецких площадок - разнообразие. Типовых нет, большинство носит индивидуальный характер. Лабиринты, горки, гимнастические элементы чаще всего выполнены из дерева. Есть и миниатюрные площадки - как эта.

Где играют дети в Германии? Доверяй, но проверяй Все общественные площадки для детских игр в Германии контролируются согласно единому европейскому стандарту DIN EN 1176. Эксперты технических служб ежегодно проверяют около 1500 объектов. При этом немецкие специалисты все равно советуют сесть на качели сначала родителям, а потом качать в них детей.

Где играют дети в Германии? Изобретательность Игровые элементы могут быть очень разными. Вот такого "Троянского коня" установили в Анкерсхагене перед музеем имени Генриха Шлимана (Heinrich Schliemann). Этот археолог-самоучка открыл древнюю Трою и нашел знаменитый "клад Приама".

Где играют дети в Германии? Детям до 14-ти лет А эти правила написаны черным по белому на табличках, которые можно увидеть на каждой площадке: "Использование под вашу ответственность. Родители отвечают за своих детей". На большинстве площадок действуют возрастные ограничения. Как правило, разрешается играть на площадках только детям до 14 лет. Собакам и другим домашним животным вход воспрещен!

Где играют дети в Германии? Правила игры Инспекцией площадок занимается компания TÜV Rheinland - международный концерн, один из ведущих в мире по предоставлению независимых аудиторских услуг. Инспекторы подготовили 10 "золотых правил" для родителей: сообщать о дефектах в TÜV Rheinland, самостоятельно контролировать инвентарь, следить за чистотой, сообщать о нецелевом использовании и т.д.

Где играют дети в Германии? Лучший инспектор - родитель Самые большие проблемы на детских площадках - это износ инвентаря, загрязнение и вандализм, а также ошибки конструкции. Даже при наличии надлежащих проверок родителям всегда следует тщательно проверять горки и другие элементы, прежде чем отпускать детей играть.

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