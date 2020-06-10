Кукушкин замок в Саксонии (фото)

Либштадт • Восточногерманская федеральная земля Саксония богата средневековыми замками. "Замок на Скале кукушки" - Кукукштайн (Schloss Kuckuckstein) в небольшом городе Либштадт в регионе Рудные горы входит в число наиболее важных таких здешних достопримечательностей.

В начале нынешнего июля, когда были сделаны эти фотографии агентства dpa, саксонские власти сообщили о выделении 400 тысяч евро из Земельной программы по охране памятников на продолжение здесь неотложных реставрационно-ремонтных работ.

Хотя замок сейчас находится в частной собственности, для региона и федеральной земли в целом он имеет очень важное значение, что стало главным аргументом в пользу выделения государственных средств.

Первое письменное упоминание замка на этом месте датировано 1410 годом, но укрепления здесь появились намного раньше. Он много раз менял владельцев, перестраивался и расширялся. До наших дней дошел в качестве прекрасного образца архитектуры неоготики и романтического стиля.

В конце XVIII века здесь гостил немецкий писатель и поэт Новалис (Novalis). Примерно в это же время от стал местом основания одной из масонских лож. Позже во время своих военных походов в замке останавливался переночевать французский император Наполеон.

Во времена ГДР в этих стенах много лет снимали выпуски телевизионной программы "Волшебник в замке Кукукштайн", которую вел иллюзионист Петер Керстен (Peter Kersten). А пару лет назад здесь экранизировали немецкую сказку "Беляночка и Розочка" ("Schneeweißchen und Rosenrot").

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