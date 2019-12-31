Кукольные домики - миниатюрные машины времени в музее (фото)

В этих игрушечных домиках прошлых веков сохранились многие вещи, давно исчезнувшие из повседневной жизни, интерьеров и домов.
Гамбург • Этот уникальный музей находится в ганзейском городе Гамбурге в не менее уникальном доме, возведенном здесь на берегу Эльбы в районе Фалькенштайн в середине 1920-х годов по проекту немецкого архитектора Карла Шнайдера (Karl Schneider). Вилла Шнайдера стала одним из первых примеров как раз зарождавшейся в Европе современной архитектуры и была включена в первый сборник серии "Книг Баухауса" (Bauhausbücher), к изданию которой Вальтер Гропиус (Walter Gropius) приступил в 1925 году.
Последним частным владельцем виллы был немецкий журналист и основатель одноименного издательства Аксель Шпрингер (Axel Springer). В 1980 году он подарил этот памятник архитектуры родному городу. Через несколько лет здесь был открыт Гамбургский музей кукол (Puppenmuseum Falkenstein). Здешняя коллекция состоит из более чем пяти сотен кукол, в основном - европейских, а также около шестидесяти кукольных домиков, комнаток, салонов и торговых лавок. Руководит музеем Эльке Дрёшер (Elke Dröscher), потратившая на создание своей обширной коллекции более полувека.
Эльке Дрёшер полвека была также владелицей художественной галереи в Гамбурге, однако в прошлом году отошла от этих дел и сейчас полностью посвятила себя кукольному музею
Самые старые экспонаты были изготовлены в конце XVIII столетия. В свое время кукольные домики служили наглядными пособиями для будущих хозяек таких - уже настоящих - домов, поэтому были оснащены и обставлены с детальной точностью.
Разглядывая миниатюрные интерьеры, современные посетители могут заглянуть за фасады таких бюргерских домов прошлых столетий. Как сообщает агентство dpa, в наступающем году в музее будет также демонстрироваться временная экспозиция, посвященная истории розничной торговли - конечно же, на примере миниатюрных магазинчиков для игры в куклы.
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