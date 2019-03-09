 Кукла Барби: сама большая коллекция собрана в Германии | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 09.03.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Культура и стиль жизни

Кукла Барби: сама большая коллекция собрана в Германии

9 марта 1959 года считается днем рождения Барби. 60 лет назад она впервые была показана публике на выставке American Toy Fair в Нью-Йорке. Репортер DW встретился с обладательницей самой большой коллекции этих кукол.

Беттина Дорфман

Беттина Дорфман

Свою первую куклу Барби Беттина Дорфман (Bettina Dorfmann) получила в подарок от родителей, когда ей было шесть лет, - в 1967 году. "У меня тогда появилась не просто кукла, а подруга. И как выяснилось, - на всю жизнь", - говорит Беттина Дорфман. Она живет в Дюссельдорфе и собрала самую большую в мире коллекцию Барби: 18 тысяч кукол! И попала в Книгу рекордов Гиннеса.

Коллекция Барби: как хобби стало профессией

Уже в детстве у Беттины было почти три десятка кукол Барби. Позже, в старших классах школы, она перестала в них играть и убрала на чердак. И вспомнила о них много лет спустя, когда в куклы стала играть ее дочь. Но не в те, материнские: они были для дочери слишком старомодны, а в новые, из "спортивной" серии.

Барби в стиле разных эпох

В середине 1980-х годов Беттина Дорфман открыла магазин женской одежды, и куклы Барби украсили его витрины. И удивительное дело: куклами покупатели интересовались чуть ли не чаще, чем одеждой. В конце концов, магазин пришлось закрыть, а "избранные" куклы (их уже насчитывалось несколько тысяч) перекочевали сначала на стеллажи в гостиной, позже - в специально оборудованную в доме Беттины комнату. Остальные лежали в коробках в кладовой. К этому времени Беттина Дорфман стала известной в среде коллекционеров. И она не просто собирала Барби: она стала ремонтировать и реставрировать куклы, открыв единственную в Германии мастерскую под названием "Клиника куклы Барби"

Хранить куклы просто в кладовой было жаль. Беттина начала организовывать тематические выставки. Одна из них называлась "Барби разных времен". Она пользовалась большим успехом не только в Германии,. Девять лет выставка была в пути - из них два с половиной года в Китае, потом в Испании, Венгрии и других европейских странах.

Контекст

В баварском Нюрнберге проходит самая крупная в мире ярмарка-выставка игрушек и игр. По статистике, в прошлом году немцы потратили на игрушки более трех миллиардов евро. (03.02.2019)

Специалисты Музея игрушек Нюрнберга хотят, чтобы несравненная Барби оставалась красавицей еще долгие годы и разрабатывают способы ее реставрации. (07.03.2017)

Она вечно молода и всегда с иголочки одета. Деньги на свой розовый дом заработала сама. Мужчина ей друг, но не более. Барби делает карьеру, и у нее нет времени на создание семьи. (24.02.2015)

Скончалась создательница самой популярной в мире куклы "Барби" - Рут Хэндлер. (29.04.2002)

Многократно увеличенная копия кукольного дома воздвигается в столичном районе Тиргартен. 2,5 тысячи квадратных метров составит общая площадь его помещений. (27.02.2013)

Когда Беттину Дорфман пригласили на работу в качестве эксперта и консультанта в Музей кукол и игрушек в городе Ратингене, она с радостью согласилась. К этому времени Беттина поняла, что сумела превратить свое хобби в профессию. Кроме консультационных услуг, Беттина зарабатывает на сдаче редких экземпляров кукол в аренду для различных мероприятий. Она - автор пяти книг, посвященных Барби, часто публикуется в специализированных изданиях, оказывает экспертные услуги по оценке коллекций игрушек для продажи или когда идут судебные разбирательства. Но охотнее всего Беттина организовывает выставки.

"Барби делает карьеру"

Под таким названием с 23 февраля 2019 года в Музее кукол и игрушек в Ратингене пройдет ее очередная выставка. В ней рассказывается о шестидесятилетней истории Барби. Главный акцент сделан на том, как со временем менялась и как делала "профессиональную карьеру" любимая миллионами детей кукла. Например, в последние годы поменялся даже стиль одежды Барби. Она одета в выцветшие джинсы, куртку цвета хаки и серую майку. На ее ногах не традиционные туфельки на каблуках, а стильные белые сникеры. Образ органично завершают очки в толстой оправе.

По мнению Беттины Дорфман, Барби всегда была эмансипированной девушкой и олицетворяла не только моду разных эпох. Она воплощала мечты многих детей: была врачом, археологом, ветеринаром, стюардессой, пилотом, астронавтом и даже кандидатом в президенты США. "Прошлым летом, когда экологические организации забили тревогу по поводу сокращения популяции пчел, в продаже тут же появилась Барби-пчеловод", - замечает Беттина.

Барби в хиджабе

Фирма Mattel выпустила и специальную серию, в которую вошли более двадцати Барби в национальных костюмах разных стран. Однако в некоторых мусульманских странах - например, в Иране и Саудовской Аравии - Барби запрещена, потому что она якобы противоречит традициям и правилам ислама. Там ее считают слишком женственной. Но многие феминистки  критикуют как раз за то, что Барби слишком соответствует традиционному стереотипу: худая, длинноногая, с узкой талией, большой грудью... В ноябре 2017 года в США была выпущена Барби в хиджабе. Прототипом куклы стала американская фехтовальщица-мусульманка Ибтихадж Мухаммад, которая на всех соревнованиях носит хиджаб. Популярными, особенно среди коллекционеров, стали куклы-двойники знаменитостей: Мэрилин Монро, Одри Хэпберн, Твигги, Уитни Хьюстон.

Ибтихадж Мухаммад и Барби в хиджабе

Ибтихадж Мухаммад и Барби в хиджабе

В 2019 году Барби отмечает свой 60-летний юбилей, а коллекции Беттины Дорфман исполняется четверть века. 18 тысяч ее кукол с одеждой и аксессуарами хранятся сейчас в разных местах. Полторы тысячи из них - в экспозиции Музея кукол и игрушек, часть - в разных немецких музеях и за границей. Остальные - в ее доме. Все тщательно описано и каталогизировано. 

Многие модели Барби - в двух экземплярах: одна служит экспонатом выставок, другая остается в запаснике. Есть и раритетные экземпляры, представляющие особую ценность для коллекционеров. Коллекция застрахована. На какую именно сумму, - хозяйка говорить отказывается. Можно представить себе, что это немалая сумма, потому что в коллекцию вложено целое состояние. И 58-летняя Беттина Дорфман продолжает покупать новые модели Барби. "Это - моя жизнь", - говорит она.

Смотрите также:

  • Кукла Барби

    Американская кукла на фронте реальной жизни

    Барби идет на войну

    Военизированная кукла Барби появилась на рынке игрушек сравнительно недавно - в 1990-х. Зато реальные женщины воевали или служили в армии практически во все времена. На сегодняшний день в рядах бундесвера служат 19 тысяч женщин.

  • Куклы Барби

    Американская кукла на фронте реальной жизни

    Мечты

    Девочки и мальчики в Германии, конечно, мечтают стать поп- и кинозвездами. Но встречаются и более "земные" желания. Девочки доподросткового возраста мечтают стать ветеринарами, воспитательницами в детских садах, медсестрами. Мальчики - футболистами, полицейскими и пожарными.

  • Барби-космонавтка

    Американская кукла на фронте реальной жизни

    Барби выходит на орбиту

    Честь стать первой женщиной в космосе выпала гражданке СССР Валентине Терешковой. И было это в далеком 1963 году. Барби-космонавтка появилась двумя годами позже. И в космос она отправилась вместе с другом Кеном.

  • Барби в форме полицейского

    Американская кукла на фронте реальной жизни

    "Крепкий орешек"

    Создатели кукол Барби уже много лет руководствуются феминистским девизом "Мы, девочки, можем все!" Конечно, есть среди кукол и девушка, служащая в полиции. А какова ситуация в реальной жизни? Оказывается, 14 процентов полицейских в Германии - это представительницы прекрасной половины человечества.

  • Барби-зубной врач

    Американская кукла на фронте реальной жизни

    Барби лечит зубы

    Барби-врач увидела свет в 1973 году. Причем есть разные варианты куклы: стоматолог, хирург в операционной, ветеринар. В Германии большинство студентов медицинских факультетов - девушки. При этом подавляющее число главврачей в клиниках - мужчины.

  • Барби-выпускница колледжа

    Американская кукла на фронте реальной жизни

    Не комсомолка, но студентка и красавица

    Cреди кукол есть и выпускница колледжа, и учительница, и педагог вуза. Информация из реальной жизни: 49,5 процента немецких студентов - девушки. Самая популярная дисциплина и у них, и у юношей - экономика. Значительно больше девушек замечено на лекциях по языкознанию, педагогике и психологии. А молодым людям ближе инженерное дело, машиностроение, информатика и электротехника.

  • Барби за компьютером

    Американская кукла на фронте реальной жизни

    Барби-шеф

    Как только люди обзавелись персональными компьютерами, появился таковой и у Барби. Одежда в легкомысленных розовых тонах не мешает ее карьерному росту. В реальной жизни ситуация такова: в Германии среди руководителей предприятий, насчитывающих до 9 сотрудников, женщины составляют около 25 процентов, а среди директоров компаний, где работают более 500 человек, - лишь 8,7 процента.

  • Куклы Барби

    Американская кукла на фронте реальной жизни

    Кукла для взрослых детей - проекция на будущее

    "Этой игрушке изначально отдана определенная роль: вы держите в руках взрослую женщину, оформившуюся, а не полуребенка с плоской грудью и кривыми пухлыми ножками, - говорит куратор выставки в Гамбурге Шанетт Риллер (Schanett Riller). - Играя с другими куклами, ребенок играет в свою детскую жизнь, а с Барби - во взрослую. И именно это привлекает детей: им просто хочется поскорее повзрослеть".

    Автор: Дарья Брянцева


Контекст

Американская кукла на фронте реальной жизни

С длинноногими экспонатами выставки "Барби делает карьеру. Женщины в профессии" в старинном дворце Бергедорф в Гамбурге можно ознакомиться до 31 мая 2015 года. (24.02.2015)  

Ссылки в интернете

"Клиника куклы Барби"

Аудио- и видеофайлы по теме

Игрушки. Сцены из жизни  

Дом Барби в Берлине  

Робот, который спит с людьми, или что еще показали на IFA  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Культура и стиль жизни

Топ-10: где отдыхают немцы

На немецком балтийском поборежье

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера