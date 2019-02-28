 Кудрин назвал ″слишком оптимистичным″ прогноз Минфина о доходах населения | Новости из Германии о России | DW | 10.07.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Кудрин назвал "слишком оптимистичным" прогноз Минфина о доходах населения

Глава Счетной палаты РФ считает, что доходы населения в РФ не могут вырасти на 1%. Ранее такой прогноз высказали в Министерстве финансов.

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает слишком оптимистичным прогноз Министерства финансов о реальном росте доходов населения страны на 1 процент. Мнение Кудрина, высказанное в ходе обсуждения в Совете Федерации поправок в бюджет на 2019 год, в среду, 10 июля, приводит "Интерфакс". Ранее в Минфине заявили, что по итогам 2019 года "реально располагаемые денежные доходы населения" вырастут на 1 процент.

Контекст

Участники пятого германо-российского форума Гайдара-Наумана занимались в Берлине поисками либеральных ответов на глобальные вызовы. Подробности - у DW. (06.12.2018)

Главным событием второго дня VIII Гайдаровского форума стал доклад экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина. Он выступил с речью об экономике России, обратив внимание на основные болевые точки. (13.01.2017)

"Казалось бы, не так много - 1 процент, но в первом квартале реальные доходы населения снижались на 2,3%, поэтому достижение даже этого скромного показателя будет проблематично", - заявил Кудрин. Он считает также, что прогноз темпов экономического роста в 1,3% находится "пока в зоне риска", поскольку в первом квартале 2019 года темпы роста составили 0,5%, а ранее в четвертых кварталах темпы роста снижались.

Кудрин напомнил, что в 2019 году "изначально предполагалось сократить численность бедных с 12,9 до 10,5% от всего количества населения", а сейчас в обосновании данного проекта этот показатель "снижен до 12 процентов". Глава Счетной палаты отметил, что "снизить количество бедных в стране" на 1,5 миллиона человек - "это тоже немало", однако "пока остаются под вопросом выполнение некоторых показателей, которые являются основанием для выполнения даже этой скромной цели".

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • default

    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    Атрибуты стабильного прошлого

    "Трудовая" и сберкнижка долгое время были для россиян атрибутами стабильности. Но они уходят в прошлое: сберкнижки меняются на пластиковые карточки, а "трудовые" становятся не нужны из-за отсутствия официальной работы. В кризис все больше россиян подвергаются увольнениям или уходят из-за невыгодных условий сами, примыкая к числу так называемых "неформально занятых". Сегодня в РФ их около 20 млн.

  • default

    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    Любой каприз под 750 процентов

    Многие банки отказываются выдавать кредиты заемщикам - слишком высок риск невозврата. Некоторые и сами не пытаются получить кредит, ведь, чтобы подтвердить свою платежеспособность, надо предоставить сведения о трудоустройстве и постоянной зарплате. Выход предлагают микрофинансовые учреждения - при выдаче экспресс-кредита они просят только паспорт. Ставка может достигать 750 процентов в год.

  • default

    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    Рыночная экономика

    Вещевые рынки, казалось бы, уже почти полностью превратившиеся в пережиток 90-х, снова обретают популярность. Как правило, они расположены у станций метро. Работают здесь в основном выходцы из стран Средней Азии и с Кавказа. Тельняшку или футболку можно купить за 150 рублей (около 1,7 евро), рубашку - за 500 (около 5,8 евро). Ни о каких кассовых чеках речь, разумеется, не идет.

  • default

    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    "Алик" - лучший китайский друг

    Россияне среднего класса и молодежь предпочитают покупать одежду и технику в интернете, причем все более популярными становятся иностранные магазины. В последнее время пальма первенства у китайского сайта AliExpress. Здесь покупки обходятся дешевле, чем на eBay, не говоря уже об обычных магазинах и торговых центрах. Иногда посылку приходится ждать несколько недель, однако экономия того стоит.

  • default

    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    Время брать в руки спицы

    Пенсионеры в Москве живут гораздо лучше, чем на периферии, однако и здесь прожить на пенсию стало очень трудно. После выплаты коммунальных платежей на руках остается около 8 тысяч рублей (около 93 евро). На эти деньги нужно целый месяц покупать еду и лекарства. Пожилые женщины все чаще стараются заработать своим рукоделием: вяжут носки, шали, шарфы и продают их возле метро.

  • default

    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    Несвежая пресса

    Если хочется почитать глянцевый журнал, а денег на него нет, можно купить со скидкой журнал трех-четырехмесячной давности. Если раньше непроданные просроченные журналы в основном выбрасывались или бесплатно раздавались по библиотекам, то теперь владельцы киосков предпочитают отдавать их на перепродажу. Ведь спрос есть.

  • default

    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    Сезон "фармохоты" открыт

    Несмотря на наличие в России так называемого списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, цены на которые регулирует государство, найти нужное лекарство по приемлемой цене не так уж просто: препараты дорожают прямо пропорционально падению курса рубля. В разных районах Москвы появились аптеки, позиционирующие себя как экстремально дешевые. На деле это просто рекламный ход.

  • default

    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    Не с полки, а из-под полы

    Некоторые предприниматели оправдывают в кризис свое название особой предприимчивостью. Как известно, одна из статей расходов у продуктовых магазинов - лицензия на право реализации алкоголя. Сэкономить можно отказавшись от нее и убрав весь товар с полок. А постоянным клиентам принести товар со склада в непрозрачном пакете. Цена произвольная. Риск есть, но, кто не рискует, тот не продает шампанское.

  • default

    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    "Сетевики" в выигрыше

    Покупательская активность в кризис сократилась в России примерно на 10 процентов. Покупать стали меньше, стараясь выбирать товар подешевле. Тем не менее, многие, получив зарплату или пенсию, стараются сразу же потратить ее, купив продукты и бытовую химию впрок: дешевле они не становятся, а вот доход обесценивается из-за инфляции. Предпочтение отдают сетевым супермаркетам, где проходят промоакции.

  • default

    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    Посредникам не беспокоиться!

    Почетное место на газетных развалах занимают издания, посвященные поиску жилья и работы. Искать квартиру через риэлтора дорого - надо платить ему комиссию за услуги, поэтому вырос спрос на аренду без посредников. То же касается работы - не каждый работодатель или соискатель хочет оплачивать услуги кадровых агентств. Объявление в газете несет в себе риски, но найти полезную информацию все же можно.

  • default

    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    Надежда только на прохожих

    Нельзя сказать, что просящих милостыню на улицах Москвы или в метро и подземных переходах стало заметно больше. Другое дело, что все чаще можно увидеть людей, стесняющихся этого занятия, явно к нему не привыкших. Завидев камеру, они отворачиваются или уходят. Хотя, казалось бы, стыдно должно быть вовсе не им. Автор: Евлалия Самедова

    Автор: Евлалия Самедова


Смотреть видео 02:46

Каким торговым партнерам России грозит экономический спад

Контекст

Как выжить в кризис: россияне ищут выход

Проблемы в экономике РФ все больше сказываются на положении обычных граждан. Падение уровня жизни заметно и в Москве. К каким средствам прибегают россияне, чтобы выжить в кризис? (10.02.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Каким торговым партнерам России грозит экономический спад  

В США хотят выяснить тайные источники доходов Путина  

Путина и Медведева катастрофически изменила несменяемая власть: Игорь Юргенс в "Немцова.Интервью"  

Также по теме

Gaidar-Nauman-Forum 2013

Россия отстает от США в три раза по производительности труда 28.02.2019

По словам главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, производительность труда в РФ "находится на уровне 80-х годов прошлого века". Решать проблему нужно системными мерами, уверен он.

Porträt - Alexej Kudrin

Кудрин заявил о застое в экономике России 27.11.2018

Последние десять лет темпы роста российской экономики не превышали 1%, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он отметил, что страна попала в "серьезную застойную яму".

Russland Elvira Nabiullina Gouverneurin der russischen Zentralbank

Набиуллина прогнозирует рост экономики РФ не более 2 процентов 21.08.2018

Для исполнения нового "майского указа" Путина нужен рост экономики не менее 3-3,5 процента в год. По прогнозу Центробанка, этот показатель не превысит 2 процентов.

Реклама

Самые читаемые

Во что Александр Лукашенко за четверть века превратил Беларусь  

Казахстан уходит от кириллицы и советского прошлого  

Что делать с "наследством" беглых олигархов в Молдавии?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно