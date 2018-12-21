Куда заезжал Брежнев, или Как попасть на экскурсию в дом канцлера Шмидта

До потолка увешанные картинами стены, заставленные книгами полки, разложенные повсюду сигареты - так, чтобы всегда были под рукой... Уже скоро в Гамбурге можно будет увидеть, как жили Гельмут и Локи Шмидт (Helmut Schmidt, * 1918 - † 2015 / Loki Schmidt, * 1919 - † 2010) - бывший немецкий канцлер и его не менее известная и уважаемая в Германии супруга.

Согласно завещанию, частный дом Шмидтов в районе Лангенхорн на севере этого ганзейского города будет открыт для посетителей - небольших экскурсионных групп несколько раз в месяц. Первые из них переступят порог 5 апреля - так сказать, последуют за многими немецкими и мировыми политиками, а также другими известными гостями этого скромного и уютного семейного дома по адресу Нойбергервег 80 (Neubergerweg 80, 22419 Hamburg). Сначала посмотрим на фотографии агентства dpa, а затем расскажем некоторые подробности.

Фотогалерея: Дом Гельмута и Локи Шмидт в Гамбурге

Дом, в котором жил канцлер Шмидт Билеты на экскурсии по дому бывшего канцлера Гельмута Шмидта в Гамбурге будут продаваться раз в квартал на сайте Фонда Гельмута и Локи Шмидт (Helmut und Loki Schmidt Stiftung). На первые месяцы в феврале 2019 года они были распроданы в интернете за пять минут. Эта фотография сделана в рабочем кабинете.

Дом, в котором жил канцлер Шмидт Дом, расположенный по адресу Нойбергервег 80, Гельмут и Локи Шмидт купили в 1961 году. В то время он только что был назначен руководить полицией этого ганзейского города, обладающего статусом федеральной земли.

Дом, в котором жил канцлер Шмидт Вот и сами бывшие владельцы во время визита в Китай в 1975 году - во второй год канцлерства. Их брак продолжался без малого семь десятилетий.

Дом, в котором жил канцлер Шмидт Локи Шмидт скончалась в 2010 году, Гельмут Шмидт умер в 2015 году. Открыть дом для посетителей было частью их завещания. Перед тем, как это сделать, здесь провели полную инвентаризацию.

Дом, в котором жил канцлер Шмидт Шкатулка для сигарет и сигар, принадлежавшая бывшему канцлеру и заядлому курильщику.

Дом, в котором жил канцлер Шмидт Так выглядит прихожая в бывшем доме Шмидтов.

Дом, в котором жил канцлер Шмидт Домашний бар, кухня и спальня для экскурсантов останутся закрыты.

Дом, в котором жил канцлер Шмидт На этой фотографии - столовая.

Дом, в котором жил канцлер Шмидт Чтобы сыграть очередную партию в шахматы, супруги садились на эти стулья, подаренные Гельмуту Шмидту по случаю 65-летия.

Дом, в котором жил канцлер Шмидт Напоследок бросим взгляд в жилую комнату. Автор: Максим Нелюбин



Незадолго до первой официальной экскурсии здесь побывала корреспондент агентства dpa Штефани Леттген (Stephanie Lettgen). Как она отмечает, на рабочем столе Гельмута Шмидта до сих пор лежат книги, зеленые фломастеры, стоит серебряная шкатулка, наполненная сигаретами. Владелец кабинета считался самым заядлым немецким курильщиком, которому можно было делать это практически везде, включая телевизионные студии, - даже после запрета на курение в общественных зданиях и прочих помещениях вроде офисов, кафе и ресторанов.

Гельмут Шмидт - канцлер и популярный политик

Уйдя из активной политики, Гельмут Шмидт на протяжении многих десятилетий писал книги, выступал в качестве эксперта и посредника, был частым гостем разных передач, чье мнение в Германии имело значительный вес и оказывало немалое влияние на актуальные дебаты. Не боясь красивости, можно смело сказать, что он пользовался всеобщим почтением и даже народной любовью, был своего рода легендарным политическим долгожителем и моральным авторитетом. Это также подтверждали многочисленные социологические опросы. В 2016 году имя этого бывшего канцлера ФРГ получил Гамбургский аэропорт - Hamburg Airport Helmut Schmidt.

Билеты на все первые экскурсии на квартал вперед были распроданы на сайте Фонда Гельмута и Локи Шмидт (Helmut und Loki Schmidt Stiftung) за считаные минуты. Впрочем, число мест ограничено - всего 24 в месяц. Попытать счастье на третий квартал можно 23 мая, на четвертый - 23 августа.

Как будут проходить экскурсии по дому Гельмута и Локи Шмидт

В роли экскурсовода будет выступать искусствовед Ина Хильдбург-Шнайдер (Ina Hildburg-Schneider). Особый интерес, как она отмечает, представляют небольшие детали в обстановке, помогающие раскрыть человеческие черты и привычки бывших владельцев этого дома. "Здесь все оставлено так, как было при жизни Гельмута и Локи Шмидт", - говорит экскурсовод, указывая на подоконник в рабочем кабинете экс-канцлера. На подоконнике лежат электрическая бритва и зеркало, стоит одеколон, чтобы можно было быстро освежиться перед приходом гостей и посетителей. На столе стоят свечи, а на одной из книжных полок лежит старый карманный фонарик - на случай, если вдруг отключат свет.

Гельмут и Локи Шмидт за игрой в шахматы во время отпуска на Канарских островах в 1981 году

Перед открытием дома для экскурсий здесь была проведена полная инвентаризация. В электронную опись имущества внесены сведения о шести тысячах предметов. В глаза сразу бросаются картины. Над лестницей, ведущий вниз из рабочего кабинета, расположен портрет Клауса Шенк фон Штауффенберга (Claus Schenk Graf von Stauffenberg) - исполнителя покушения на жизнь Адольфа Гитлера 20 июля 1944 года, а также висят произведения Марка Шагала и Отто Дикса (Otto Dix).

Супружеский и политический тандем

Будущие супруги познакомились в школьные годы, когда вместе посещали одну из реформаторских гимназий в Гамбурге. "Образование в таком учебном заведении оказало на них сильное влияние, в частности, научило понимать и ценить искусство", - отмечает Ина Хильдбург-Шнайдер.

Должность федерального канцлера Западной Германии Гельмут Шмидт занимал в 1974-1982 годах. Он был вторым социал-демократическим главой западногерманского правительства и являлся преемником Вилли Брандта (Willy Brandt) на этой должности. Немцы высоко ценили Шмидта как решительного государственного деятеля.

Локи Шмидт скончалась в 2010 году. На протяжении всей супружеской жизни она оказывала поддержку политической деятельности своего мужа, а также сама активно занималась вопросами охраны окружающей среды. В 1979 году Локи Шмидт стала инициатором программы по защите редких растений, в рамках которой сейчас в Германии выбирается "Цветок года".

Локи и Гельмут Шмидт в Гамбурге в 1968 году

Брак этой супружеской пары продолжался без малого 70 лет. Общим хобби были шахматы, о чем напоминают доска и фигуры, которые смогут увидеть посетители. Чтобы сыграть партию, они садились на стулья, подаренные Гельмуту Шмидту по случаю 65-летия.

Особые условия

Согласно заявлению фонда Гельмута и Локи Шмидт, экскурсионные группы будут небольшими, чтобы максимально гарантировать сохранение оригинальной обстановки дома. Для этого придется держать всех гостей в поле зрения - так сказать, доверяй, но проверяй.

"Bitte nicht berühren" ("Руками не трогать") - предупреждает табличка на черном рояле, на котором очень любил играть Шмидт. Рядом на окне лежат садовые ножницы, принадлежавшие Локи. Примерно через полчаса участники экскурсии получат возможность бросить взгляд в жилую комнату, в которой находится старый красный диван и многочисленные книжные шкафы, однако дальше по дому гостей водить не будут. "Домашний бар Отто", названный именем одного из телохранителей, много лет отвечавшего за безопасность Гельмута Шмидта, а также кухня и спальня для экскурсантов останутся закрыты.

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Канцлерское бунгало Бывшая резиденция немецких канцлеров в Бонне. Была возведена в парке на берегу Рейна недалеко от Ведомства федерального канцлера и правительственного района. Первым хозяином канцлерского бунгало (Kanzlerbungalow) в 1964 году стал Людвиг Эрхард - отец немецкого экономического чуда.

Канцлерское бунгало Скульптура перед входом в канцлерское бунгало.

Канцлерское бунгало Вход в канцлерское бунгало.

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