Куда вернется скифское золото: в музеи Киева или Крыма?

11 марта Апелляционный суд Амстердама рассмотрит жалобу музеев аннексированного Крыма на решение о возврате Украине скифского золота, которое выставляли в Нидерландах. DW c фактами о деле.
История вокруг взятых амстердамским музеем Алларда Пирсона взаймы в Украине скифских драгоценностей длится уже почти пять лет - ровно столько же, сколько и аннексия Россией украинского Крыма. Ведь именно на этом полуострове расположены музеи, которые предоставили нидерландцам для выставки "Крым. Золото и тайны Черного моря" подавляющее большинство из в общей сложности почти 600 экспонатов.
Пока они выставлялись на Западе, Россия аннексировала Крым. После завершения выставки амстердамский музей сразу же вернул в Украину 19 объектов - одолженных у Музея исторических драгоценностей Киево-Печерской Лавры в Киеве. Кому возвращать скифское золото, взятое в Крыму, в Амстердаме не знают до сих пор.
Неподеленные драгоценности
Изначально вернуть драгоценности у музея Алларда Пирсона требовали как теперь уже неподконтрольные Киеву крымские музеи - Керченский и Бахчисарайский историко-культурные заповедники, "Херсонес Таврический" в Севастополе и Центральный музей Тавриды в Симферополе, так и украинское государство. Первые настаивали на том, что экспонаты были взяты из их фондов, и, следовательно, должны быть возвращены им, несмотря на дальнейшее "развитие политических событий".
Официальная позиция Украины: "Экспонаты не могут быть возвращены на оккупированную территорию, временно находящуюся не под украинским контролем", а поэтому должны быть отданы государству. Мол, они являются частью музейного фонда Украины, а он каким был до аннексии Крыма, таким и остался после нее.
Музей Алларда Пирсона не захотел в этой спорной ситуации решать сам, кому возвращать скифские драгоценности, и передал этот вопрос на рассмотрение суда. В декабре 2016 года Окружной административный суд Амстердама принял решение вернуть на территорию Украины сокровища крымских музеев.
Суд постановил, что независимо от того, где ранее находились экспонаты, согласно нормам международного права и нормативным актам ЮНЕСКО, скифское золото является наследием Украины, поэтому драгоценности должны быть переданы ей. Тогда же Печерский райсуд Киева наложил арест на музейные экспонаты, которые хранят в музее Аллард Пирсон в Нидерландах, и передал в Интерпол документы для объявления арестованного имущества в международный розыск.
А золото и ныне там
Впрочем, спустя более чем два года после решения амстердамского суда музейные драгоценности из столицы Нидерландов никуда так и не были перемещены. Крымские музеи, недовольные вердиктом суда, в январе 2017 года подали апелляцию. "Ни законодательством Украины или Нидерландов, ни международным правом не предусмотрены правовые основания для передачи или перемещения предметов, которые на данный момент находятся в Амстердаме, в Киев, где они никогда не были", - отмечалось в пресс-релизе, опубликованном на российском сайте Центрального музея Тавриды после оглашения решения суда.
Слушание в Апелляционном суде Амстердама по этому делу назначено на понедельник, 11 марта. Как сообщили DW в суде, это первое и пока единственное запланированное заседание. Тогда же должна стать известна дата оглашения окончательного решения по итогам рассмотрения апелляции. Суд должен заслушать позиции трех сторон - Украины, крымских музеев и музея Алларда Пирсона.
Киев в суде должен представлять, в частности, министр юстиции Павел Петренко, о чем он недавно сам заявлял украинским СМИ. В состав украинской делегации войдут также представители МИДа, Минкультуры, Мининформполитики, а также эксперты музейного дела, сообщила 7 марта замминистра информполитики Эмине Джапарова.
Кто будет платить за хранение
Готовясь к рассмотрению дела в апелляционной инстанции, в музее Алларда Пирсона сообщили, что все эти годы обеспечивают надежное хранение скифских драгоценностей. Там также указали, что с 2014 года никоим образом не изменили своей позиции по делу и считают, что не в праве "делать какой-либо выбор в этом вопросе". Кроме того, в музее добавили, что суд в предыдущем решении оправдал их выжидательную позицию и хранение крымских объектов у себя до окончательного решения по этому делу.
Открытым остается лишь вопрос, кто должен будет нести расходы музея за хранение скифского золота. Согласно решению суда от декабря 2016 года, сумму в 111 тысяч евро, которая была актуальной в то время, должно было выплатить украинское государство. А крымские музеи должны были покрыть судебные издержки.
Кто должен оплатить хранение музейных экспонатов на протяжении более двух лет, прошедших с тех пор, пока остается неясным. В музее Алларда Пирсона DW сказали, что все время - с момента закрытия выставки в 2014 году - сами покрывают расходы, связанные с хранением скифского золота. Сумму этих расходов там называть отказались.
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