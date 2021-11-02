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В поисках лучшей жизни пара кубинских беженцев пересекла границы 12 стран. Эта дорога запомнится им надолго. Истории мигрантов - живое свидетельство того, с какими препятствиями приходится сталкиваться тем, кто поверил в американскую мечту.
Вакцинация детей младше 12 лет началась в кубинской провинции Сьенфуэгос. Власти Кубы планируют с октября открывать школы, не работавшие с марта 2020 года.
По подсчетам кубинских активистов, полиция задержала уже более 5000 человек в связи с протестами в стране. Германия и США призывают освободить мирных демонстрантов.
Среди задержанных - известные диссиденты и журналисты. В соцсетях появились сообщения о погибших и пропавших без вести. Кубинские власти подтвердили смерть одного демонстранта.
Джо Байден и Жозеп Боррель призвали обратить внимание на требования демонстрантов в Гаване и других городах. На Кубе впервые за долгое время проходят массовые антиправительственные протесты.
Участники демонстраций на Кубе недовольны политикой властей по противодействию пандемии и требуют обеспечить население вакцинами.
На Кубе разработали собственную вакцину против Covid-19 под названием Abdala. Власти страны утверждают, что ее эффективность составляет более 92%. Так ли это на самом деле?
Президент Кубы Мигель Диас-Канель возглавил коммунистическую партию страны. Тремя днями ранее о своей отставке с партийного поста объявил Рауль Кастро.
Посол ЕС на Кубе Альберто Наварро подписал открытое письмо, призывающее президента США Джо Байдена снять санкции с Гаваны. Ряд депутатов Европарламента потребовал отставки дипломата.
Большинство отраслей экономики Кубы будут открыты для деятельности малых предприятий и самозанятых, заверили государственные СМИ. Частным предпринимательством заняты менее 6 процентов жителей острова.
По мнению Вашингтона, Куба занимается укрывательством террористов.
Кубинские власти хотят устранить систему с параллельным обращением двух официальных валют и привязать кубинский песо к единому курсу. В стране ожидается резкий рост цен на товары и услуги.
С 1 января 2021 года кубинское песо и кубинское конвертируемое песо будут объединены. Обменный курс новой валюты - 24 песо за один доллар США.
Госдепартамент внес Кубу в черный список. В этом же перечне находятся еще восемь стран, в том числе Иран, Сирия, Северная Корея и Венесуэла.
39 кубинских врачей и медсестер помогут небольшому княжеству, расположенному между Францией и Испанией, сдержать распространение коронавируса нового типа SARS-CoV-2.
Близ побережья Ямайки произошло сильное землетрясение, специалисты предупреждают об угрозе цунами.
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