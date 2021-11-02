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Куба

К мечте любой ценой: долгая дорога кубинских мигрантов в США 02.11.2021

В поисках лучшей жизни пара кубинских беженцев пересекла границы 12 стран. Эта дорога запомнится им надолго. Истории мигрантов - живое свидетельство того, с какими препятствиями приходится сталкиваться тем, кто поверил в американскую мечту.

A girl gets a dose of the Cuban made Soberana-02 vaccine for COVID-19 in Havana, Cuba, Tuesday, Aug. 24, 2021. (AP Photo/Ramon Espinosa)

Куба первой в мире начала вакцинацию от COVID-19 детей с 2 лет 07.09.2021

Вакцинация детей младше 12 лет началась в кубинской провинции Сьенфуэгос. Власти Кубы планируют с октября открывать школы, не работавшие с марта 2020 года.
TOPSHOT - A man is arrested during a demonstration against the government of Cuban President Miguel Diaz-Canel in Havana, on July 11, 2021. - Thousands of Cubans took part in rare protests Sunday against the communist government, marching through a town chanting Down with the dictatorship and We want liberty. (Photo by ADALBERTO ROQUE / AFP)

Активисты на Кубе сообщают о тысячах задержанных протестующих 15.07.2021

По подсчетам кубинских активистов, полиция задержала уже более 5000 человек в связи с протестами в стране. Германия и США призывают освободить мирных демонстрантов.
A woman shouts pro-government slogans as anti-government protesters march in Havana, Cuba, Sunday, July 11, 2021. Hundreds of demonstrators took to the streets in several cities in Cuba to protest against ongoing food shortages and high prices of foodstuffs. (AP Photo/Ismael Francisco)

На Кубе задержаны более 115 участников протестов 13.07.2021

Среди задержанных - известные диссиденты и журналисты. В соцсетях появились сообщения о погибших и пропавших без вести. Кубинские власти подтвердили смерть одного демонстранта.
People shout slogans against the government during a protest against and in support of the government, amidst the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Havana, Cuba July 11, 2021. REUTERS/Alexandre Meneghini

ЕС и США призвали власти Кубы прислушаться к протестующим 12.07.2021

Джо Байден и Жозеп Боррель призвали обратить внимание на требования демонстрантов в Гаване и других городах. На Кубе впервые за долгое время проходят массовые антиправительственные протесты.
A woman shouts during a an anti-government protest in Havana, Cuba, Sunday, July 11, 2021. Hundreds of demonstrators went out to the streets in several cities in Cuba to protest against ongoing food shortages and high prices of foodstuffs. (AP Photo/Ismael Francisco/A7)

На Кубе прошли массовые антиправительственные акции 12.07.2021

Участники демонстраций на Кубе недовольны политикой властей по противодействию пандемии и требуют обеспечить население вакцинами.
(210515) -- HAVANA, May 15, 2021 (Xinhua) -- A medical worker displays a vial of Abdala, a homemade COVID-19 vaccine, at a vaccination site in Havana, Cuba, on May 14, 2021. Cuba on Wednesday began a mass vaccination campaign against COVID-19 in the country's capital of Havana as part of an intervention study of homemade vaccine candidates. At present, phase 3 clinical trials for Cuban COVID-19 vaccine candidates Soberana-02 and Abdala are underway, so are intervention studies involving frontline workers from across the country. (Photo by Joaquin Hernandez/Xinhua)

Составит ли кубинская вакцина Abdala конкуренцию BioNTech/Pfizer? 29.06.2021

На Кубе разработали собственную вакцину против Covid-19 под названием Abdala. Власти страны утверждают, что ее эффективность составляет более 92%. Так ли это на самом деле?
(FILES) In this file photo released by Cuban News Agency ACN taken on October 28, 2020 former Cuban President Raul Castro (C) waves next to Cuban President Miguel Diaz-Canel (L) during the annual session of the Cuban Parliament at the Convention Palace in Havana, amid the new coronavirus pandemic. - Raul Castro, who was for decades in the shadow of his brother Fidel, retires in 2021 at 89 as a pragmatic leader who launched unprecedented economic reforms in Cuba, but who leaves without finishing them and without yielding to the principle of an only party. On the other hand, president and now first secretary of the Communist Party Miguel Diaz-Canel, who was born after the victory of the 1959 revolution, embodies the new generation in power in Cuba, more connected but not necessarily more flexible. (Photo by Ariel LEY / ACN / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / ACN / ARIEL LEY - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS -DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

Мигель Диас-Канель сменил Рауля Кастро на посту главы Компартии Кубы 19.04.2021

Президент Кубы Мигель Диас-Канель возглавил коммунистическую партию страны. Тремя днями ранее о своей отставке с партийного поста объявил Рауль Кастро.
EU Ambassador in Cuba Alberto Navarro speaks during a press conference in Havana, on April 16, 2019. - The European Union condemned Tuesday a decision by US President Donald Trump's administration to open the way for lawsuits in American courts over property confiscated by Cuba. We strongly condemn the move, EU envoy to Havana Alberto Navarro told reporters. This will create even more confusion for foreign investments that are helping create jobs and prosperity in Cuba. (Photo by STR / AFP) (Photo credit should read STR/AFP via Getty Images)

ЕС отзывает своего посла на Кубе из-за его критики санкций США 27.02.2021

Посол ЕС на Кубе Альберто Наварро подписал открытое письмо, призывающее президента США Джо Байдена снять санкции с Гаваны. Ряд депутатов Европарламента потребовал отставки дипломата.
20.07.2020, Kuba, Havanna: Menschen mit Mundschutzmasken gegen die Ausbreitung des Coronavirus stehen Schlange vor einem «Dollar-Laden». Wegen fehlender Tourismuseinnahmen in der Corona-Krise hat Kuba unter anderem beschlossen, dass in 72 Geschäften Lebensmittel und Hygieneprodukte per Karte in der Währung der USA bezahlt werden können. Foto: Guillermo Nova/dpa | Verwendung weltweit

Куба впустит частный бизнес в большинство отраслей экономики 07.02.2021

Большинство отраслей экономики Кубы будут открыты для деятельности малых предприятий и самозанятых, заверили государственные СМИ. Частным предпринимательством заняты менее 6 процентов жителей острова.
Picture taken 06 May 2004 of the Capitol at Capitol Square downtown Havana. The Capitol houses treasures such as the statue that represents the Republic, its halls hosted the Constituent Assembly and witnessed the enactment of the Constitution in 1940. AFP PHOTO GABRIEL BOUYS / AFP PHOTO / GABRIEL BOUYS (Photo credit should read GABRIEL BOUYS/AFP/Getty Images)

США снова внесли Кубу в список спонсоров терроризма 11.01.2021

По мнению Вашингтона, Куба занимается укрывательством террористов.
A Cuban shows Cuban Pesos CUP (Left hand) and Convertible Pesos CUC (Right hand), on October 22, 2013 in Havana. Raul Castro's government announced today the beginning of the unification of Cuban Pesos (CUP) and Convertible Pesos (CUC) that were in use in Cuba for 19 years. AFP PHOTO/Yamil LAGE (Photo credit should read YAMIL LAGE/AFP via Getty Images)

На Кубе стартует масштабная денежная реформа 01.01.2021

Кубинские власти хотят устранить систему с параллельным обращением двух официальных валют и привязать кубинский песо к единому курсу. В стране ожидается резкий рост цен на товары и услуги.

ARCHIV - A man shows two bills of 20 pesos, one of Peso Cubano 'CUP' (Top) and other of Peso Convertible Cubano 'CUC' (bottom) in Havana, Cuba, 22 October 2013. Cuban government announced the beginning of a process to eliminate the 'monetary duality' in the island to reestablish the value of the Cuban currency. EPA/ALEJANDRO ERNESTO dpa (zu dpa: Ende der Parallelwelt? Kuba will die Doppelwährung abschaffen vom 24.12.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Куба отменяет двойную валютную систему 11.12.2020

С 1 января 2021 года кубинское песо и кубинское конвертируемое песо будут объединены. Обменный курс новой валюты - 24 песо за один доллар США.
A woman wearing an outfit with the US flag design, walks in Havana on January 23, 2015. Hours into historic US-Cuba talks in Havana, a Cuban official came out to boast about the relaxed atmosphere at the meeting between the old Cold War adversaries. After barely speaking face-to-face since the 1960s, the United States and Cuba took big steps toward normalizing ties by holding a two-day meeting, even though the talks highlighted enduring rifts between the nations. AFP PHOTO / Yamil LAGE (Photo credit should read YAMIL LAGE/AFP/Getty Images)

США обвинили Кубу в отказе сотрудничать с ними в борьбе с терроризмом 14.05.2020

Госдепартамент внес Кубу в черный список. В этом же перечне находятся еще восемь стран, в том числе Иран, Сирия, Северная Корея и Венесуэла.
A woman wears a mask as a precaution against the spread of the new coronavirus at the Jose Marti International Airport in Havana, Cuba, Thursday, March 12, 2020, after the government announced its first new virus cases. The vast majority of people recover from the new virus. (AP Photo/Ramon Espinosa) |

Куба отправила в Андорру врачей для борьбы с коронавирусом 29.03.2020

39 кубинских врачей и медсестер помогут небольшому княжеству, расположенному между Францией и Испанией, сдержать распространение коронавируса нового типа SARS-CoV-2.
This picture taken on March 11, 2011 by Sadatsugu Tomizawa and released via Jiji Press on March 21, 2011 shows tsunami waves hitting the coast of Minamisoma in Fukushima prefecture. The number of people confirmed dead or listed as missing in Japan neared 22,000, 10 days after a massive earthquake and tsunami struck the country's northeast coast. AFP PHOTO / JIJI PRESS (Photo credit should read SADATSUGU TOMIZAWA/AFP/Getty Images)

Предупреждение о цунами объявлено на Кубе и Ямайке 28.01.2020

Близ побережья Ямайки произошло сильное землетрясение, специалисты предупреждают об угрозе цунами.

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