 Кто убирает снег в Германии | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 23.01.2019

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Культура и стиль жизни

Кто убирает снег в Германии

Снег в Германии выпадает не так часто, как в России, но если занесет тротуары, то немец тоже берет лопату. Кто и как чистит снег, спросила корренспондент DW у жителей Кельна.

Житель Мюнхена убирает снег

Снежные зимы в некоторых уголках Германии - довольно редкое явление. Поэтому появление первых снежинок у детей, как правило, вызывает настоящую бурю восторга, но не у взрослых.

Зимняя служба

За безопасность на дорогах и общественных путях отвечают не только городские службы, но и жители прилегающих к этим дорогам домов. Winterdienst ("зимняя служба") - так называют в Германии это обязательное дежурство.

"К счастью, такое случается не каждый год, но если уж наметет снега, то работы у меня хоть отбавляй", - вздыхает уроженец Кельна Удо Юлих (Udo Jülich). Свежеиспеченный пенсионер более 20 лет совмещал свою основную работу с обязанностями завхоза. Выйдя на пенсию, он продолжает обслуживать два многоквартирных дома. "Во время снегопада мне нужно убирать снег на тротуаре перед домами, чистить дорожку, ведущую на парковку во внутренний двор и к почтовым ящикам", - добросовестно перечисляет завхоз в беседе с DW свои обязанности. Тем самым Удо Юлих  выполняет предписания городского устава (Stadtordnung) Кельна, пятый параграф которого посвящен уборке улиц и прочих общественных территорий зимой.

Снег в одном из парков Мюнхена

В снежную зиму в Германии в парках лепят снеговиков

В каждой федеральной земле, да, пожалуй, в каждом городе действуют свои правила снегоуборки, учитывающие региональные особенности и местный климат. "Все дорожки, например, от двери дома к мусорным контейнерам, почтовым ящикам, к парковке необходимо освобождать от снега", - поясняет Ульрих Роперц (Ulrich Ropertz) из Немецкого союза квартиросъемщиков (Deutschen Mieterbund - DMB) общее для всех правил. Ширина очищенной от снега полосы должна быть минимум полтора метра, этого достаточно, чтобы идущие навстречу пешеходы, смогли беспрепятственно пройти, подчеркивает он. Уборке подлежат не только дорожки, прилегающие к земельному участку домовладельцев, но и примыкающие к ним переходы к светофорам, перекресткам, остановкам общественного транспорта.

Снег должен быть убран до того, как основная масса отправится на работу, не позднее семи часов. Первыми на дежурство выезжают снегоуборочные машины муниципальных служб, затем выходят горожане с лопатами и метлами. В снегоуборочном "субботнике" вынуждены принимать участие владельцы домов и (или) их квартиросъемщики. Существуют и специальные службы, выезжающие на объект при первой необходимости.

Во время снегопада горожане убирают снег с тротуаров

За уборку снега на тротуарах в городах Германии отвечают домовладельцы и их квартиросъемщики

"Зимняя служба касается квартиросъемщиков не только первого этажа. Если в доме нет завхоза, все жильцы дежурят согласно графику", - делится опытом c DW Урсула Линден (Ursula Linden) из Кельна. И чем больше квартир в доме, тем реже приходится браться за лопату. Исключение из правил - пожилые люди и люди с ограниченными возможностями, поясняет она. "А вот на работе это слишком большая ответственность", - качает головой Урсула Линден и признается, что она отказалась от участия в зимнем дежурстве, несмотря на указания начальства. "Я отвечаю за подготовку церковной службы сразу в пяти церквях нашей общины, но посыпать песком скользкие дорожки перед входом в церковь я просто не решаюсь", - поясняет она. Этим занимаются другие.

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Снега в Германии выпадает меньше, чем в России, но и он порой заваливает улицы и автострады... Кто и как его чистит? Угрожают ли немцам обледенелые тротуары и падающие сосульки?

Любишь кататься, люби и саночки возить. Но на многих зимних курортах Германии санки возить не требуется, а самый длинный спуск составляет восемь километров. Клуб ADAC проверил.

"Для меня зима - тревожное время, все время приходится следить за погодой и вставать на час раньше, чтобы успеть расчистить дорожки до того, как сам отправлюсь на работу", - сетует Эдуард Томм (Eduard Tomm). Наряду с основной работой, он следит за уборкой территории вокруг одной из католических церквей на востоке Кельна. Вечером "зимняя служба" заканчивается в восемь часов, а если снег идет весь день, то его приходиться убирать моей жене, поясняет он в интервью  DW. В особо снежную зиму убирать нужно и в выходные - с девяти утра и до восьми вечера.

Не сыпьте соль на тротуар 

"Самый лучший снег тот, который сразу тает", - считает Эдуард Томм. В этот район на окраине Кельна снегоуборочные машины не выезжают, так что вместе с тротуаром завхозу приходится захватывать и часть дороги. Еще хуже, если при этом ударит мороз, ведь тогда нужно бороться еще и с гололедом. "Солью посыпать можно только проезжую часть, тротуар - в крайнем случае, при сильном гололеде. Чаще всего мы посыпаем специальным гранулятом или песком", - поясняет он.

А что, если кто-то проспит свое дежурство? "В лучшем случае ничего страшного не произойдет, но если прохожий поскользнется и получит ушиб или перелом, то ответственному лицу грозит штраф", - поясняет Эдуард Томм. В таком случае спасает наличие страхования гражданской ответственности (Privathaftpflichtversicherung). Не снимает ответственности во время снегопада и отсутствие "по уважительной причине" - например, пребывание в отпуске, длительной командировке и даже в больнице.

Велосипедисты тоже отвечают за соблюдение правил безопасности при гололеде

Велосипедисты тоже отвечают за соблюдение правил безопасности при гололеде

За выполнение  предписаний  по "зимней службе", отвечает, прежде всего, владелец земельного участка. Он может переложить уборку снега на квартиросъемщиков, завхоза или специальную службу, но обязан следить за выполнением распоряжения. То же касается и пустующих земельных участков, предусмотренных для строительства домов. И их необходимо убирать: зимой - снег, осенью - листья, а летом - чрезмерно разросшийся бурьян, предупреждает Немецкий союз квартиросъемщиков.

Впрочем, пешеходы и велосипедисты несут не меньше ответственности за соблюдение правил уличного движения в зимнее время. Им следует ходить (или ездить) медленно, обувь (а велосипедистам - шины) выбирать для этого соответствующую и излишне не рисковать. При судебном разбирательстве безответственность пострадавшего может значительно смягчить вину обвиняемого.

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    Автор: Максим Нелюбин


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