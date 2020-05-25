Кто убил Павла Шеремета? В Киеве прошло первое заседание суда

Шевченковский районный суд Киева 4 сентября начал рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Здание суда охраняли два кордона полиции. Первый расположился в переулке на подходе к зданию. Здесь останавливали всех прохожих и осматривали их личные вещи. Второй кордон стоял непосредственно перед входом в суд.

Напротив здания собрались 20-30 активистов с транспарантами "200 дней лжи". Они выкрикивали оскорбления в адрес министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и требовали немедленного освобождения обвиняемых в убийстве Шеремета.

Повышенные меры безопасности

Чтобы попасть в зал суда надо было предъявить документы и пройти через металлоискатель. Кроме того, у посетителей дополнительно осматривали личные вещи. Заседание началось почти на час позже. Зал был полон. Часть журналистов, которые пытались попасть на процесс, не пустили в помещение, объяснив тем, что заседание уже началось.

Протестующие у здания Шевченковского суда

Суд заслушал семерых кандидатов в присяжные. Как выяснилось, только двое из них имели юридическое образование. По итогам этой процедуры был составлен список из пяти присяжных, имена которых были объявлены публично. После этого суд постановил назначить следующее судебное заседание на 28 сентября.

Как погиб Павел Шеремет

Белорус Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва управляемого им автомобиля. Его гибель вызвала широкий общественный резонанс. Представители правоохранительных органов Украины квалифицировали инцидент как "умышленный подрыв автомобиля управляемым взрывным устройством". Украинские власти сразу назвали расследование этого убийства "делом чести".

На месте взрыва автомобиля, в котором ехал Павел Шеремет

Павел Шеремет был известен как один из противников режима президента Беларуси Александра Лукашенко. После его ареста и осуждения за критические материалы в 1997 году он был депортирован в Россию по требованию тогдашнего президента Бориса Ельцина.

С 1998 году журналист работал на ведущих российских телеканалах как автор документальных фильмов и спецпроектов. В 2012 году Шеремет переехал в Киев по личным мотивам (из-за близких отношений с владелицей интернет-издания "Украинская правда" Еленой Притулой, как утверждали некоторые его знакомые). До самой смерти Шеремет вел блог в этом издании, а также был ведущим украинских теле- и радиопрограмм.

Задержание подозреваемых в убийстве Шеремета

Следствие по делу об убийстве Шеремета растянулось на три года, в ходе которых журналисты неоднократно прибегали к акциям протеста против "бездеятельности власти" и настаивали на заказном и политическом характере убийства Шеремета, не исключая причастности к нему российских и украинских спецслужб. Оперативно раскрыть убийство Шеремета Украину призывали и такие международные организации, как ОБСЕ, и представители правительств западных стран.

Андрей Антоненко

Лишь в декабря 2019 года следователи заявили об установлении подозреваемых в убийстве Шеремета. Они назвали имена сержанта ВСУ Андрея Антоненко, известного как лидер рок-группы Riffmaster, детского хирурга и волонтера Юлии Кузьменко и военного медика Яны Дугар. Их обвиняют в совершении умышленного убийства опасным для жизни многих лиц способом, уничтожении имущества и незаконном обращении со взрывчаткой.

На брифинге с участием министра МВД, генпрокурора и президента Украины Владимира Зеленского был зачитан обвинительный акт. В нем отмечалось, что обвиняемые, "действуя по личным мотивам, решили создать в обществе резонансное событие с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста". Но заявление украинских властей о "задержании убийц" Шеремета, сделанное вопреки презумпции невиновности, вызвало широкое возмущение в обществе.

Защита идет в наступление

Во время первого судебного заседания адвокаты обвиняемых были настроены оптимистично. Они уверены, что единственным доказательством обвинения являются результаты сомнительной, с их точки зрения, экспертизы походки подсудимых.

Адвокат Виталий Громченко

Экспертизу по заказу Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз провел британский эксперт Иван Бирч и трое его украинских коллег. Они назвали свой вывод "условно-достаточным доказательством" при условиях, "которые были предоставлены для исследования: темное время суток, наличие одежды, что делает невозможным идентификацию личности по внешности". 31 августа дисциплинарная палата Центральной экспертно-квалификационной комиссии при Минюсте признала данную экспертизу несоответствующей действующей методологии. В ответ замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко немедленно заявил, что это не означает нарушения экспертами процедуры.

В свою очередь, представитель потерпевшей по делу об убийстве Шеремета Елены Притулы, адвокат Виталий Громченко заявил DW после заседания, что раскрытие этого преступления явно затягивалось, заказчики и организаторы преступления до сих пор не установлены, и он не доверяет ни следственной группе, ни выдвинутой ею версии. "Из материалов дела следует, что это было политическое убийство, связанное с профессиональной деятельностью Шеремета. Но его пытаются представить, как обычное убийство по иным мотивам", - сказал адвокат.

Обвиняемые в убийстве Шеремета: Антоненко, Кузьменко и Дугар уверены, что смогут представить неопровержимые доказательства своей невиновности. "Этот цирк в суде ясно демонстрирует, что мы являемся политическими заключенными, потому что мы - патриоты и участвовали в войне против российской агрессии. Нас судят по звонку "сверху", и это очевидно всем", - заявил Антоненко журналистам после судебного заседания.

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