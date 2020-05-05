Кто так строит? В Баварии проложили очень странную велодорожку (фото)

Кирхдорф-ан-дер-Ампер • Если бы сейчас лежал снег, то этот ландшафт легко можно было бы принять за трассу для катания по буграм на лыжах или каких-то других таких экстремальных развлечений. Однако предназначена дорожка для вполне среднестатистических велосипедистов.

Местные власти уверяют, что так оно и задумано, то есть планировщики не ошиблись, хотя автомобильная проезжая часть рядом выглядит вполне себе нормально.

Баварский Нью-Пятигорск

Как сообщает агентство dpa, на проектирование и строительство новой двухкилометровой велосипедной дорожки в баварской коммуне Кирхдорф-ан-дер-Ампер ушло около пяти лет и было потрачено 3,3 миллиона евро. На одном из участков протяженностью полкилометра она напоминает огромную стиральную доску - по одному бугру на каждые сто метров. Получился такой, вот, баварский "Пятигорск", уже вполне претендующий на статус новой баварской достопримечательности.

Фермер, наводнения, косилки

В чем же дело? Как объяснили представители коммунальных властей, во-первых, если бы велосипедная дорожка проходила на одном уровне с автомобильной, здешнему фермеру было бы неудобно съезжать к своему полю, расположенному по соседству.

Во-вторых, прокладка ровной дорожки в этом месте стоила бы намного больше, так как она находится в зоне разлива местной речки Ампер, то есть засыпанные участки пришлось бы где-то рядом компенсировать - создавать новое пространство для наводнений.

В-третьих, конечно, можно было бы совместить обе дороги, но здесь перевозят косилки, ездят на тракторах и другой сельскохозяйственной технике. Такого соседства просто хотели избежать.

P.S.

Завершили свои комментарии агентству dpa в баварском Кирхдорфе на веселой ноте. Мол, дальше все равно начинается длительный подъем - тот, кто не справится с этими пятью холмиками, гору все равно не преодолеет.

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