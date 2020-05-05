 Кто так строит? В Баварии проложили очень странную велодорожку (фото) | Кадр дня | DW | 09.07.2020

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Кадр за кадром

Кто так строит? В Баварии проложили очень странную велодорожку (фото)

Общая протяженность дорожек для велосипедных путешествий по Германии составляет около 40 тысяч километров. Эти новые полкилометра вызвали особый интерес и удивление.

Кирхдорф -ан-дер-Ампер

Кирхдорф-ан-дер-Ампер • Если бы сейчас лежал снег, то этот ландшафт легко можно было бы принять за трассу для катания по буграм на лыжах или каких-то других таких экстремальных развлечений. Однако предназначена дорожка для вполне среднестатистических велосипедистов.

Местные власти уверяют, что так оно и задумано, то есть планировщики не ошиблись, хотя автомобильная проезжая часть рядом выглядит вполне себе нормально.

Кирхдорф -ан-дер-Ампер

Баварский Нью-Пятигорск

Как сообщает агентство dpa, на проектирование и строительство новой двухкилометровой велосипедной дорожки в баварской коммуне Кирхдорф-ан-дер-Ампер ушло около пяти лет и было потрачено 3,3 миллиона евро. На одном из участков протяженностью полкилометра она напоминает огромную стиральную доску - по одному бугру на каждые сто метров. Получился такой, вот, баварский "Пятигорск", уже вполне претендующий на статус новой баварской достопримечательности.

Кирхдорф -ан-дер-Ампер

Фермер, наводнения, косилки

В чем же дело? Как объяснили представители коммунальных властей, во-первых, если бы велосипедная дорожка проходила на одном уровне с автомобильной, здешнему фермеру было бы неудобно съезжать к своему полю, расположенному по соседству.

Во-вторых, прокладка ровной дорожки в этом месте стоила бы намного больше, так как она находится в зоне разлива местной речки Ампер, то есть засыпанные участки пришлось бы где-то рядом компенсировать - создавать новое пространство для наводнений.

В-третьих, конечно, можно было бы совместить обе дороги, но здесь перевозят косилки, ездят на тракторах и другой сельскохозяйственной технике. Такого соседства просто хотели избежать.

P.S.

Завершили свои комментарии агентству dpa в баварском Кирхдорфе на веселой ноте. Мол, дальше все равно начинается длительный подъем - тот, кто не справится с этими пятью холмиками, гору все равно не преодолеет.

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Самые популярные велосипедные маршруты в Германии

  • Лес в Нижней Саксонии

    По Германии - на велосипеде

    Велосипедный туризм

    Общегерманский велосипедный клуб (ADFC) - немецкая общественная организация, в которой состоит около 160 тысяч человек. Каждый год этот клуб проводит опрос, чтобы определить самые популярные многодневные веломаршруты по стране. Предлагаем вашему вниманию первую десятку самых популярных велосипедных маршрутов по итогам 2019 года.

  • Везер

    По Германии - на велосипеде

    1. Везерский маршрут

    Везерский маршрут - Weserradweg. Протяженность: 515 км. Начинается в Нижней Саксонии в городе Ганноверш-Мюнден на месте слияния рек Верра и Фульда, образующих Везер. Ведет до места впадения в Северное море около Бремерхафена и далее доходит до Куксхафена. Достопримечательности и города: архитектурные памятники везерского ренессанса; Гамельн, Бад-Эйнхаузен, Порта-Вестфалика, Минден, Бремен.

  • Дрезден

    По Германии - на велосипеде

    2. Эльбский маршрут

    Эльбский маршрут - Elberadweg. Протяженность: 1220 км. Начинается на курорте Шпиндлерув-Млин в Чехии. Заканчивается в немецком городе Куксхафен, где Эльба впадает в Северное море. Достопримечательности и города: Саксонская Швейцария; Дрезден, Мейсен, Торгау, Виттенберг, Дессау, Магдебург, Гамбург.

  • Виттен, Рурская область

    По Германии - на велосипеде

    3. Рурский маршрут

    Рурский маршрут - RuhrtalRadweg. Протяженность: 230 км. Начинается около истока реки Рур в городе Винтерберг, проходит по Рурской области в земле Северный Рейн - Вестфалия и заканчивается в Дуйсбурге, где Рур впадает в Рейн. Достопримечательности и города: промышленные памятники - шахта "Цольферайн" в Эссене и другие; Изерлон, Дортмунд, Виттен, Бохум, Мюльхайм-ан-дер-Рур, Оберхаузен.

  • Фишланд-Дарс-Цингст

    По Германии - на велосипеде

    4. Балтийский маршрут

    Балтийский маршрут - Ostseeküsten-Radweg, он же - Ганзейский маршрут. Протяженность: 7980 км через девять стран на Балтийском море, по Германии - 1095 км. В Германии маршрут начинается во Фленсбурге на датской границе и ведет до польской границы - курорта Альбек на Узедоме. Достопримечательности и города: памятники Всемирного наследия в Висмаре и Штральзунде, Рюген; Киль, Травемюнде, Грайфсвальд.

  • Церковь Святого Варфоломея на Кёнигсзе

    По Германии - на велосипеде

    5. Баварский озерный маршрут

    Баварский озерный маршрут - Bodensee-Königssee Radweg. Протяженность: 418 км. Начинается в Линдау на Боденском озере. Заканчивается в Берхтесгадене на озере Кёнигсзе. Проходит мимо озер вдоль предгорий Альп. Достопримечательности, города и общины: замки Нойшванштайн и Хоэншвангау, церковь Св. Варфоломея на Кёнигсзе, дом-музей Кандинского и Мюнтер в Мурнау; Фюссен, Бернау-ам-Кимзе, Траунштайн.

  • Майн

    По Германии - на велосипеде

    6. Майнский маршрут

    Майнский маршрут - MainRadweg. Протяженность: около 600 км. Начинается в баварском Бишофсгрюне около истока реки Вайсер-Майн - правой составляющей Майна. Заканчивается в Майнце, где эта река впадает в Рейн. Достопримечательности и города: памятники Всемирного наследия в Байройте, Бамберге и Вюрцбурге; Ашаффенбург, Ханау, Франкфурт-на-Майне.

  • Кохем

    По Германии - на велосипеде

    7. Мозельский маршрут

    Мозельский маршрут - Mosel-Radweg. Протяженность: 239 км. Часть международного маршрута Velo Tour Moselle. Начинается на французской границе в коммуне Перль. Заканчивается в Кобленце на месте впадения Мозеля в Рейн. Достопримечательности и города: памятники Всемирного наследия в Трире, винодельческие деревушки, замок в Кохеме; Бернкастель-Кус - родина философа Николая Кузанского, Трабен-Трарбах.

  • Пассау

    По Германии - на велосипеде

    8. Дунайский маршрут

    Дунайский маршрут - Donauradweg. Протяженность: 2850 км, из них по Германии - около 600 км. Начинается в немецком городе Донауэшинген в земле Баден-Вюртемберг, также проходит по Баварии, заканчивается в дельте Дуная в Румынии. Достопримечательности и города в Германии: замок Зигмаринген, биосферный заповедник Швабский Альб; Донаувёрт, Ингольштадт, Регенсбург, Пассау.

  • Долина реки Альтмюль

    По Германии - на велосипеде

    9. Альтмюльтальский маршрут

    Альтмюльтальский маршрут - Altmühltal-Radweg. Протяженность: 266 километров. Маршрут проложен во долине реки Альтмюль - самому большому по площади природному парку Баварии. Начинается в городе Ротенбург-об-дер-Таубер и заканчивается в Регенсбурге. Достопримечательности и города: Ансбах, Маркт-Берольцхайм, монастырь Вельтенбург, Айхштетт.

  • Мерсбург

    По Германии - на велосипеде

    10. Боденский маршрут

    Боденский маршрут - Bodensee-Radweg. Протяженность: около 260 километров. Проложен вокруг Боденского озера по Германии, Швейцарии и Австрии. Начинается и заканчивается в Констанце. Достопримечательности и города в Германии: памятники Всемирного наследия в Унтерульдингене и на острове Райхенау, цветочный остров Майнау, многочисленные памятники барокко; Линдау, Фридрихсхафен, Мерсбург.

    Автор: Максим Нелюбин


 

 

Контекст

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