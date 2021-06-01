Кто такой Латыпов, пытавшийся покончить с собой на суде в Минске?

1 июня во время заседания суда в Минске Степан Латыпов пытался покончить с собой - политзаключенный воткнул ручку себе в горло. После случившегося Латыпова прооперировали в одной из минских больниц, а в среду родные сообщили, что, похоже, он снова находится в СИЗО. Как арборист из Минска оказался на скамье подсудимых, в чем его обвиняют, и почему Латыпов решился на такой отчаянный шаг?

"Не имеет значения, когда я вернусь, имеет значение куда"

Степану Латыпову 41 год, он родился в Брестской области в семье биологов. По профессии Латыпов - арборист и промышленный альпинист, подготовку по второй специальности проходил, в том числе в Великобритании, имеет сертификат IRATA, позволяющий выполнять работы на высоте.

После попытки самоубийства Латыпова увезли на скорой помощи

В Беларуси Латыпов открыл свое дело. Его предприятие "Беларбо" занимается лечением деревьев, их вырубкой в труднодоступных местах, а также борьбой с ядовитым борщевиком. "Это не тот бизнес, на котором зарабатывают себе на Land Cruiser или топовый мотоцикл. Но здесь дело во многом даже не в заработке. Мы же работаем как передовики, как стахановцы! Это приятно. Да, мы грязные, пропитанные по́том и ядом, но делаем полезную работу, которую, кроме нас, никто не сделает", - рассказывал Латыпов в интервью порталу Онлайнер.

"Со Степаном приятно общаться, он грамотный, много знает, начитан. Всегда найдет тему для разговора, много рассказывал не только о растениях, но, например, об истории. Знает несколько языков, обучался в других странах, регулярно ездил куда-то повышать квалификацию, - рассказывает DW коллега Латыпова Никита. - Мы работали вместе примерно с 2014 года, вначале я был помощником арбориста, со Степаном мы почти не общались, но потом он меня заметил, начал обучать, учился я за его счет, он уделял много внимания моему образованию. Можно сказать, что он мне был как второй отец. Как работодатель никогда не скупился, давал заработать".

Степан Латыпов занимается фридайвингом (подводное плавание с задержкой дыхания) и виндсерфингом, увлекается ездой на мотоцикле. Много путешествует по Европе. Свободно владеет английским, знает португальский и польский языки. А еще Латыпов любит ежей. "Не имеет значения, когда я вернусь, имеет значение куда. Очень глупая и детская, но такая сильная мечта. Чтобы дети смеялись, и соседи танцевали. И ежи. Чтобы никто не обижал ежей. Ведь если я не буду их защищать, то кто? ", - писал Латыпов из СИЗО.

Защитник Площади перемен

Степан Латыпов принимал участие в протестах против фальсификации итогов президентских выборов и насилия со стороны силовиков. "Можно простить что угодно, но пытки, изнасилования и убийства лишь потому, что люди не захотели голосовать за Лукашенко, это непростительно в двадцать первом веке", - написал он в инстаграм 16 августа. Латыпов жил в районе так называемой Площади перемен - это двор на пересечении улиц Сморговский тракт и Червякова в Минске, известный своей протестной активностью.

Латыпова увели прямо от мурала с "диджеями перемен"

Мужчину задержали 15 сентября 2020 года, когда он вместе с соседями вышел защитить мурал с "диджеями перемен" (изображение двух молодых людей, включивших песню Цоя "Мы ждем перемен" на провластном мероприятии, стало одними из символов белорусского протеста - Ред.).

После задержания Латыпова силовики провели обыск в его квартире, нашли там химические вещества, которыми, как сообщали государственные СМИ, Латыпов якобы намеревался отравить милиционеров.

"При задержании Степану приписывали, что он хотел кого-то отравить, потом, наверное, поняли, что препаратами, которые у него нашли, отравить невозможно. Это средство от кротов и пестициды для уничтожения растительности", - говорит коллега Латыпова Никита.

Во время суда никаких обвинений Степану Латыпову в попытке отравления выдвинуто не было. Но его обвиняют в создании протестного Telegram-чата, организации массовых беспорядков, изготовлении оппозиционной символики, сопротивлении сотрудникам милиции при задержании. Еще одна статья - мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2019- 2020 годах Латыпов брал заказы для своей фирмы по химической обработке борщевика дорогим средством, но использовал более дешевое и несертифицированное. Степану Латыпову грозит до 10 лет лишения свободы, ни по одной из статей он не признал себя виновным.

Депутат Палаты лордов стал "крестным" Латыпова

После задержания Степан Латыпов был вначале на Окрестина (в переулке Окрестина в Минске находятся Центр изоляции правонарушений и изолятор временного содержания - Ред.), затем - в СИЗО-1 на улице Володарского. Белорусские правозащитники признали Степана Латыпова политическим заключенным.

В рамках кампании солидарности #WeStandBYyou, организованной правозащитной организацией Libereco, шотландский депутат британской Палаты лордов Лорд Фоулкс стал "крестным" Степана Латыпова. По этому поводу он заявил: "Я присоединяюсь к парламентариям по всей Европе и призываю власти Беларуси освободить незаконно задержанных заключенных, в том числе Степана Латыпова, которого я "усыновил" и который был задержан по надуманному обвинению в изготовлении химикатов для отравления сотрудников милиции. Он арборист и использует химические вещества в своей работе".

Из письма, присланного Латыповым в ноябре, известно, что он побывал в так называемом "Шанхае": "Это корпус с нарами в три этажа, полный тараканов и маргиналов, там я лежал часами, обернув лицо мокрым полотенцем", - цитирует "Наша нива". В декабре Латыпов направили на психиатрическую экспертизу, после снова вернули в СИЗО, в январе он заболел там ковидом.

Содержали в ШИЗО с людьми с психическими особенностями

Незадолго до суда отец политзаключенного Сергей Латыпов рассказывал в интервью tut.by: "Единственное, что при нашей встрече прозвучало: что на них (политических заключенных. - Прим. TUT.BY) оказывается большое психологическое давление. Им говорят, что они преступники, уголовники, но он знает, что пострадал за другое. Говорит, не важно, какой срок дадут, важно, чтобы их помнили и ждали. В последнее время он стал меньше писать, мне объясняют, что вот это время до суда дается особенно тяжело". Также он говорил, что Степана с 11 апреля содержали в ШИЗО с людьми с психическими особенностями.

1 июня во время суда в Минске Степан Латыпов пытался покончить с собой - политзаключенный воткнул ручку себе в горло. "ГУБОП пообещал, если я не признаю вину, будет пресс-хата, будут уголовные дела против родных и соседей", - сказал политзаключенный отцу перед своим поступком. "Пресс-хатой" называют содержание с сокамерниками, которые создают невыносимые условия жизни заключенным.

После случившегося Латыпова прооперировали в одной из минских больниц, а в среду родные сообщили, что, похоже, он больше не в больнице, а находится в СИЗО № 1 на Володарского. Там для него приняли передачу. Рассмотрение дела Латыпова будет продолжено 10 июня.

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