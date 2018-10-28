Кто такой Жаир Мессиас Болсонару: портрет победителя бразильских выборов

Бразилия выбирала президента. Во втором туре, который прошел в воскресенье, 28 октября, победу одержал ультраправый кандидат Жаир Болсонару. Об этом объявил Верховный избирательный суд Бразилии. Болсонару заручился во втором туре поддержкой 55,13 процентов избирателей, принявших участие в выборах. Его соперника, кандидата от левой Партии трудящихся Фернанду Аддада поддержали 44,87 процента избирателей. DW представляет портрет Болсонару.

Перед вторым туром президентских выборов Жаир Мессиас Болсонару отказался участвовать в дебатах. Политик до сих пор проходит лечение после покушения на него.

В начале сентября во время предвыборного выступления на него напал с ножом, по всей видимости, душевнобольной человек и нанес серьезные ранения в живот. С тех пор Болсонару не может продолжать выступления на публике, в ходе которых он громил политических противников - бразильских "левых" и экс-президента Луиса Инасиу Лулу да Силву, лидера левоцентристской Партии трудящихся. И тем не менее его популярность продолжает расти.

Жаир Мессиас Болсонару

Последователи Болсонару видят в нем мифического героя, который должен предотвратить, чтобы бразильский флаг вдруг стал красным, а сама страна превратилась во вторую Кубу или Венесуэлу. Болсонару, который словам предпочитает жесты, наглядно демонстрирует свои намерения, нанося удары по кукле в виде бывшего главы государства Лулы да Силвы или изображая пальцами пистолет, как бы стреляющий в его "левого" противника.

Долгое время политический истеблишмент отмахивался от 63-летнего бывшего десантника, как от клоуна. С начала 1990-х годов он сидит в парламенте, типичный рядовой депутат. Он никогда не привлекал к себе внимание конструктивными выступлениями или законодательными инициативами, однако запомнились его некрасивые вербальные атаки. Например, одной коллеге-депутату от Партии трудящихся он крикнул, что она "так уродлива, что даже не заслуживает быть изнасилованной". Не раз он привлекался к суду, что, впрочем, его не останавливало. В одном интервью он всерьез заявил, что экономически целесообразнее платить женщинам меньше, чем мужчинам за одинаковую работу. Охотно нападает Жаир Болсонару и на гомосексуалов - лучше мертвый сын, чем гей, сказал он однажды. Он неважный оратор, но умеет злословить по любому поводу.

Противники Болсонару сравнивают его с Гитлером

В апреле 2016 года свое решение проголосовать за импичмент тогдашнему президенту Дилме Руссефф, которую жестоко пытали в годы диктатуры (1964-1985), он посвятил истязателю Карлушу Алберту Брильянте Устре. Во время военного режима тот до смерти замучил около 40 оппозиционеров - и является великим примером для отставного военнослужащего Болсонару. Его сторонники тоже прославляют диктатуру, задаваясь вопросом: что такое пара сотен убитых оппозиционеров по сравнению с нынешним хаосом, когда ежегодно убивают более 60 тысяч человек?

Популярен, несмотря на противоречия

Они убеждены, что вина за царящую ныне бедность и процветающую коррупцию лежит на Луле и Партии трудящихся. Долгое время требование ареста Лулы да Силвы было наиболее веским доводом Болсонару. С апреля Лула сидит за решеткой по обвинению в коррупции и отмыванию денег, 1 сентября Высший избирательный суд Бразилии отказал ему в праве баллотироваться на пост главы государства. Вместо Лулы на выборы от Партии трудящихся пошел экс-министр образования и бывший мэр Сан-Паулу Фернанду Аддад. Однако, хотя Аддад и унаследовал большую часть избирателей Лулы, он по-прежнему на 5-10 процентных пунктов отстает от Болсонару. А тому удалось массово оттянуть голоса и у правых кандидатов - Жералду Алкмина из Партии бразильской социал-демократии и Энрике Мейреллеса из Бразильского демократического движения.

"Женщины против Болсонару" - гласит плакат, который держат участницы демонстрации в Бразилии

Впрочем, Болсонару едва ли может предложить конкретные идеи для решения колоссальных проблем Бразилии. Он не имеет понятия об экономике, предпочитая перенаправлять вопросы либеральному экономисту Паулу Гедесу. Выпускник Чикагского университета, которого поэтому называют "парнем из Чикаго", должен стать при президенте Болсонару министром экономики.

Государственные школы Болсонару хочет подчинить армии, растущему насилию он противопоставляет вооружение "добропорядочных граждан" и премирование полицейских за каждого убитого бандита. В то же время он уважает традиционные семейные ценности, хотя сам женат уже в третий раз. Коррумпированный политический истеблишмент он намерен очистить, хотя трое его сыновей - профессиональные политики, как и он сам. Вместе им удалось на депутатскую зарплату сколотить миллионное состояние.

Но такие противоречия не мешают его сторонникам. Все это напоминает его образец - президента США Дональда Трампа. Но Жаир Болсонару - не политический альфа-самец, как селфмейд-миллиардер Трамп или его российский коллега Владимир Путин. Если ему задают вопросы о его расистских, гомофобных или женоненавистнических высказываниях, он идет на попятный - мол, все это лишь "шутка", недопонимание. Недавно, лежа на больничной койке и чуть не плача, он жаловался, что ведь никогда никого ничем не обидел. Интересно, эти слезы - тоже часть расчетливой предвыборной кампании?

Многие критики Болсонару считают его "глупым", дескать, все его знания - из комиксов. Вот не так давно он заявил, что торговлей рабами когда-то занимались не португальцы, а сами африканцы. Его помощник, генерал в отставке Антониу Амилтон Мартинс Моран, тоже любит высказываться в подобном духе. Еще в 2017 году он открыто выступил с угрозой военного путча. "Мы унаследовали инертность от коренного населения, а жульничество - от африканцев", - заявил он уже недавно. В то время как правозащитники начали протестовать, приверженцы Болсонару ликовали в социальных сетях. Кампания против "политической корректности" вызывает у них радость, а критика истеблишмента стала для него прекрасным средством для повышения рейтинга.

Реальные шансы править страной?

Бразильцам не нравятся радикалы, поэтому Болсонару не может победить, долгое время пытались успокоить эксперты. Без денег на избирательную борьбу и эфирного времени для рекламы на телевидении он проиграет крупным партиям, прогнозировали они. Однако в первом туре выборов он уверенно обошел своего ближайшего конкурента. Посмотрим, исправился ли он после нападения, стал ли более миролюбивым, гадали политические наблюдатели. Но за несколько дней до второго тура Болсонару пригрозил, что проведет в Бразилии "чистки, каких эта страна еще не видела". Тем, кто не подчинится воли большинства, он пообещал выбор между изгнанием и тюрьмой.

Тем временем, планы Пауло Гедеса по приватизации и ослаблению роли государства в экономике уже получили поддержку со стороны представителей крупного бизнеса. Болсонару может рассчитывать на представителей агробизнеса, оружейного лобби, а также на ультрарелигиозные силы. Сильная фракция "BBB" (от слов "Boi" - быки, "Bala" - пуля и "Biblia" - библия) уже сыграла существенную роль в свержении Дилмы Руссефф. Править наперекор ей практически невозможно. А вместе с ней даже такой рядовой парламентарий, как Жаир Мессиас Болсонару, может осуществить свои идеи.

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