Кто стоял в тени Тинторетто?

Словно вихрь, ворвался в мир искусства Тинторетто. Долгое время считалось, что этот великий представитель Ренессанса творил в одиночку. Немецкие ученые выяснили, что это не так.
Живописец Якопо Робусти (1518 или 1519 - 1594), более известный как Тинторетто, творил просто без устали. Бесценные шедевры этого художника украшают сегодня лучшие музеи мира. И он по праву входит в число величайших итальянских мастеров XVI века.
В преддверии 500-летия со дня рождения гения (29 сентября 1518 года) всплыли новые сведения благодаря исследованию, проведенному группой кельнских ученых-искусствоведов под руководством Роланда Кришеля (Roland Krischel).
Работа для подмастерья
Тинторетто часто изображал обнаженную и полуобнаженную женскую натуру. Но особенно он любил представлять женщину в роли соблазнительницы. В этой ипостаси на его полотнах представали и служанки, и музы, и принцессы, и проститутки, и даже героини библейских легенд.
Впрочем, видный немецкий искусствовед и один из лучших знатоков творчества Тинторетто Роланд Кришель выражает сомнение по поводу того, что всех женщин, фигурирующих на холстах выдающегося венецианца, изображал сам мастер. Так, головы героев знаменитой картины Тинторетто "Грехопадение Адама и Евы" (ок. 1550-1551), вероятнее всего, выписывал помощник живописца - Джованни Галицци, считает эксперт. "Кисти Тинторетто не принадлежит ни один женский портрет. Его конек - почтенного возраста мужчины", - такое мнение высказывает Кришель и при этом ссылается на портреты, созданные Тинторетто в юные годы на заказ. По словам эксперта, рисовать головы и руки персонажей на картинах Тинторетто, а также миниатюрные фигурки людей на больших полотнах мастера входило в компетенцию помощников, в том числе, Джованни Галицци.
Виртуоз итальянской живописи
Тяга к изображению пластичных фигур в вычурных позах, совершенно новое понимание пространства, сложность ракурсов, драматизм и глубина композиционных решений, - художественный стиль юного и не сомневающегося в своей гениальности Тинторетто буквально взбудоражил Венецию. "Он хотел совершить революцию в венецианской живописи. Он не признавал плоскостных композиций, стремясь с помощью света "выхватить" фигуры из картины", - поясняет Роланд Кришель, который стал куратором выставки, прошедшей в преддверии 500-летия со дня рождения гения Музей Вальрафа-Рихарца в Кельне "Tintoretto - A Star was Born".
Тинторетто обращался к маньеризму - художественному стилю, который выражается в нарушениях ренессансной гармонии и сбалансированности, а также использовании сильных цветовых контрастов. Этот живописец вообще заработал себе репутацию не только быстро и продуктивно работающего, но также провокационного и изобретательного художника. Недостатка в заказчиках у него не было. Клиентов подкупал не только талант Тинторетто, но и его необычные идеи и применявшиеся им хитроумные трюки.
И сегодня картины Тинторетто сражают своей цветовой гаммой и динамизмом. По сравнению с мастером, наделенным живым умом, неуемной фантазией и изысканным вкусом, Джованни Галицци был всего лишь ремесленником, способным добросовестно материализовывать блестящие идеи юного гения. Между прочим, то, что на заре своей деятельности Тинторетто имел такого помощника, ученые выяснили совсем недавно. "Ранний Тинторетто вообще загадал исследователям его творчества немало загадок, что и дало повод для нашего научного проекта", - говорит Роланд Кришель.
Верный помощник
Якопо Робусти, наделенный прозвищем Тинторетто (в переводе с итальянского - "маленький красильщик"), родился в семье простого венецианского красильщика, но уже в юности отличался большими амбициями.
Ему было всего 20 лет, когда он открыл свою мастерскую. Юноша очень много и с бешеной скоростью работал, изображая на своих масштабных полотнах все подряд - церкви, жилые дома, дворцы дожей. А когда нужно было срочно заработать, по заказу разукрашивал деревянные панели на стенах в интерьерах, мебель, музыкальные инструменты, выписывая на них пользовавшиеся популярностью эротические сцены, религиозные мотивы, аллегорические фигуры.
Долгое время считалось, что Тинторетто был трудолюбивым художником-одиночкой, однако это не так, говорит Роланд Кришель. Искусствовед утверждает, что на самом деле уже в ранние годы этот живописец был субподрядчиком. Впрочем, в те годы многие крупные художники - в том числе, Тициан - имели ассистентов. По словам Кришеля, таким помощником уже в начале своей деятельности обзавелся и Тинторетто.
Джованни Галицци, которому была отведена эта роль, искусствоведы долго считали художником, просто копировавшим Тинторетто. Но оказывается, Галицци ассистировал мастеру. Одним из полотен, к которому он приложил свою руку, стала картина Тинторетто "Лабиринт любви", указывает немецкий эксперт: согласно сведениям, полученным в результате проведенного под его руководством исследования, фигуры людей на этом холсте изображены не Тинторетто, а Джованни Галицци.
Шедевры живописи – в новом свете
Свыше 40 работ Тинторетто можно было увидеть в кельнской экспозиции. Они были предоставлены для нее как частными коллекционерами, так и крупными музеями и картинными галереями Лондона, Амстердама, Мадрида, Будапешта, Рима, Венеции, Вашингтона и других городов мира. Но выставка в Музее Вальрафа-Рихарца в Кельне - это не только дань памяти Тинторетто, 500-летие которого отмечается в 2018 году. Она также дала возможность показать его ранние творения в совершенно новом свете.
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