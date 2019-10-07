Кто станет преемником Путина, или Старая песня о главном

Тема транзита власти в России и преемника Владимира Путина на посту президента страны вновь всплыла в различных СМИ в начале октября. Сергей Елкин о реакции главного героя дискуссии.
Российская экономика - под пятой государства. МВФ предсказывает ей застой. Но такой сценарий не страшит президента Путина, пишет Константин Эггерт - специально для DW. (07.08.2019)
В Гамбурге завершился съезд немецких консерваторов, избравших Аннегрет Крамп-Карренбауэер преемницей Ангелы Меркель на посту председателя ХДС. (08.12.2018)