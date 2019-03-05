Кто расплачивается за грехи немцев (фото)

Кельн • Бешеный или Сумасшедший понедельник (Rosenmontag) позади. В наступивший Жирный или Покаянный вторник (Veilchendienstag) уличный карнавал в Германии вышел на финишную "кривую". В этот день пройдут последние праздничные шествия, а вечером шуты и ряженые будут по традиции искать и наказывать виновных в своих грехах последних буйных дней, в которые утекло много пива и других далеко не безалкогольных напитков, было роздано направо и налево много поцелуев и поцелуйчиков, а также совершено некоторое количество других грехов.

В былые времена Покаянный вторник являлся в католической церкви исповедальным днем перед началом Великого поста. Абсолютное большинство участников современного карнавала предпочитают не исповедываться. Они ловко перекладывают свои грехи, слабости и проступки на плечи... соломенных чучел. В разных регионах их называют по-разному. В Кельне, например, Nubbel.

Эти чучела, предназначенные на роль козлов отпущения, висят все карнавальные дни над входом в пивные и прочие увеселительные заведения. Во вторник вечером их снимают, устраивают показательные процессы, изощренности которых могла бы позавидовать средневековая инквизиция, а затем сжигают. Следующий день - Пепельная среда. Это начало Великого поста. В православии она соответствует Чистому понедельнику.

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