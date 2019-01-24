Кто празднует Татьянин день в Германии

Ответить на вопрос, сколько именно женщин, девушек, девочек справляют в Германии Татьянин день, конечно, невозможно. Но можно сказать, по крайней мере, сколько могут справлять. Больше ста тысяч жительниц Германии носят имена Татьяна и Таня. Второе, как мы знаем, - производное от первого, уменьшительная форма, но у немцев уменьшительные формы имен встречаются крайне редко, поэтому в свидетельстве о рождении и паспорте так и записано: Таня. Этот вариант в различных немецких написаниях (Tanja, Tania, Tanya) встречается в Германии даже чаще, чем Татьяна. По одной простой причине: немцам его легче выговорить. Но имя тут, понятное дело, одно.

В первой десятке

Один у Татьяны и Тани и день именин - Татьянин день. Правда, в грегорианском календаре он приходится на 12 января, а в православной церкви день святой мученицы Татианы Римской отмечают 25 января, но это только календарные расхождения, а суть одна.

Сказать точно, сколько Татьян и Тань сегодня живут в Германии, нельзя: такой статистики нет. Но есть данные об именах, которые дают в Германии новорожденным, причем данные аж с 1950-х годов. Так вот: в 1969-1977 годах Таня/Татьяна неизменно входила в первую десятку самых популярных в ФРГ имен. Именно в ФРГ, то есть в Западной Германии. В Восточной, то есть в ГДР, это русское имя, несмотря на большую официальную дружбу с СССР, детям давали очень редко.

Примерно с середины 1980-х годов популярность Тани/Татьяны пошла у немцев на убыль. Сегодня так называют лишь одну из примерно 7 тысяч новорожденных девочек. В рейтинге женских имен для новорожденных Таня/Татьяна находится на 945 месте. Правда, всего в этом списке около 2700 имен. Кроме того, как уверяют немецкие статистики, в последние три года этим именем детей опять стали называть все чаще.

Если сложить всех новорожденных в Германии Тань/Татьян за последние лет пятьдесят, то их общее число перевалит за сто тысяч. Конечно, кто-то за это время мог, скажем, уехать за границу, зато прибавились Тани и Татьяны, приехавшие в Германию из России, Украины, Беларуси... Так что в любом случае получится внушительное количество.

Татьяна Патиц

Список известных Тань и Татьян занимает в немецкой Википедии больше страницы. Одна из Тань, например, - Таня Шевченко (Tanja Szewczenko). Несмотря на украинскую фамилию отца, родилась и выросла она в Дюссельдорфе. Таня - известная фигуристка. Она несколько раз становилась чемпионкой Германии в одиночном катании, завоевывала бронзу на чемпионате мира 1994 года, поднималась на пьедестал почета чемпионата Европы... После завершения карьеры стала сниматься в кино, но и лед не оставила: выступала в шоу Holiday on Ice.

А самая известная в Германии Татьяна - это немецкая топ-модель Татьяна Патиц (Tatjana Patitz). Родилась она в Гамбурге, в 1980-е и в первую половину 1990-х годов была одной из самых востребованных топ-моделей в мире. Прославилась и своими любовными романами - с Ричардом Гиром, Джонни Деппом, Пирсом Броснаном... Родила ребенка, но замуж так и не вышла. Последние годы живет в США, на берегу океана, так что Татьянин день празднует там.

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