Кто не рад возвращению блудной Рыбки из Таиланда

Настя Рыбка, прославившаяся эскорт-сопровождением Олега Дерипаски, возвращается из Таиланда после многомесячного заключения. Владелец "Русала" наверняка напрягся, предполагает Сергей Елкин.
Смотрите также:
Приговоренные в Таиланде к условным срокам за организацию секс-тренингов Настя Рыбка, Алекс Лесли и другие участники вылетели в Москву. (17.01.2019)
Сценаристам сериалов все труднее: российские реалии оказываются жестче любых фантазий. И только с выборами ничего не поделаешь: от скуки не спасают даже реалити-шоу с живыми кандидатами, считает Александр Плющев. (07.03.2018)
В нарастающем шуме "рыбкагейта" из-под удара потихоньку выводится вице-премьер Сергей Приходько. А ведь он - главный фигурант фильма Навального, хотя и появляется лишь в небольшом эпизоде, считает Александр Плющев. (13.02.2018)