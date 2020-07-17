Кто может стоять за предполагаемым отравлением Навального?

Алексей Навальный впал в кому спустя некоторое время после того, как выпил чашку чая. Его окружение говорит об отравлении. Карикатурист Сергей Елкин развил эту версию.
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Лечащий врач Навального отправилась из Москвы в Омск, чтобы добиться осмотра политика. Ранее медики омской больницы отказались с ней разговаривать.
Новость о возможном отравлении ключевой фигуры российской оппозиции и борца с коррупцией мгновенно разлетелась по всей Германии. Про Навального пишут, что "у него много врагов".