Кто может и должен попасть в первую десятку на "Евровидении" (фотогалерея)

Кто из участников "Евровидения-2021" в Роттердаме заслужил место в первой десятке. Прогноз DW.
Первый полуфинал "Евровидения-2021" пройдет в Роттердаме вечером 18 мая. Среди участников - Россия и Украина. Накануне технические проблемы возникли во время генеральной репетиции шоу.
Дефиле участников "Евровидения" и приветствие мэра Роттердама стали главными пунктами программы церемонии открытия конкурса. Из-за коронавируса перед началом церемонии в нее были внесены коррективы.
Манижа представит Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме. Какую реакцию вызвала ее песня "Русская женщина" в Германии, DW узнала у немецких экспертов.
Белорусское госТВ не планирует транслировать "Евровидение" из Роттердама. После недопуска на конкурс провластной группы "Галасы ЗМеста" глава "Белтелерадиокомпании" заявил, что Беларусь выиграла.