 Кто может и должен попасть в первую десятку на ″Евровидении″ (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 18.05.2021

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Культура и стиль жизни

Кто может и должен попасть в первую десятку на "Евровидении" (фотогалерея)

Кто из участников "Евровидения-2021" в Роттердаме заслужил место в первой десятке. Прогноз DW.

  • Во время одной из репетиций в Роттердаме

    Фавориты ''Евровидения-2021''

    Участники и фавориты

    Финал конкурса "Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме 22 мая. В нем выступят 26 участников, большинство из которых определится в ходе полуфиналов 18 и 20 числа. Автоматически в финал проходят представители страны-хозяйки (Нидерландов) и "большой пятерки" - Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции. DW о тех, кто заслужил место в топ-10.

  • Maneskin, Италия

    Фавориты ''Евровидения-2021''

    Maneskin, Италия

    Гламурные, андрогенные итальянские рокеры - дети 21 века. Кому их композиция "Zitti e buoni" режет слух, должен знать: Maneskin - победители музыкального фестиваля в Сан-Ремо. Судя по всему, итало-поп - out. Итало-рок - in. На итальянском и хард-рок звучит мелодичнее.

  • Дестини, Мальта

    Фавориты ''Евровидения-2021''

    Дестини, Мальта

    "Я не твоя конфетка, и я не хочу твоих денег. Я слишком хороша для тебя. Я сваливаю". Примерно так можно перевести текст песни "Je me casse", которую исполняет Дестини. Сильное заявление для 18-летней девушки. Впрочем, она может быть уверенной в себе. Ведь одно "Евровидение" она уже выиграла - детское в 2015 году.

  • Барбара Прави, Франция

    Фавориты ''Евровидения-2021''

    Барбара Прави, Франция

    Что первое приходит в голову при упоминании Франции? Вкусная еда, великолепное вино, модная одежда и, конечно, настоящий французский шансон. Тогда, пожалуйста -"Voila". Так называется композиция Барбары Прави. Шансон вернулся на сцену "Евровидения" после того, как последний раз он прозвучал в Москве в 2009 году в исполнении Патрисии Каас.

  • Тикс, Норвегия

    Фавориты ''Евровидения-2021''

    Тикс, Норвегия

    Нет, на сцене не Филипп Киркоров, а Тикс из Норвегии. Налобная повязка, шуба и солнцезащитные очки - его постоянные атрибуты. Очки скрывают нервный тик, которым болен исполнитель. Болезнь Андреас Хаукеланд обыграл в своем сценическом псевдониме. Один из трогательных моментов конкурса - когда во время выступления Андреас ненадолго снимает очки.

  • Элена Цагрину, Кипр

    Фавориты ''Евровидения-2021''

    Элена Цагрину, Кипр

    Припев танцевальной композиции "El Diabolo" почти один в один напоминает припев песни Леди Гага. Но это, похоже, не смущает ни Элену Цагрину, ни ее поклонников. На Кипре Элене пришлось объяснять особо рьяным критикам, что речь не идет о поклонении дьяволу, а всего лишь о том, что свое сердце она отдала плохому парню.

  • Go_A, Украина
    Еще по теме

    Фавориты ''Евровидения-2021''

    Go_A, Украина

    "Интересно, экзотично, современно - но очень утомительно", - написал один из авторов популярного в Германии блога о "Евровидении" esc-kompakt.de о композиции украинского коллектива. Со второй частью комментария не согласились большинство фанатов. После первой же репетиции "Шума" в Роттердаме группа Go_A взлетела в топ-10 не только букмекеров.

  • Манижа, Россия

    Фавориты ''Евровидения-2021''

    Манижа, Россия

    Свою песню "Russian woman" в интервью DW Манижа назвала манифестом. Во время выступления она выходит из гигантского сарафана, как будто освобождается от архаичных представлений о роли женщины. Месседж Манижи пришелся по душе многим не только в Роттердаме.

  • Daði og Gagnamagnið, Исландия

    Фавориты ''Евровидения-2021''

    Daði og Gagnamagnið, Исландия

    По словам солиста Дади Фрейра, его рост 2,08 метра, и он носит 48 размер обуви. Другой отличительной чертой исландца и его коллектива является самоирония. Электро-инди-поп композиция "10 years" - один из самых оригинальных номеров нынешнего "Евровидения".

  • The Roop, Литва

    Фавориты ''Евровидения-2021''

    The Roop, Литва

    "Discoteque" называется микс из поп- и электро-рока в исполнении литовской группы. А поет она о том, что это нормально, когда ты танцуешь один. По словам солиста Вайдотаса Валюкявичуса, песня не про пандемию и самоизоляцию, а про выброс энергии, который нужен время от времени каждому из нас. У литовцев это получается особенно хорошо.

  • Йендрик, Германия

    Фавориты ''Евровидения-2021''

    Йендрик, Германия

    Про то, как важно быть терпимым, поет Йендрик из Германии в "I don't feel hate". Немного кантри, яркие цвета и живой пацифистский символ на сцене - то, чем запомнится выступление уроженца Гамбурга. В этом городе родился и Карл Лагерфельд. Йендрик говорит также быстро, как говорил и известный модельер. В школе им это что ли преподавали?

    Автор: Андрей Бреннер


  • Во время одной из репетиций в Роттердаме

    Фавориты ''Евровидения-2021''

    Участники и фавориты

    Финал конкурса "Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме 22 мая. В нем выступят 26 участников, большинство из которых определится в ходе полуфиналов 18 и 20 числа. Автоматически в финал проходят представители страны-хозяйки (Нидерландов) и "большой пятерки" - Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции. DW о тех, кто заслужил место в топ-10.

  • Maneskin, Италия

    Фавориты ''Евровидения-2021''

    Maneskin, Италия

    Гламурные, андрогенные итальянские рокеры - дети 21 века. Кому их композиция "Zitti e buoni" режет слух, должен знать: Maneskin - победители музыкального фестиваля в Сан-Ремо. Судя по всему, итало-поп - out. Итало-рок - in. На итальянском и хард-рок звучит мелодичнее.

  • Дестини, Мальта

    Фавориты ''Евровидения-2021''

    Дестини, Мальта

    "Я не твоя конфетка, и я не хочу твоих денег. Я слишком хороша для тебя. Я сваливаю". Примерно так можно перевести текст песни "Je me casse", которую исполняет Дестини. Сильное заявление для 18-летней девушки. Впрочем, она может быть уверенной в себе. Ведь одно "Евровидение" она уже выиграла - детское в 2015 году.

  • Барбара Прави, Франция

    Фавориты ''Евровидения-2021''

    Барбара Прави, Франция

    Что первое приходит в голову при упоминании Франции? Вкусная еда, великолепное вино, модная одежда и, конечно, настоящий французский шансон. Тогда, пожалуйста -"Voila". Так называется композиция Барбары Прави. Шансон вернулся на сцену "Евровидения" после того, как последний раз он прозвучал в Москве в 2009 году в исполнении Патрисии Каас.

  • Тикс, Норвегия

    Фавориты ''Евровидения-2021''

    Тикс, Норвегия

    Нет, на сцене не Филипп Киркоров, а Тикс из Норвегии. Налобная повязка, шуба и солнцезащитные очки - его постоянные атрибуты. Очки скрывают нервный тик, которым болен исполнитель. Болезнь Андреас Хаукеланд обыграл в своем сценическом псевдониме. Один из трогательных моментов конкурса - когда во время выступления Андреас ненадолго снимает очки.

  • Элена Цагрину, Кипр

    Фавориты ''Евровидения-2021''

    Элена Цагрину, Кипр

    Припев танцевальной композиции "El Diabolo" почти один в один напоминает припев песни Леди Гага. Но это, похоже, не смущает ни Элену Цагрину, ни ее поклонников. На Кипре Элене пришлось объяснять особо рьяным критикам, что речь не идет о поклонении дьяволу, а всего лишь о том, что свое сердце она отдала плохому парню.

  • Go_A, Украина
    Еще по теме

    Фавориты ''Евровидения-2021''

    Go_A, Украина

    "Интересно, экзотично, современно - но очень утомительно", - написал один из авторов популярного в Германии блога о "Евровидении" esc-kompakt.de о композиции украинского коллектива. Со второй частью комментария не согласились большинство фанатов. После первой же репетиции "Шума" в Роттердаме группа Go_A взлетела в топ-10 не только букмекеров.

  • Манижа, Россия

    Фавориты ''Евровидения-2021''

    Манижа, Россия

    Свою песню "Russian woman" в интервью DW Манижа назвала манифестом. Во время выступления она выходит из гигантского сарафана, как будто освобождается от архаичных представлений о роли женщины. Месседж Манижи пришелся по душе многим не только в Роттердаме.

  • Daði og Gagnamagnið, Исландия

    Фавориты ''Евровидения-2021''

    Daði og Gagnamagnið, Исландия

    По словам солиста Дади Фрейра, его рост 2,08 метра, и он носит 48 размер обуви. Другой отличительной чертой исландца и его коллектива является самоирония. Электро-инди-поп композиция "10 years" - один из самых оригинальных номеров нынешнего "Евровидения".

  • The Roop, Литва

    Фавориты ''Евровидения-2021''

    The Roop, Литва

    "Discoteque" называется микс из поп- и электро-рока в исполнении литовской группы. А поет она о том, что это нормально, когда ты танцуешь один. По словам солиста Вайдотаса Валюкявичуса, песня не про пандемию и самоизоляцию, а про выброс энергии, который нужен время от времени каждому из нас. У литовцев это получается особенно хорошо.

  • Йендрик, Германия

    Фавориты ''Евровидения-2021''

    Йендрик, Германия

    Про то, как важно быть терпимым, поет Йендрик из Германии в "I don't feel hate". Немного кантри, яркие цвета и живой пацифистский символ на сцене - то, чем запомнится выступление уроженца Гамбурга. В этом городе родился и Карл Лагерфельд. Йендрик говорит также быстро, как говорил и известный модельер. В школе им это что ли преподавали?

    Автор: Андрей Бреннер


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Контекст

Роттердам (почти) готов к первому полуфиналу "Евровидения"

Первый полуфинал "Евровидения-2021" пройдет в Роттердаме вечером 18 мая. Среди участников - Россия и Украина. Накануне технические проблемы возникли во время генеральной репетиции шоу.  

Конкурс "Евровидение-2021" официально открылся в Роттердаме

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Фавориты ''Евровидения-2021''

Кто из участников "Евровидения-2021" в Роттердаме заслужил место в первой десятке.  

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