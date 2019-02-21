Кто и сколько платит за похороны в Германии?

Похороны - дело во всех смыслах очень серьезное. И дорогое. Большинство немцев заранее готовятся к собственным похоронам, чтобы это недешевое мероприятие не легло тяжким бременем на их родных. Обычно немцы либо просто откладывают деньги на похороны в течение жизни, либо заводят специальную сберкнижку или страховой полис.

Если у умершего денег на похороны не оказалось, взять на себя оплату похоронных услуг должны его наследники. Наследник, у которого нет денег, может написать заявление в местную администрацию с просьбой к общине взять расходы на себя. Платежеспособность или неплатежеспособность наследника будет проверена. Бывает и так: община оплачивает похороны, а уже потом обнаруживается, что у наследника все же были средства. В таком случае затраты ему придется общине возместить. В редких случаях наследников могут освободить от обязанности платить за похороны: к примеру, если имел место доказанный случай насилия в семье. Когда община берет оплату похоронных услуг на себя, покойник будет похоронен наравне с другими усопшими, традиционно, с должным к себе уважением. Ни о каких безымянных общих могилах и речи быть не может.

В последние годы умерших в Германии все чаще кремируют - прежде всего, конечно, по их желанию. Эту тенденцию подтверждает и Кристоф Кукелькорн (Christoph Kuckelkorn), владелец самого крупного похоронного агентства в Кельне с шестью филиалами в разных районах города. "Те, кто решается на кремацию, может выбрать самые разные формы похоронных услуг, например, развеять прах в воздухе или опустить его в морскую бездну, захоронить в специально отведенном для этого лесном массиве и даже сделать из праха искусственный бриллиант", - рассказывает Кристоф Кукелькорн.

В траурном зале похоронного бюро

Законодательство, касающееся похорон, в Германии более строгое, чем в других европейских странах. "Однако то, что в Германии запрещено, разрешено в соседних странах, и наше похоронное агентство идет навстречу клиентам, решая их проблемы с помощью зарубежных посредников", - уточняет Кукелькорн.

Анонимные могилы и бриллианты из праха

Скажем, развеивать прах умерших в Германии запрещено. Согласно закону, умерший должен быть захоронен в земле, на одном из 36 тысяч кладбищ, или кремирован на восьмой день после смерти. Исключение составляют только те случаи, когда речь идет о преступлении или подозрении, что совершено преступление, и с телом приходится работать криминалистам. Сроки захоронения урн с прахом ограничены тремя месяцами со дня кремации.

Хранить дома урны с прахом в Германии запрещено, они обязательно должны быть захоронены либо на городских кладбищах с надгробной плитой или памятником, либо анонимно на специальных лужайках или в отведенных для этого лесных массивах - так называемых "лесах успокоения" (FriedWald). Развеять прах над морем можно только в Швейцарии, Австрии и Франции. В Германии урна с прахом, сделанная из специального материала, быстро растворяющегося в соленой воде, просто опускается на морское дно.

Самый необычный вид похорон - превращение праха с помощью новых технологий в искусственный бриллиант. Но и самый дорогой. Например, швейцарская фирма Algordanza, которая предлагает такие услуги и с которой сотрудничают и немецкие похоронные агентств, берет за них не менее 20 тысяч швейцарских франков.

Но вернемся к обычным похоронным услугам. Стоимость мест на немецких кладбищах, как и цены на похоронные услуги, устанавливает для себя каждая федеральная земля. Однако в крупных немецких городах стоимость этих услуг примерно одинаковая.

Аренда места для захоронения урны на кладбищах в Кельне стоит примерно поторы тысячи евро, могила с небольшой надгробной плитой -1765 евро. Аренда участка земли для захоронения семейной пары на 25 лет обойдется почти в две тысячи евро за каждый гроб или урну в отдельности.

Стоимость похоронных услуг на самом кладбище колеблется от 400 евро за анонимное захоронение до 2 тысяч евро - за могилу с уходом. Услуги похоронных агентств - отдельная статья расходов. Сюда входит стоимость гроба, бальзамирование тела, его хранение и перевозка, - в общей сложности, от двух до пяти тысяч евро. Поминки - в зависимости от количества людей и размаха - могут обойтись в несколько сотен евро и даже больше. Если ко всему этому прибавить также стоимость надгробных плит или памятников, то ясно, что похоронить близкого человека - удовольствие в Германии весьма дорогое: от пяти до десяти тысяч евро.

Новые веяния и тренды

В последние десятилетия к смерти и похоронам люди стали относиться проще, без прежнего пиетета, что можно, разумеется, оценивать по-разному. В моду вошли, например, гробы с символикой любимого футбольного клуба. В городе Гельзенкирхене, например, неподалеку от футбольного стадиона "Шальке", есть кладбище, на котором похоронены уже около двух тысяч болельщиков этого традиционного клуба. В Кельне есть захоронения фанатов команды "Кельн". Любители футбола могут выбирать для себя урну в виде футбольного мяча.

Урны с прахом в виде футбольных мячей

Раньше считалось, чем богаче человек, тем пышнее должны быть его похороны. Сегодня и это изменилось. "Многие состоятельные люди отказываются от пышных похорон и дорогих памятников на могилах, охотнее завещая "сэкономленные" таким образом деньги своим близким или благотворительным фондам", - говорит Кукелькорн. Бывшему музыканту важней, чтобы на его похоронах играл оркестр, чем если бы его могилу украшала дорогостоящая надгробная плита.

Интересно, что, как утверждает Кукелькорн, в Германии и в этой сфере существуют региональные различия. Так, в Кельне, 60 процентов умерших кремируют, сорок процентов - хоронят в земле. А вот в северной части Германии кремируют 90 процентах умерших, в Баварии же, особенно в сельской местности, - прямо противоположная тенденция: кремируют всего 10 процентов умерших.

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