Кто и сколько платит за похороны в Германии?

Похороны - дело во всех смыслах очень серьезное. И дорогое. Большинство немцев заранее готовятся к собственным похоронам, чтобы это недешевое мероприятие не легло тяжким бременем на их родных. Обычно немцы либо просто откладывают деньги на похороны в течение жизни, либо заводят специальную сберкнижку или страховой полис.
Если у умершего денег на похороны не оказалось, взять на себя оплату похоронных услуг должны его наследники. Наследник, у которого нет денег, может написать заявление в местную администрацию с просьбой к общине взять расходы на себя. Платежеспособность или неплатежеспособность наследника будет проверена. Бывает и так: община оплачивает похороны, а уже потом обнаруживается, что у наследника все же были средства. В таком случае затраты ему придется общине возместить. В редких случаях наследников могут освободить от обязанности платить за похороны: к примеру, если имел место доказанный случай насилия в семье. Когда община берет оплату похоронных услуг на себя, покойник будет похоронен наравне с другими усопшими, традиционно, с должным к себе уважением. Ни о каких безымянных общих могилах и речи быть не может.
В последние годы умерших в Германии все чаще кремируют - прежде всего, конечно, по их желанию. Эту тенденцию подтверждает и Кристоф Кукелькорн (Christoph Kuckelkorn), владелец самого крупного похоронного агентства в Кельне с шестью филиалами в разных районах города. "Те, кто решается на кремацию, может выбрать самые разные формы похоронных услуг, например, развеять прах в воздухе или опустить его в морскую бездну, захоронить в специально отведенном для этого лесном массиве и даже сделать из праха искусственный бриллиант", - рассказывает Кристоф Кукелькорн.
В траурном зале похоронного бюро
Законодательство, касающееся похорон, в Германии более строгое, чем в других европейских странах. "Однако то, что в Германии запрещено, разрешено в соседних странах, и наше похоронное агентство идет навстречу клиентам, решая их проблемы с помощью зарубежных посредников", - уточняет Кукелькорн.
Анонимные могилы и бриллианты из праха
Скажем, развеивать прах умерших в Германии запрещено. Согласно закону, умерший должен быть захоронен в земле, на одном из 36 тысяч кладбищ, или кремирован на восьмой день после смерти. Исключение составляют только те случаи, когда речь идет о преступлении или подозрении, что совершено преступление, и с телом приходится работать криминалистам. Сроки захоронения урн с прахом ограничены тремя месяцами со дня кремации.
Хранить дома урны с прахом в Германии запрещено, они обязательно должны быть захоронены либо на городских кладбищах с надгробной плитой или памятником, либо анонимно на специальных лужайках или в отведенных для этого лесных массивах - так называемых "лесах успокоения" (FriedWald). Развеять прах над морем можно только в Швейцарии, Австрии и Франции. В Германии урна с прахом, сделанная из специального материала, быстро растворяющегося в соленой воде, просто опускается на морское дно.
Самый необычный вид похорон - превращение праха с помощью новых технологий в искусственный бриллиант. Но и самый дорогой. Например, швейцарская фирма Algordanza, которая предлагает такие услуги и с которой сотрудничают и немецкие похоронные агентств, берет за них не менее 20 тысяч швейцарских франков.
Но вернемся к обычным похоронным услугам. Стоимость мест на немецких кладбищах, как и цены на похоронные услуги, устанавливает для себя каждая федеральная земля. Однако в крупных немецких городах стоимость этих услуг примерно одинаковая.
Аренда места для захоронения урны на кладбищах в Кельне стоит примерно поторы тысячи евро, могила с небольшой надгробной плитой -1765 евро. Аренда участка земли для захоронения семейной пары на 25 лет обойдется почти в две тысячи евро за каждый гроб или урну в отдельности.
Стоимость похоронных услуг на самом кладбище колеблется от 400 евро за анонимное захоронение до 2 тысяч евро - за могилу с уходом. Услуги похоронных агентств - отдельная статья расходов. Сюда входит стоимость гроба, бальзамирование тела, его хранение и перевозка, - в общей сложности, от двух до пяти тысяч евро. Поминки - в зависимости от количества людей и размаха - могут обойтись в несколько сотен евро и даже больше. Если ко всему этому прибавить также стоимость надгробных плит или памятников, то ясно, что похоронить близкого человека - удовольствие в Германии весьма дорогое: от пяти до десяти тысяч евро.
Новые веяния и тренды
В последние десятилетия к смерти и похоронам люди стали относиться проще, без прежнего пиетета, что можно, разумеется, оценивать по-разному. В моду вошли, например, гробы с символикой любимого футбольного клуба. В городе Гельзенкирхене, например, неподалеку от футбольного стадиона "Шальке", есть кладбище, на котором похоронены уже около двух тысяч болельщиков этого традиционного клуба. В Кельне есть захоронения фанатов команды "Кельн". Любители футбола могут выбирать для себя урну в виде футбольного мяча.
Урны с прахом в виде футбольных мячей
Раньше считалось, чем богаче человек, тем пышнее должны быть его похороны. Сегодня и это изменилось. "Многие состоятельные люди отказываются от пышных похорон и дорогих памятников на могилах, охотнее завещая "сэкономленные" таким образом деньги своим близким или благотворительным фондам", - говорит Кукелькорн. Бывшему музыканту важней, чтобы на его похоронах играл оркестр, чем если бы его могилу украшала дорогостоящая надгробная плита.
Интересно, что, как утверждает Кукелькорн, в Германии и в этой сфере существуют региональные различия. Так, в Кельне, 60 процентов умерших кремируют, сорок процентов - хоронят в земле. А вот в северной части Германии кремируют 90 процентах умерших, в Баварии же, особенно в сельской местности, - прямо противоположная тенденция: кремируют всего 10 процентов умерших.
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Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне
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Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне
Могилы знаменитостей
Династия Фарина до сих пор выпускает тот самый первый Eau de Cologne - одеколон. Николаус Отто изобрел двигатель внутреннего сгорания. Писатель Хайнц Конзалик: в СССР его тоже читали. Повсюду в Германии можно купить монашескую настойку из мелиссы. "Да будет воля Твоя", - написано на могиле Марии Клементины Мартин - составительницы рецепта Klosterfrau-Melissengeist.
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Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне
Отто Вольф фон Амеронген
Посетители, знакомые с германо-советскими экономическими отношениями, вряд ли пройдут мимо этой могилы. Его называли неофициальным министром восточноевропейской торговли. Отто Вольф фон Амеронген более сорока лет возглавлял Восточный комитет немецкой экономики. У всех на слуху был газопровод Уренгой-Помары-Ужгород - лишь один из его проектов.
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Имена
Политики, художники, пивные бароны... На Мелатене находятся склепы банкиров фон Оппенгеймов и издателей Дю Монт. Здесь покоятся художник Эрнст Вильгельм Най, основатели музеев и меценаты Рихарц и Хаубрих, любимый народом артист Вилли Милович. В 2009 году здесь похоронили поэта Алексея Парщикова.
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Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне
Эпохи и стили
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Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне
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Надгробья в неоготическом стиле... Их много. Они словно скопированы с Кельнского собора. Первые десятилетия Мелатена приходятся как раз на период достройки этого готического шедевра в эпоху немецкого романтизма. Неоготика была в моде. Вот один из типичных памятников - с якорем, символом вечного покоя.
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Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне
Спаситель
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Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне
Религии
Хотя новое кладбище не было конфессиональным, сначала на Мелатене хоронили только католиков. Первая могила протестанта появилась здесь в 1829 году, то есть почти через два десятилетия после открытия. Первые еврейские захоронения относятся к 1892 году. Сейчас на памятниках можно встретить и арабскую вязь, и иероглифы, и православные образы.
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Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне
Читая символы
Детали, элементы, античные цитаты... Среди частых символов - венки из "окаменевшего" плюща, да и сам вечнозеленый плющ растет повсюду. Он говорит о верности и вечной жизни. Львы символизируют воскрешение. Змеи - соблазн, розы - любовь. И повсюду ангелы, ангелы, ангелы…
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Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне
Парк
Образцом для плана Мелатена стало кладбище Пер-Лашез. На двух главных аллеях посадили платаны. Эти деревья в античности символизировали траур и печаль. На боковых - липы. Мелатен, согласно замыслу французских властей, должен был производить впечатление просторного парка, чтобы убедить жителей города в его преимуществах перед тесными приходскими кладбищами.
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Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне
Тишина и покой
Город рос, он вышел за пределы своей средневековой стены, окружил кладбище. Росли и деревья, становились тенистыми аллеи. Постепенно Мелатен превратился в зеленый оазис в городской суете, а его тишина стала привлекать птиц, белок, других зверьков. Говорят, видели даже лис. Жители соседних районов ходят сюда на прогулки с детьми. Каждый день здесь водят экскурсии.
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Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне
Бушлат, каска...
Один из солдатских памятников на территории кладбища. За двести лет его существования войн было много. Во время Второй мировой в бункер около старой часовни на территории Мелатена попала авиационная бомба - погибли все гости проходившей в этом убежище… свадьбы. Более ста человек. Их не стали откапывать. Бункер на кладбище стал братской могилой.
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Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне
Бомбы для мертвецов
Мелатен сильно пострадал. Специально его не бомбили, но именно с западной стороны на город заходили британские и американские самолеты. Случалось, что они по ошибке начинали сбрасывать свой груз за несколько километров до центра Кельна - на мертвецов... На могилах многих знаменитостей сейчас стоят простые послевоенные памятники - взамен разрушенных.
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Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне
Последствия
В годы "третьего рейха" с кладбища пропало большинство чугунных оград и решеток. Их отправляли на переплавку: вермахту нужно было оружие. После войны центральное кладбище находилось в таком плачевном состоянии, что власти даже всерьез рассматривали вопрос о его закрытии и переносе сохранившихся исторических могил в другое место.
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Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне
Место на кладбище
Около 2800 надгробий Мелатена имеют особую историко-художественную значимость. О некоторых заботятся родственники или власти, если речь идет о почетных гражданах Кельна. Окончательно осиротевшие ценные памятники можно взять под опеку - оформить шефство. Оно дает право позже воспользоваться этим местом для собственного захоронения.
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Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне
Миллионы
Новое место на этом кладбище стоит 1300 евро. Договоры аренды участка заключаются на 25, 50 или 100 лет. Конечно, на так называемой Миллионной аллее (Millionenallee), как в городе прозвали главную монументальную часть кладбища, места давно все заняты, хотя и здесь иногда появляются свежие могилы.
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Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне
"Пизанская башня"
На кладбище много красивых памятников, но есть и просто удивительные, забавные. На одной из скромных могилок установлена чугунная печка из питейного заведения, около которой любил греться похороненный здесь завсегдатай… А на этой фотографии - памятник прусскому генерал-майору, скончавшемуся в 1832 году. Посаженный рядом платан вырос и накренил постамент.
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Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне
Смейтесь на карнавале!
По этому кладбищу можно водить отдельную экскурсию, посвященную Рейнскому карнавалу. Вот могила Ханса Хорста Энгельса - бывшего председателя его оргкомитета и инициатора создания музея "пятого времени года". К слову, сейчас за главное шествие шутов и ряженых в "бешеный понедельник" в Кельне отвечает владелец... похоронного бюро. Круг замкнулся.
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Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне
То немцу смерть
На одной из старых могил Мелатена установлена фигура смерти с косой - знаменитая и тысячи раз увековеченная фотографами, однако от нас она спряталась, вернее, не она, а он. Смерть на немецком - мужского рода: Tod, Sensenmann...
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Кладбище Мелатен - Ваганьково на Рейне
P.S.
На кладбище, основанном французами, смерть мы так и не нашли. Наверное, потому что искали женщину - "шерше ля фам"...
Автор: Максим Нелюбин