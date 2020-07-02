Кто и почему завидует белорусам? Спроси Лукашенко!

Президент Беларуси Александр Лукашенко в речи ко Дню независимости страны заявил: россияне и украинцы завидуют спокойной жизни белорусов. Позавидовал ей, похоже, и Сергей Елкин.
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