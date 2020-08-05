"Я не вижу, как люди голосуют, что происходит с урной, что в закрытом помещении делают члены комиссии", - жалуется независимый наблюдатель Павел Береснев из Минской области, включившийся в процесс наблюдения с 4 августа - с первого дня досрочного голосования на президентских выборах в Беларуси.

Причина, по которой Береснев не может быть на избирательном участке, - меры безопасности, принятые властями страны из-за пандемии COVID-19. В их числе - уменьшение числа наблюдателей, которые одновременно могут находиться на участке для голосования. Кто и как наблюдает за выборами президента Беларуси в период пандемии - у DW.

Без международных наблюдателей?

ПАСЕ (из-за пандемии) и БДИПЧ ОБСЕ (поздно поступило предложение из Минска) решили не направлять делегации наблюдателей на нынешние президентские выборы в Беларусь. Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что и Москва своих наблюдателей не пришлет. В итоге, из иностранных представителей можно ожидать присутствия лишь наблюдателей от ШОС и СНГ.

Элла Памфилова

Что касается наблюдателей национальных, то их всего 43 тысяч. Большинство - от общественных объединений, вроде Федерации профсоюзов (ее глава - доверенное лицо президента Лукашенко), провластных союза молодежи и объединения "Белая Русь". Более 5 тысяч наблюдателей аккредитованы от инициатива "Честные люди" .

По данным инициативы, за два дня досрочного голосования ими были зафиксированы более 3 тысячи нарушений законодательства: независимых наблюдателей не пускают на участки, лишают аккредитации, задерживают. Глава ЦИК Лидия Ермошина так прокомментировала для tut.by сообщения о задержаниях наблюдателей и удалении их с участков: "Там, где они дебоширят, удаления с помощью милиции есть. Все остальное - это взаимоотношения и разборки между комиссией и наблюдателем".

Члены участковых комиссий не соблюдают санитарные нормы

Сославшись на сложную эпидемиологическую ситуацию, ЦИК снизил число наблюдателей на участке до трех в дни досрочного голосования и до пяти - в основной. На практике нововведение коснулось только независимых наблюдателей. Минский студент Дмитрий Мазуро уверен, что решение ЦИК нарушает, в том числе, права тех избирателей, которые подписались за его выдвижение в наблюдатели.

В дни досрочного голосования на избирательном участке могут находиться максимум три наблюдателя

Дмитрий вместе с Дарьей Самардак и Валерией Колесник наблюдают за голосованием в столичной гимназии №20, где организованы сразу три участка. По словам Валерии, члены комиссий сами не соблюдают санитарные нормы: "На участках в перчатках не было никого, в масках - около половины присутствовавших. Мы написали жалобу".

Дарья ждет основной день голосования: "9 августа, возможно, для нас что-то изменится - людей много, перед каждым дверь не закроешь". А вот Валерия сомневается, что им позволят наблюдать: "Мне кажется, следующий шаг - лишение нас аккредитации".

"Хочу понять, на каких людях держится система"

"В участковых избирательных комиссиях (УИК) к нам относятся настороженно и недоверчиво, - делится наблюдатель от движения "За свободу" Ольга Жук. - Возможно, думают, что хотим сорвать выборы. Но наша цель - добиться честности и открытости. Удивило, что и некоторые избиратели настроены агрессивно, норовят задеть, спровоцировать".

Ольга аккредитована на участке №38 Первомайского района Минска. В первый день досрочного голосования независимым наблюдателям показали опломбирование урны (правда, щели по просьбе Ольги так и не заклеили), потом попросили выйти в коридор и закрыли дверь. В итоге наблюдение свелось к подсчету избирателей.

На следующий день Жук запретили находиться в здании: "Я хочу 9 августа попасть на подсчет голосов, чтобы понять, на каких людях держится система".

Наблюдатель - человек на табурете у входа на участок для голосования

Павел Береснев (участок №19 в агрогородке Раков Минской области) также следит за процессом, мягко говоря, со стороны. Он выложил в Facebook фото со своего импровизированного наблюдательного пункта на крыльце здания: "Мимо меня проходили люди. Человек на табурете возле участка - диво-дивное. Некоторые останавливались, спрашивали, что я делаю. А потом возмущались по поводу моего способа наблюдения".

5 августа Павла все-таки пустили на избирательный участок, правда ненадолго - приехал председатель районного избиркома, увидел, что в помещении больше трех наблюдателей, и… Павел вновь оказался на крыльце. "Я не вижу, как люди голосуют, что в закрытом помещении делают члены комиссии и наблюдатели-"счастливчики". Единственное, что я вижу, - сколько людей зашло на участок и сколько вышло", - говорит Береснев.

Наблюдатель насчитала 23 избирателя, комиссия - 81

Анне Суслиной не позволяют сфотографировать протокол УИК

А у независимого наблюдателя, IT-специалиста Анны Суслиной ее подсчеты с цифрами комиссии не сошлись. В первый день на участке №15 Центрального района Минска она насчитала 23 досрочно проголосовавших, УИК - 81. Только после долгих препирательств и призывов Анны соблюдать закон глава комиссии согласилась показать ей протокол.

Но внезапно на участке начали ремонтировать дверь. "Я была в коридоре и не видела, что происходит внутри. Оказалось, избирательная комиссия быстро оклеила урны и покинула помещение. Мы с мужем буквально в спину им прокричали, что подадим жалобу в прокуратуру", - рассказывает Суслина. На следующий день протокол ей все же показали. Но когда Анна пыталась его сфотографировать, ее попросили удалиться из помещения, пригрозив лишить аккредитации.

Между тем, по данным ЦИК, за два дня досрочного голосования явка составила 12,75%. "Это досрочное голосование - люди валом пошли - говорит о том, что люди насторожились. Они уцепились за этот кусок земли и потерять его не хотят", - заявил президент Лукашенко на совещания по обеспечению безопасности избирательной кампании.

Корреспондент DW за 40 минут не увидела ни одного избирателя

Что думают о выборах наблюдатели, которые все-таки попали на участок, выяснила корреспондент DW Александра Богуславская. На участке №4 Московского района столицы Беларуси препятствий ей не чинили. На кабинах для голосования были шторки - глава ЦИК Лидия Ермошина рекомендовала их снять. А председатель УИК заверил, что делать фото и журналистам, и избирателям можно.

Лидия Ермошина

Что до соблюдения санитарных норм, то члены комиссии надели маски только при появлении журналистов, а потом снова сняли. Наблюдатель Юлия (медицинский работник) рассказала DW, что при ней никаких нарушений не было. По ее словам, досрочно голосуют в основном пенсионеры, независимые наблюдатели на участок не приходили, как и избиратели с белой ленточкой (символ поддержки кандидата в президенты Светланы Тихановской).

Хотя Юлия его и не видела, Михаил Кузнецов - независимый наблюдатель, который работает на этом же участке. Настроен он менее оптимистично: "Постоянно в помещении только три наблюдателя. Попадаю по графику в тройку - сижу здесь, нет - стою под дверью". Его подсчеты проголосовавших избирателей не всегда совпадают с результатами комиссии, но говорить о фальсификации Кузнецов не может, так как в помещении он не всегда, а следить за двумя выходами из коридора сложно. За 40 минут, которые корреспондент DW провела на участке, досрочно проголосовать не пришел ни один избиратель.

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