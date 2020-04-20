Кто и зачем, сидя в карантине, учит немецкий язык?

Нерабочие дни из-за коронавируса в России растянулись до конца мая. Одни призывают потратить высвободившееся время на саморазвитие, другие уверены, что забот сейчас стало больше и на учебу нет ни времени, ни сил. Прибавилось ли учеников немецкого в это время? DW попросила известных Instagram-блогеров поделиться своими наблюдениями.

Учат ли больше немецкий на карантине?

"Лично у меня сейчас работы стало намного больше", - рассказала DW основательница блога Deutsch mit Olga Ольга Кунцевич. Она живет и преподает в Минске, но главная ее аудитория - в России. По ее словам, те люди, которые давно откладывали обучение, наконец-то пошли на курсы. Исключение - молодые мамы с детьми: "Ведь сейчас на них и дом, и муж, и ребенок".

Преподавательница Валерия Стрельцова из Белгорода говорит, что во время коронавирусных каникул почту ее блога засыпали вопросами, можно ли пройти ее курс онлайн. "А у меня пока нет такого курса. Только методические разработки и карточки со словами. Думаю, придется сделать", - говорит Валерия. В основном к ней обращаются родители учеников, которым ввели второй иностранный язык в школе или которые готовятся к поступлению в зарубежные вузы.

Катерина Елфимова

По словам Катерины Елфимовой из Санкт-Петербурга, автора инстаграм-блога Berliner Deutsch , спрос на ее курсы немецкого во время карантина менялся. "В первую неделю, когда Путин только-только объявил карантин в России, продажи моих курсов шли вверх. Но когда он второй раз выступил по телевизору и продлил нерабочий период на месяц, в тот же день они резко упали. Думаю, что люди поняли, что если сейчас начнут тратить деньги, то неизвестно, когда они их снова начнут зарабатывать", - говорит она. По ее словам, многие студенты планировали сдавать экзамены на языковые сертификаты этой весной и в начале лета, но сейчас все они приостановлены. А сами ученики - расслабились.

Кто в России учит немецкий и для чего

По словам большинства преподавателей в Instagram, с которым поговорила корреспондент DW, в России немецкий через интернет учат исключительно для эмиграции. Большинство из них - девушки.

"Моя основная аудитория - молодые девушки из России и Украины. Парней - процентов десять, и все - старше тридцати лет. Многие хотят эмигрировать, потому что в Германии высокий уровень жизни, и ментально, как мне кажется, немцы нам очень близки", - говорит Илья из Москвы. Сам он работает в "Роснефти", но как хобби занимается блогомPro sprache.

Регина Янгалина

С ним согласна и Регина Янгалина из Челябинска. На ее блог Deutsch Zusammen подписано 26 тысяч человек. "Раньше в блоге было много врачей, которые переезжали в Германию, - рассказала она. - Теперь немецкий у меня учат в основном российские студенты, планирующие учиться в Германии".

"Таких, чтобы учили немецкий для души, сейчас нет, - говорит Екатерина Елфимова. - У большинства четкая цель - переезд в Германию. Выйти замуж или устроиться на работу. Есть еще планирующие переехать в Германию российские немцы. Возраст преимущественно от 25 до 35 лет. Процентов 75 - женщины".

Ольга Кунцевич

Отдельная категория - это женщины, которые хотят учить язык для удовольствия или путешествий. Однако, по словам Ольги Кунцевич, почти всегда выясняется, что на самом деле они хотят найти себе немецкого мужа и получить сертификат А1, который необходим для получения "визы невесты", собственно, еще до знакомства с женихом. "Таких я, если честно, стараюсь отсеивать, потому что у них очень слабая мотивация учить язык полноценно, выше требуемого для визы уровня", - говорит Ольга.

Зачем проходят российские курсы немецкого в Германии

Примерно половина учеников на российских интернет-курсах немецкого языка уже по несколько лет живут в Германии. Чаще всего это женщины, которые вышли замуж за немцев.

"Основная часть моего блога - это женщины, которые уже вышли замуж за немцев 3-7 лет назад, но на немецком не разговаривают. Для переезда они худо-бедно сдали тест на сертификат А1, после чего их немецкие мужья за первые годы брака выучили русский язык, и дома все стали говорить по-русски. Я сначала думала, что это исключение. Но нет. И вот теперь многим из них пришло время получать гражданство и сдавать для этого сертификат B1. Из-за детей и домашних хлопот времени ходить куда-то на курсы у них нет, плюс в Германии все очные языковые курса закрыты на карантин", - рассказывает Катерина Елфимова.

На втором месте - тоже жены, но уже русских программистов в Германии, Швейцарии и Австрии, указывает Ольга Кунцевич. В то время, как мужьям для работы чаще всего хватает только английского, бытом занимаются женщины и учат язык, чтобы не выпадать из среды. Среди них во время коронавируса спрос на языковые курсы также вырос.

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