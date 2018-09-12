Кто из политиков дольше всех находится у власти (инфографика)

В мировом рейтинге политических долгожителей - и Ангела Меркель, и Владимир Путин. Они занимают предпоследние места в списке из 11 политиков. А кто на первом месте? Об этом инфографика DW.
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