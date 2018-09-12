 Кто из политиков дольше всех находится у власти (инфографика) | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 12.09.2018

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Мир

Кто из политиков дольше всех находится у власти (инфографика)

В мировом рейтинге политических долгожителей - и Ангела Меркель, и Владимир Путин. Они занимают предпоследние места в списке из 11 политиков. А кто на первом месте? Об этом инфографика DW.

  • Инфографика - про Меркель и Путина у власти

    11 политических долгожителей - кто они?

    И Меркель, и Путин

    Среди мировых политиков, которые дольше всех находятся у власти, - и президенты стран, и главы правительств, и те, кто успел побывать в обеих ипостасях. Так, на последнем месте среди политических долгожителей Ангела Меркель. По состоянию на 2018 год, она находится на посту канцлера ФРГ 13 лет. А на предпоследнем месте - Владимир Путин, занимающий должность президента РФ уже 18 лет.

  • Инфографика - про Лукашенко и Назарбаева

    11 политических долгожителей - кто они?

    От Лукашенко до Назарбаева

    Четыре из одиннадцати политических долгожителей руководят бывшими постсоветскими республиками. Так, президент Беларуси Александр Лукашенко, по состоянию на 2018 г., занимает свой пост уже 24 года. Столько же находится у власти и его коллега из Таджикистана Эмомали Рахмон. Президент РФ Владимир Путин правит страной 18 лет, а президент Казахстана Нурсултан Назарбаев - 28 лет.

  • Инфографика - про африканских президентов и Нурсултана Назарбаева

    11 политических долгожителей - кто они?

    Более четверти века у власти

    Лидирует по числу политических долгожителей африканский континент. Среди тех, кто более четверти века у власти, - президенты Камеруна, Уганды и Чада. Но в их компании и казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев, который находится на посту президента 28 лет (все данные - на 2018 г.)

  • Инфографика - про президентов Камеруна и Экваториальной Гвинеи

    11 политических долгожителей - кто они?

    Глава Камеруна побьет полувековой рекорд?

    На первом месте среди политических долгожителей - президент Камеруна: в 2018 году он отметил 43-ю годовщину нахождения у власти - сначала в роли премьер-министра, а затем - президента. В 2018 году камерунскому лидеру исполнилось 85 лет. На 4 года меньше правит страной президент Экваториальной Гвинеи, занимающий свой пост уже 39 лет.

    Автор: Наталья Позднякова


  • Инфографика - про Меркель и Путина у власти

    11 политических долгожителей - кто они?

    И Меркель, и Путин

    Среди мировых политиков, которые дольше всех находятся у власти, - и президенты стран, и главы правительств, и те, кто успел побывать в обеих ипостасях. Так, на последнем месте среди политических долгожителей Ангела Меркель. По состоянию на 2018 год, она находится на посту канцлера ФРГ 13 лет. А на предпоследнем месте - Владимир Путин, занимающий должность президента РФ уже 18 лет.

  • Инфографика - про Лукашенко и Назарбаева

    11 политических долгожителей - кто они?

    От Лукашенко до Назарбаева

    Четыре из одиннадцати политических долгожителей руководят бывшими постсоветскими республиками. Так, президент Беларуси Александр Лукашенко, по состоянию на 2018 г., занимает свой пост уже 24 года. Столько же находится у власти и его коллега из Таджикистана Эмомали Рахмон. Президент РФ Владимир Путин правит страной 18 лет, а президент Казахстана Нурсултан Назарбаев - 28 лет.

  • Инфографика - про африканских президентов и Нурсултана Назарбаева

    11 политических долгожителей - кто они?

    Более четверти века у власти

    Лидирует по числу политических долгожителей африканский континент. Среди тех, кто более четверти века у власти, - президенты Камеруна, Уганды и Чада. Но в их компании и казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев, который находится на посту президента 28 лет (все данные - на 2018 г.)

  • Инфографика - про президентов Камеруна и Экваториальной Гвинеи

    11 политических долгожителей - кто они?

    Глава Камеруна побьет полувековой рекорд?

    На первом месте среди политических долгожителей - президент Камеруна: в 2018 году он отметил 43-ю годовщину нахождения у власти - сначала в роли премьер-министра, а затем - президента. В 2018 году камерунскому лидеру исполнилось 85 лет. На 4 года меньше правит страной президент Экваториальной Гвинеи, занимающий свой пост уже 39 лет.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотрите также:

  • Рукопожатие Меркель и Путина в 2005 году

    Путин и Меркель: говорить, чтобы не молчать

    Многообещающее начало

    До этого они уже встречались, но эта встреча - первая с момента вступления Меркель в должность канцлера ФРГ. Позднее в 2005 году Меркель вспоминала: "Мы вели очень открытый диалог". Путин, в свою очередь, тоже призывал к продолжению добрых отношений после смены правительства в Берлине, заявив, что хочет "расширить сотрудничество во внешней политике, бизнесе и гуманитарных вопросах".

  • Путин и Меркель

    Путин и Меркель: говорить, чтобы не молчать

    Умение Меркель слушать

    В рамках "Петербургского диалога" в Дрездене в конце 2006 года в интервью телеканалу MDR еще с двумя высокопоставленными политиками Путин сказал о канцлере ФРГ следующее: "Мы не знакомы очень близко, но меня впечатляет ее способность слушать". По его словам, среди политиков это умение - редкость, тем более ценно оно в Меркель.

  • Встреча Меркель и Путина в РФ в присутствии собаки российского президента

    Путин и Меркель: говорить, чтобы не молчать

    Невинное запугивание?

    Три месяца спустя Путин знакомит Меркель со своим лабрадором Кони. При этом хорошо известно, что Меркель побаивается собак. "Хотя, как мне кажется, российский президент знал, что я не горю желанием знакомиться с его собакой, он привел ее с собой", - сказала Меркель в интервью газете Süddeutsche Zeitung восемь лет спустя. Многие сочли этот случай ярким примером умения Путина устраивать провокации.

  • Меркель и Путин в ходе германско-российских правительственных консультаций на Петербургском диалоге

    Путин и Меркель: говорить, чтобы не молчать

    Петербургская обида

    Свое мнение об отношении Путина к критически настроенным СМИ и представителям гражданского общества Меркель косвенным образом, но вполне ясно высказала на "Петербургском диалоге" в 2012 году. На прозвучавший из публики вопрос она ответила: "Если бы я обижалась каждый раз, когда дома открывала газету, я не пробыла бы канцлером и трех дней".

  • Владимир Путин в интервью с главным редактором таблоида Bild

    Путин и Меркель: говорить, чтобы не молчать

    Деловые отношения

    "У нас деловые отношения, за последний год я встречался с ней семь раз, минимум 20 раз мы общались по телефону, - говорит Путин в 2015 году в интервью таблоиду Bild. - Я ей доверяю, она очень открытый человек. У нее, как и других, есть определенные ограничения. Но она честно пытается урегулировать кризисы, в том числе - на юго-востоке Украины".

  • Владимир Путин

    Путин и Меркель: говорить, чтобы не молчать

    Путин зафиксировал разочарование Меркель

    "Я никого не хочу оскорбить, но сказанное фрау Меркель - это проявление давно накопившегося гнева по поводу ограниченного суверенитета", - так охарактеризовал Путин речь Меркель в Мюнхене в июне 2017 года. Тогда, после саммита G7 на Сицилии, едва не завершившегося провалом из-за конфронтационного курса Дональда Трампа, Меркель заявила, что европейцам нужно учиться рассчитывать на собственные силы.

  • Путин дарит Меркель букет цветов в Сочи, май 2018 года

    Путин и Меркель: говорить, чтобы не молчать

    Общение в силу необходимости

    Букет от Путина - это, скорее, проявление уважения, а не галантности. И встреча в Сочи в мае 2018 года, скорее, необходимость, чем личное желание. Об этом сказано и в заявлении Меркель на совместной пресс-конфренции: "Даже если между нами есть серьезные разногласия по некоторым вопросам, нужно говорить друг с другом. Молчание будет означать возникновение все более глубокого непонимания".

    Автор: Ян Вальтер, Марина Барановская


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У Путина и Меркель случился служебный роман, "большой брат" в каждой мобиле и хор российской власти – "Заповедник", выпуск 38

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Соловьиные грибы. Пилим Сирию вместе. Трамп ищет выход из ВТО – "Заповедник", выпуск 40  

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