Кто из кандидатов в президенты зовет Украину в ЕС и НАТО

Пять лет назад отказ тогдашнего президента Украины Виктора Януковича подписывать соглашение об ассоциации с ЕС стал причиной Евромайдана. В нынешней президентской гонке практически нет кандидатов, открыто призывающих остановить сближение с Евросоюзом или внедрение стандартов НАТО. Но при этом мало кто из них уже представил четкое видение того, как привести Украину к членству в ЕС и НАТО.

DW решила разобраться, есть ли различия во взглядах на отношения Украины с ЕС и НАТО среди фаворитов нынешней президентской гонки. Таковыми, согласно февральским соцопросам, являются: нынешний президент страны Петр Порошенко, бывший премьер Юлия Тимошенко, два экс-министра Юрий Бойко и Анатолий Гриценко и шоумен Владимир Зеленский.

ЕС упоминается лишь в двух программах

ЕС вообще упоминается лишь в программах двух кандидатов. У Порошенко она целиком выстроена вокруг "миссии" вступить в ЕС и НАТО, тогда как все его конкуренты сосредоточились на внутренней политике.

Петр Порошенко

ЕС в программе Зеленского упоминается лишь в контексте обращения за помощью в вопросе окончания войны в Донбассе. Не добавили ясности и его недавние заявления. В одном из своих интервью Зеленский ответил на вопрос о членстве Украины в ЕС и НАТО так: "Я никогда не хожу в гости, если меня не зовут... Конечно, круто туда вступить".

Глубже разобраться во взглядах кандидатов на этот вопрос стало возможным не в Киеве, а в Брюсселе, на мероприятии под названием "Украинская лаборатория", состоявшемся 25 февраля. Это мероприятие ежегодно проводит Офис связи украинских аналитических центров в Брюсселе. В этот раз на него пригласили советников пяти ведущих кандидатов в президенты Украины. Речь идет о представителях, которых штабы кандидатов отправили в Брюссель разъяснить свои внешнеполитические позиции.

Отношение кандидатов к членству в ЕС

Петра Порошенко представлял директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко. По его словам, европейская и евро-атлантическая интеграция - "суть и внутренняя логика политики, которую будет проводить президент Порошенко".

Не менее четкой была и позиция советницы Анатолия Гриценко: председатель подкомитета по евроинтеграции Верховной рады Светлана Залищук считает, что будущий президент Украины должен сделать все возможное, чтобы приблизить членство в ЕС и НАТО. По ее мнению, интеграция в обе организации - "абсолютный и неоспоримый выбор" украинского народа.

Владимир Зеленский

Представитель Владимира Зеленского - Ирина Венедиктова является завкафедры гражданско-правовых дисциплин Харьковского университета. О своем кандидате она сказала так: "Он абсолютно проевропейский, не волнуйтесь". Позицию Зеленского его представитель аргументировала конкретной выгодой: без помощи ЕС невозможно вернуть Донбасс и провести его восстановление, а также выплатить внешний долг Украины. Кроме того, Ирина Венедиктова отметила, что люди в Украине хотят иметь европейские стандарты жизни и европейскую судебную систему.

Похожая аргументация была и у представителя Юрия Бойко, бывшего дипломата Олега Волошина. Для него Европа - это стандарты. "Никто, за исключением сумасшедшего, не будет использовать Россию как пример стандартов", - заявил Волошин.

Обозреватели считают Бойко, бывшего министра энергетики в годы правления Виктора Януковича, пророссийским кандидатом. Тем не менее прекратить интеграцию в ЕС Бойко не призывал, впрочем, и за ее углубление тоже не выступал. "Мы не стучимся в закрытые, на данный момент, двери членства в ЕС... Но мы точно заинтересованы в развитии экономического и других форм сотрудничества", - сказал Волошин.

Юлию Тимошенко представлял ее близкий соратник и народный депутат Григорий Немыря. В своем выступлении он говорил о Европе, но не о ЕС: "Украина - это Европа... Украина хочет, и я твердо уверен, имеет право быть участником этого европейского неоконченного проекта".

Имплементация соглашения об ассоциации

Такие туманные заявления не убедили аудиторию, и первым делом представителей кандидатов в президенты попросили четко заявить, поддерживают ли фавориты нынешней президентской гонки в Украине безусловное выполнение соглашения об ассоциации с ЕС и годовых программ Украина-НАТО. Представители Порошенко, Гриценко и Зеленского ответили: "Да и да". Немыря также дал утвердительный ответ, но не согласился со словом "безусловный", поскольку видит необходимость внесения изменений в соглашение об ассоциации, к примеру, увеличения квот на беспошлинный экспорт украинских товаров в Евросоюз. Представитель Бойко уклонился от однозначного ответа.

Юлия Тимошенко

На вопрос корреспондента DW, будет ли Тимошенко в случае избрания продолжать нынешний курс по имплементации соглашения, Немыря ответил, что "так, как сейчас, она не может продолжаться". При этом он указал на отчет правительства Украины по соглашению об ассоциации, согласно которому в 2018 году выполнили 52 процента от поставленных задач. Немыря, бывший в правительстве Тимошенко вице-премьером по евроинтеграции, проблему видит в нехватке возможностей влияния на профильные министерства.

Венедиктова на тот же вопрос ответила: позиция Зеленского - "то, о чем договорились, нужно выполнять". Речь идет о выполнении соглашения об ассоциации, но при этом необходимо повысить экономический уровень в стране.

Членство Украины в НАТО

Ранее политики в Украине часто делали различие между целью страны интегрироваться в ЕС и стать членом НАТО. В нынешней кампании кандидаты, выступающие за евроинтеграцию, поддерживают и Североатлантический альянс. Порошенко в программе в 2023 году обещает подать заявку на членство в Евросоюзе и начать выполнять План действий о членстве в НАТО. Как известно, подать заявку в обе организации можно хоть сейчас. Однако в ЕС пока отказываются признавать перспективу членства Украины. НАТО такую перспективу признает, однако о Плане действий не говорит.

Немыря сразу назвал "безответственным" устанавливать какие-либо сроки по этим вопросам. Павленко парировал: это для внутреннего пользования, чтоб "быть готовым".

В своей программе Зеленский пишет, что движение Украины в НАТО и "другие объединения" - "залог нашей безопасности". На вопрос, что имеется в виду, Венедиктова ответила, что главная идея Зеленского - народовластие. Потому он хочет услышать, как народ Украины "видит движение в определенные блоки".

В свою очередь, представитель Бойко заявил, что не видит никакой возможности двигаться по пути членства в НАТО, потому что в России "верят, что для них приемлемо начать войну с Украиной, нежели увидеть, что Украина вступит в НАТО со всеми вытекающими последствиями".

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