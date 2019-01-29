Кто где сидит, или Как устроена Германия (фотогалерея)

Германия - государство федеративное, поэтому далеко не все центральные органы государственной власти и правительственные организации находятся в Берлине.
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