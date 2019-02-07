 Кто в России хочет наблюдать за выборами президента Украины | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 07.02.2019

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Россия

Кто в России хочет наблюдать за выборами президента Украины

Верховная рада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах президента Украины - даже в рамках ОБСЕ. Один наблюдатель из Москвы все равно проследит за голосованием, считает карикатурист Сергей Елкин.

Владимир Путин говорит о выборах в Украине - карикатура Сергея Елкина

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    Автор: Сергей Елкин


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