Кто в России хочет наблюдать за выборами президента Украины

Украина в карикатурах Сергея Елкина

Ле Пен спела "Крымскую серенаду" для Путина

Глава ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен заявила, что Крым никогда не был украинским, и пообещала в случае победы на выборах во Франции признать его российским.