Кто в России хочет наблюдать за выборами президента Украины

Верховная рада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах президента Украины - даже в рамках ОБСЕ. Один наблюдатель из Москвы все равно проследит за голосованием, считает карикатурист Сергей Елкин.
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