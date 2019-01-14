Кто в Германии имеет право торговать алкоголем

В России теперь пиво можно купить в почтовых отделениях. А что же немцы? В Германии спиртные напитки продаются в магазинах, киосках, предприятиях общепита, на бензоколонках. И судя по статистике, жители Германии охотно пользуются широким ассортиментом алкогольных напитков и их доступностью.

Как следует из отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 2018 год, потребление алкоголя на душу населения в Германии выше среднего по Европе и снижается медленнее по сравнению с другими европейскими странами. Среднестатистический немец выпивает за год, согласно ВОЗ, 11,4 литра чистого алкоголя. Среднестатистический европеец за тот же период времени потребляет 8,6 литра спирта. Лидирует в алкогольном рейтинге ВОЗ за 2018 год Литва, жители которой в среднем выпивают за год 15,2 литра чистого спирта. В России потребление алкоголя снизилось по сравнению с предыдущими годами - до 10,1 литра на душу населения. ВОЗ рекомендует в качестве мер с целью снижения потребления населением алкоголя вводить минимальные цены на спиртные напитки, ограничивать их продажу и рекламу, а также снабжать бутылки предупреждениями о вреде алкоголя для здоровья.

Как Германия регулирует продажу и потребление алкоголя

В Германии действует целый свод правил, регулирующих продажу и публичное потребление алкоголя. Некоторые имеют силу для жителей всей страны, некоторые действуют в отдельных федеральных землях.

Так, например, Баден-Вюртемберг и Бавария ввели у себя поначалу, а потом снова отменили запрет на продажу алкоголя на автозаправках и в магазинах после 22 часов. В Баварии алкоголь на автозаправках разрешено было продавать только водителям, чтобы еще больше ограничить потребление спиртного местными жителями, которым в ночи вдруг захотелось выпить.

На всю Германию распространяется закон, регулирующий доступ к алкоголю со стороны несовершеннолетних. Возрастные ограничения регулируют как продажу алкогольных напитков, так и их потребление в общественных местах. Нарушение правил и положений со стороны продавца алкоголя карается штрафами в размере до 50 000 евро и может даже привести к тюремному заключению.

Какие спиртные напитки разрешено продавать подросткам

Немецкий закон делит поступающий в продажу алкоголь на две большие группы. В одну входят пиво, вино, игристые вина и смеси вина с безалкогольными напитками. Во вторую группу входит весь остальной алкоголь, включая водку, ром, виски и ликеры, алкогольные коктейли и даже конфеты с содержанием дистиллированного алкоголя. Главное в этой классификации не концентрация, а тип алкоголя.

Покупать и потреблять алкоголь из первой группы, то есть вино и пиво, подростки в Германии могут с 16 лет. Пить вино и пиво в общественных местах разрешено с 14 лет, но только в присутствии и с согласия родителей или законных опекунов. Возрастные ограничения на продажу и потребление алкоголя действуют в Германии без изменений и во время увеселительных мероприятий типа "все включено", где спиртные напитки входят в стоимость входного билета.

Продавать крепкие спиртные напитки, а также потреблять их в общественных местах, закон в Германии разрешает лишь лицам совершеннолетним, то есть с 18 лет, когда наступает полная гражданская дееспособность. Поэтому в немецких супермаркетах все шнапсы и бренди стоят, как правило, в закрытых на ключ стеклянных витринах.

Алкогольные напитки в ассортименте торговых автоматов немецкий закон разрешает только при условии недоступности этих напитков для детей и подростков. Поставщик должен либо обеспечить это технически (например, путем проверки чипа банковских карт), либо разместить торговый автомат в месте, недоступном для детей и подростков. Дистиллированные спиртные напитки продавать через торговые автоматы запрещено.

Смотрите также:

Самые крепкие сорта пива

Самые крепкие сорта пива Samuel Adams. Utopias: 28 % Бутылка имеет форму медного пивоваренного котла. Содержимое ее настаивалось сроком до 22 лет в самых различных бочках, со вкусом шерри, бренди, коньяка или скотча. Раз в два года пивоварня Samuel Adams из Бостона извлекает из своих недр новые эксклюзивные и ароматные сорта крепкого пива. По цене около 190 евро за бутылку это самое дорогое пиво Америки.

Самые крепкие сорта пива BrewDog. Tactical Nuclear Penguin: 32% В 2009 году пиво Tactical Nuclear Penguin из шотландской пивоварни BrewDog было признано самым крепким в мире. "Ядерный пингвин" рождается в результате частичной заморозки пива, при которой алкоголь концентрируется в незамерзшей жидкости, что и позволяет получить очень крепкое пиво. Шотландские пивовары рекомендуют вкушать его в малых дозах, как "хороший виски или альбом Фрэнка Заппы".

Самые крепкие сорта пива Struise. Black Damnation VI-Messy: 39% Бельгийская пивоварня De Struise Brouwers варит Black Damnation на основе российского императорского стаута, крепкого темного пива верхнего брожения, подаренного британцами Екатерине II. "Черное проклятие" в магазинах не купишь. Знатоки, пробовавшие напиток на пивных фестивалях, рассказывают, что по вкусу оно, в отличие от многих других крепких сортов пива, действительно похоже на пиво.

Самые крепкие сорта пива Schorschbräu. Schorschbock 40: 40% Еще один претендент на звание самого крепкого пива мира в 2009 году - Schorschbock из немецкой пивоварни Schorschbräu. Пиво этой марки с содержанием алкоголя 31% появилось на рынке в 2008 году и тогда было самым крепким в мире. В 2010 году 40-градусное Schorschbock отобрало пальму первенства у "ядерного пингвина" из BrewDog.

Самые крепкие сорта пива BrewDog. Sink the Bismarck!: 41% Шотландцы из BrewDog тоже не медлили и в кратчайшие сроки выпустили еще более крепкое пиво с дерзким названием "Утопи "Бисмарка"!". Пиво, цитирующее в названии крупнейший линкор нацистской Германии, содержит в четыре раза больше хмеля, чем обычный эль, а высокая крепость достигается четырехкратным вымораживанием воды. Бутылка стоит 100 евро.

Самые крепкие сорта пива BrewDog. The End of History: 55% В борьбе за титул "Самое крепкое пиво мира" BrewDog изобрел также светлый эль с содержанием алкоголя 55%. В 2010 году пивоварня выпустила целых 12 бутылок, упакованных в звериные чучела, стоимостью 750 евро за штуку. В 2016 году с помощью краудфандинга были найдены средства для новой серии "Конца истории". Инвесторы, вложившие в фирму 20.000 долларов, получали такой сувенир в подарок.

Самые крепкие сорта пива Schorschbräu. Schorschbock 57: 57% Самое крепкое пиво Германии - Schorschbock 57 из пивоварни Schorschbräu - появилось на рынке в 2011 году. Больше чем 57 % алкоголя, утверждают пивовары, получить невозможно, не нарушая 500-летнего Закона о чистоте пива. Пиво было выпущено количеством 36 бутылок по цене 200 евро каждая.

Самые крепкие сорта пива 't Koelschip. Start the Future: 60% Нидерландская пивоварня 't Koelschip ответила немцам и шотландцам пивом Start the Future - тоже обозримое число бутылок, но гораздо дешевле, чем экзотическая "звериная" серия BrewDogs: всего 35 евро за штуку.

Самые крепкие сорта пива Brewmeister. Armageddon: 65% Участвует в соперничестве за титул "Самое крепкое пиво мира" и шотландская пивоварня Brewmeister, выпустившая в 2012 году серию "Армагеддон". Однако потом выяснилось, что этанол, то есть чистый спирт, был добавлен впоследствии. "Конец времен" поэтому исчез из ассортимента.

Самые крепкие сорта пива Brewmeister. Snake Venom: 67.5% Год спустя Brewmeister выдал на гора еще более крепкое пиво - одна бутылка "Змеиного яда" содержит алкоголь в объеме, аналогичном 15 стопкам водки. На этикетке содержится рекомендация пить не больше, чем 35 миллилитров за раз. Пуристы, впрочем, пивом этот ерш не считают, потому что и его крепость была увеличена с помощью добавок алкоголя. Автор: Элизабет Грениэр, Элла Володина

