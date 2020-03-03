Кто в Германии главный по капусте (фото)

Ольденбург • В 2001 году этот символический трон занимала (будущий канцлер) Ангела Меркель, в 1996 году - (будущий глава МИД) Йошка Фишер, в 1992 году - (будущий канцлер) Герхард Шрёдер, в 1978 году - (действующий канцлер) Гельмут Шмидт…

По списку королей и королев кудрявой капусты - грюнколь (нем. Grünkohlkönig, Grünkohlkönigin) можно составлять справочник "Кто есть кто в немецкой политике" последних десятилетий. Первый раз немецкого капустного короля короновали в далеком 1956 году.

Ангела Меркель и тогдашний обербургомистр Ольденбурга Юрген Пёшель в 2001 году

Передача власти в королевстве грюнколя

Сейчас в начале марта этот титул и почетные обязанности посла немецкого грюнколя перешли к федеральному министру по делам семьи Франциске Гиффай (Franziska Giffey) из партии СДПГ. Первая фотография была сделана во время торжественной церемонии передачи короны, вернее - скипетра из той самой капусты от предшественника новой королевы - сопредседателя партии "зеленых" Роберта Хабека (Robert Habeck), которого в Германии многие считают возможным кандидатом в федеральные канцлеры от этой партии на следующих выборах.

Грюнколь с колбасками - традиционное блюдо немецкой кухни

Зимний овощ в морозе больше не нуждается

Кудрявая капуста - традиционное блюдо немецкой кухни зимой. Раньше урожай начинали собирать лишь после первых заморозков, так как под воздействием низких температур она становится слаще. Однако новым современным сортам грюнколя морозы не нужны, то есть вкусовые качества от погоды больше не зависят. Так что глобальное потепление этому овощу и сытным блюдам добротной бюргерской кухни из него не угрожает.

Одним из традиционных регионов возделывания грюнколя в Германии считается земля Нижняя Саксония, где в Ольденбурге как раз и коронуют Их капустных Величеств. Заканчивается сезон грюнколя в Германии традиционно в Великий четверг перед Пасхой.

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Грюнколь - любимое блюдо немцев зимой

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