Кто виноват в насилии против участников протестов 9 сентября?

ОМОН, Росгвардия, полиция были брошены против участников протестов 9 сентября. Карикатурист Сергей Елкин о дискуссии, кто спровоцировал применение силы, в том числе - против несовершеннолетних.
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