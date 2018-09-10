 Кто виноват в насилии против участников протестов 9 сентября? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 10.09.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Кто виноват в насилии против участников протестов 9 сентября?

ОМОН, Росгвардия, полиция были брошены против участников протестов 9 сентября. Карикатурист Сергей Елкин о дискуссии, кто спровоцировал применение силы, в том числе - против несовершеннолетних.

Карикатура - два спецназовца избивают лежащего на земле молодого человека, у которого уже течет кровь. Обыватели, стоящие вокруг, осуждают не спецназовцев, а молодого человека.

Смотрите также:

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Несколько тысяч участников

    Во второй день празднования Дня города и в день выборов столичного мэра в 14:00 по московскому времени на Пушкинской площади начали собираться люди. Хотя митинг не был санкционирован, толпа быстро разрасталась и скоро уже заполнила всю площадь вплоть до кинотеатра "Россия". В мероприятии приняли участие от 2 до 4 тысяч человек.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    И стар и млад

    На митинге было очень много молодежи, что стало уже традицией для протестных акций Алексея Навального, но на этот раз пришло и немало пожилых людей.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Росгвардия - на митинг

    По периметру площади Пушкина выстроились полицейские автобусы и грузовики. Через громкоговорители людей призывали разойтись и грозили "привлечением к административной ответственности". Но собравшиеся игнорировали повторявшиеся каждые две минуты объявления. Ближе к 15.00 мск со стороны Петровки по Страстному бульвару к месту проведения митинга проследовала колонна Росгвардии.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Путин нарушает конституцию?

    Пенсионерка Галина призналась, что долго трудилась над самодельным плакатом. По ее мнению, президент России нарушает конституцию РФ, а российское государство давно перестало быть ориентированным на человека.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Президенту припомнили обещание

    Многие апеллировали к данному несколько лет назад обещанию Владимира Путина не повышать пенсионный возраст. Кто-то наносил его цитату на плакаты, а некоторые - даже на футболки.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    "Путина - на пенсию"

    Собравшиеся в основном скандировали лозунги против пенсионной реформы и за отставку правительства и Владимира Путина. Основные претензии предъявлялись президенту РФ. Многие требовали его ухода на пенсию на равных правах с остальными гражданами России.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Траур по пенсиям

    Траурный венок с надписью "Помним. Скорбим. Пенсия" стал одним из главных атрибутов митинга. Под конец мероприятия его водрузили на один из фонарей.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Молодежь на фонарях

    По традиции, сложившейся еще в марте 2017 года, когда Навальный провел в Москве антикоррупционный митинг, подростки залезали на фонари. Снизу им передавали плакаты. Любимцами фотографов стали молодые люди в коронах "Вован" и "Димон" (слева в кадре).

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    "Потрачено"

    Апофеозом митинга стало появление транспаранта "Дожить до пенсии. Потрачено". Его поднял парень с черной толстовке с капюшоном, символизируя смерть. Люди кричали "Правительство в отставку" и "Раз-два-три, Путин уходи".

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Несколько человек задержали

    После 16:00 часть людей покинула Пушкинскую площадь. Некоторые призвали двигаться в сторону Кремля. Начались задержания.

    Автор: Евлалия Самедова, Москва


Смотреть видео 01:58
Now live
01:58 мин

Как проходили протесты 9 сентября против пенсионной реформы

Контекст

Комментарий: План Навального сработал

Впервые за годы правления Путина власть столкнулась с ситуацией, когда против ее решения настроено большинство населения. Федор Крашенинников об итогах акций против пенсионной реформы 9 сентября. (10.09.2018)  

Зачем молодежь в РФ протестует против пенсионной реформы

9 сентября прошли организованные Навальным протестные акции против повышения пенсионного возраста. Почему за ним вновь последовали подростки - дежурные участники его митингов? DW спросила у социологов. (08.09.2018)  

В Петербурге акция против пенсионной реформы закончилась массовыми задержаниями

Около 400 участников акции протеста против повышения пенсионного возраста задержаны в Санкт-Петербурге. DW о том, как демонстрантам не дали дойти до Дворцовой площади. (09.09.2018)  

Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

9 сентября в российской столице состоялся несанкционированный митинг против пенсионной реформы, организованный сторонниками Алексея Навального. (09.09.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как проходили протесты 9 сентября против пенсионной реформы  

Как сторонники Навального готовят акцию против пенсионной реформы  

Как пенсионная реформа выводит людей на улицы  

Также по теме

Sergey Elkin Karikatur

Протесты против пенсионной реформы: каким будет ответ российских властей 06.09.2018

Из-за роста цен социологи отмечают рост социальной напряженности в России. И это накануне акций протеста против повышения пенсионного возраста! Взгляд Сергея Елкина на проблему.

Karikatur von Sergey Elkin - Russland, VKontakte, Strafverfolgung

От феминизма до экстремизма в России - один шаг 05.09.2018

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против жительницы Омска по обвинению в разжигании ненависти к мужчинам через соцсети. Сергей Елкин о новой категории "преступников" в России.

Sergey Elkin Karikatur

Телепередача о Путине: культ личности вместо независимой журналистики 04.09.2018

В России вышло в эфир еженедельное часовое телешоу "Москва. Кремль. Путин", целиком посвященное нынешнему президенту РФ. Карикатурист Сергей Елкин - о журналистике российских госканалов.

Реклама

Самые читаемые сегодня

В Кётене прошла демонстрация правых радикалов после гибели мужчины  

"За бабушек и дедушек": в Москве прошел митинг против пенсионной реформы  

Офшорная ловушка "Крымского титана": модернизируют ли "грязный" завод?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно