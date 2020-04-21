Кто больше всех знает про коронавирус?

Диванные эксперты по всему миру спорят о коронавирусе и карантинных мерах - зачастую громче, чем профессиональные вирусологи. Взгляд карикатуриста Сергея Елккина на эти словесные баталии.
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