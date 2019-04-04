КС России отказался давать оценку пенсионной реформе

По мнению Конституционного суда России (КС), определение возраста для выхода на пенсию относится к компетенции законодательной власти, а решение о целесообразности повышения пенсионного возраста не входит в компетенцию КС.

Это постановление Конституционного суда, опубликованное на его сайте в четверг, 4 апреля, стало ответом на поступившее в декабре 2018 года заявление депутатов Госдумы от фракций КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России" с просьбой оценить соответствие закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий", принятого 3 октября 2018 года, Конституции РФ.

Депутаты Госдумы: Пенсионная реформа умаляет конституционные права граждан

Депутаты утверждают, что нормы закона о повышении возраста, при достижении которого будут назначаться социальные и страховые пенсии, введены необоснованно, что ухудшает и умаляет конституционные права граждан на социальное обеспечение по старости.

Кроме того, данный закон "был издан вопреки мнению большинства граждан и не отвечает общепризнанным критериям социального государства, так как не способствует обеспечению достойной жизни и свободному развитию российских граждан", подчеркнули депутаты.

Альтернативные возможности для пополнения Пенсионного фонда

При этом депутаты критикуют правительство РФ за то, что им не были приняты альтернативные меры для более справедливого распределения налогового бремени. В частности, речь идет о введении прогрессивной шкалы подоходного налога и частичного сокращения доходов наиболее обеспеченных слоев населения.

Кроме того, правительство России не создало предпосылки для преодоления массовой безработицы, выхода экономики страны из затянувшегося кризиса, говорится в обращении депутатов.

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